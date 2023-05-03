https://sputnikarabic.ae/20230503/-باحث-سياسي-لـسبوتنيك-التغيير-الوزاري-المرتقب-لن-يحقق-الأماني-1076631063.html

باحث سياسي لـ"سبوتنيك": التغيير الوزاري المرتقب في العراق لن يحقق الأماني

باحث سياسي لـ"سبوتنيك": التغيير الوزاري المرتقب في العراق لن يحقق الأماني

أكد د. فرات خورشيد، الباحث العراقي في الشؤون السياسية والأمنية، أن التغيير الوزاري المرتقب في حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والتطلعات والآمال... 03.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-03T16:37+0000

2023-05-03T16:37+0000

2023-05-03T16:45+0000

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وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، "دأبت كل الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003 وإلى الآن على جعل المصالح الداخلية ليست ذات الاهتمام الأول لديها، وانما كانت هناك مفارقات واضحة بالنظر للخارج قبل الداخل، وهو ما انعكس سلبا على الأوضاع بشكل عام".وتابع خورشيد: "الحديث اليوم عن تعديلات وزارية مرتقبة في حكومة محمد شياع السوداني، إنما هي بدايات لرسم خارطة سياسية جديدة فرضتها التغيرات التي حدثت في العراق بعد سلسلة أحداث، لعبت فيها واشنطن دورا لا يخفى على أحد".وأشار الباحث الأمني إلى أن الإدارة الأمريكية لديها رغبة في إجراء تعديل على حكومة السوداني منذ الساعات الأولى لتشكيلها ووصفتها بأنها حكومة ميليشيات، وأنها غيـــر مستعدة للتعامل مـع هكذا حكومة.وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أكد إصراره على المضي بإجراء التعديل الوزاري، وأشار إلى أن الجميع مقتنعون بأهمية إقرار الموازنة.وقال السوداني خلال مقابلة تلفزيونية قبل أيام: "وجدت بعد تسلم المسؤولية ملفات معطلة بجهل أو سوء نية وفساد وغياب رؤية، و مضطرون للعمل بسرعة ولا نريد تضييع الوقت ونعمل بوتيرة متصاعدة لتلبية احتياجات العراقيين وتطلعاتهم"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.وأضاف السوداني: "كل قرارات مجلس الوزراء تنفذ وهنالك فريق يتابع التنفيذ، ولا نملك غير الدستور لتنظيم العملية السياسية رغم علاتها"، وتابع قائلا: "التحدي الذي أمامي هو كسب ثقة الشعب والمشكلة في العراق خدمية ولم نعط تعهدات فضفاضة".وعن تقييم الوزراء، أفاد السوداني: "نتحدث معهم بشكل واضح وصريح بشأن تقييم عملهم والتقييم مهني، والدستور يمنح رئيس الوزراء صلاحية إعفاء الوزير المقصر".وأردف بالقول: "مصممون على إجراء تعديل وزاري و سنختار الوقت المناسب، ولن أتنازل عن صلاحياتي الدستورية في إجراء التغيير الوزاري".

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