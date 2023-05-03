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https://sputnikarabic.ae/20230503/وزارة-الطوارئ-الروسية-تخمد-حريقا-في-مستودع--وقود-إثر-هجوم-بمسيرة-1076636288.html
وزارة الطوارئ الروسية تخمد حريقا في مستودع وقود إثر هجوم بمسيرة
وزارة الطوارئ الروسية تخمد حريقا في مستودع وقود إثر هجوم بمسيرة
أعلنت وزارة حالات الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، عن إخماد حريق في خزان وقود تابع لمستودع للنفط في منطقة تامان التابعة لمقاطعة كراسنودار جنوب غربي البلاد. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T18:10+0000
2023-05-03T18:10+0000
روسيا
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وقال حاكم المقاطعة فينيامين كوندراتييف إن النيران شبت في خزان يحتوي على مشتقات نفطية في قرية فولنا، وهي جزء من منطقة تامان الريفية، وتم احتواء المرحلة الخطرة في الحريق، ولم تقع أي إصابات.وجاء في بيان وزارة الطوارئ: "في الساعة 20.15 تم إخماء على الحريق المفتوح".وشارك 252 شخصًا و55 آلية، بما في ذلك 102 شخصًا و33 قطعة من المعدات من وزارة حالات الطوارئ.
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وزارة الطوارئ الروسية تخمد حريقا في مستودع وقود إثر هجوم بمسيرة

18:10 GMT 03.05.2023
© Sputnik . Ivan Onuchin /  / الانتقال إلى بنك الصورموظف في وزارة حالات الطوارئ مع كلب خدمة خلال التدريبات في معسكر التدريب في إقليم خاباروفسك، روسيا
موظف في وزارة حالات الطوارئ مع كلب خدمة خلال التدريبات في معسكر التدريب في إقليم خاباروفسك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
© Sputnik . Ivan Onuchin /
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أعلنت وزارة حالات الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، عن إخماد حريق في خزان وقود تابع لمستودع للنفط في منطقة تامان التابعة لمقاطعة كراسنودار جنوب غربي البلاد.
وقال حاكم المقاطعة فينيامين كوندراتييف إن النيران شبت في خزان يحتوي على مشتقات نفطية في قرية فولنا، وهي جزء من منطقة تامان الريفية، وتم احتواء المرحلة الخطرة في الحريق، ولم تقع أي إصابات.

وتم استدعاء خمس سيارات إطفاء لإخماد الحريق، وبحسب رئيس المنطقة فيودور بابنكوف، تبلغ مساحة الحريق 1.2 ألف متر مربع. ووفقًا لمصدر رسمي، فإن سبب الحريق، وفقًا للمعلومات الأولية هو سقوط طائرة دون طيار.

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وجاء في بيان وزارة الطوارئ: "في الساعة 20.15 تم إخماء على الحريق المفتوح".
وشارك 252 شخصًا و55 آلية، بما في ذلك 102 شخصًا و33 قطعة من المعدات من وزارة حالات الطوارئ.
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