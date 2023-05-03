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وزير خارجية الكويت يتسلم أوراق اعتماد سفير روسيا الجديد لدى البلاد
وزير خارجية الكويت يتسلم أوراق اعتماد سفير روسيا الجديد لدى البلاد
تسلم سالم الجابر الصباح، وزير خارجية الكويت، نسخة من أوراق اعتماد السفير الروسي الجديد لدى دولة الكويت. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T09:20+0000
2023-05-03T09:34+0000
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، مشيرة إلى أن سفير روسيا الجديد، فلاديمير زيلتوف، سلم نسخة من أوراق اعتماده لدى الكويت، يوم أمس الثلاثاء، إلى وزير الخارجية الكويتي، الذي استقبله في مقر الوزارة.وأعرب وزير الخارجية الكويتي عن تمنياته بالتوفيق للسفير الروسي الجديد، مؤكدا على عمق العلاقات الثنائية، التي تجمع الدولتين.ولفتت الوكالة إلى أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع الدولية والإقليمية، والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك للدولتين.
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العالم, أخبار العالم الآن, الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار الشرق الأوسط

وزير خارجية الكويت يتسلم أوراق اعتماد سفير روسيا الجديد لدى البلاد

09:20 GMT 03.05.2023 (تم التحديث: 09:34 GMT 03.05.2023)
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYATعلم الكويت
علم الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYAT
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تسلم سالم الجابر الصباح، وزير خارجية الكويت، نسخة من أوراق اعتماد السفير الروسي الجديد لدى دولة الكويت.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، مشيرة إلى أن سفير روسيا الجديد، فلاديمير زيلتوف، سلم نسخة من أوراق اعتماده لدى الكويت، يوم أمس الثلاثاء، إلى وزير الخارجية الكويتي، الذي استقبله في مقر الوزارة.
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وأعرب وزير الخارجية الكويتي عن تمنياته بالتوفيق للسفير الروسي الجديد، مؤكدا على عمق العلاقات الثنائية، التي تجمع الدولتين.
ولفتت الوكالة إلى أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع الدولية والإقليمية، والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك للدولتين.
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