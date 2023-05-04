https://sputnikarabic.ae/20230504/اشتعال-النيران-في-صهاريج-تحتوي-على-منتجات-نفطية-في-إقليم-كراسنودارجنوبي-روسيا-1076643341.html
حريق بمصفاة نفط بإقليم كراسنودار جنوبي روسيا
حريق بمصفاة نفط بإقليم كراسنودار جنوبي روسيا
أفادت السلطات الروسية، صباح اليوم الخميس، باشتعال النيران في صهاريج تحتوي على منتجات نفطية في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا. 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T01:43+0000
2023-05-04T01:43+0000
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وقال رئيس إقليم كراسنودار، فينيامين كوندراتيف، في قناته عبر تطبيق نليغرام: "تأكد اندلاع حريق في صهاريج تحتوي على منتجات نفطية في مصفاة "إلسكي" لتكرير النفط في منطقة سيفيرسك".ويعمل رجال الإطفاء في موقع الحادث ويتواجد رئيس المنطقة في المكان. ووفقًا للمعلومات الأولية، لا يوجد إصابات ولا يشكل الحريق خطرًا على سكان المدينة.وصباح أمس الأربعاء، اشتعل خزان وقود في منطقة تيمريوكسكي في إقليم كراسنودار الروسي، دون وقوع إصابات، وفقًا لما ذكره حاكم كراسنودار، فينيامين كوندراتيف.يشار إلى أن إقليم كراسنودار هو أحد الكيانات الفدرالية الروسية، ويقع في جنوب غربي روسيا، تبلغ مساحته 76 ألف كلم مربع، ويطل على بحر آزوف والبحر الأسود، وعاصمته الإدارية مدينة كراسنودار.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, خط نفط, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, خط نفط, العالم, أخبار العالم الآن
حريق بمصفاة نفط بإقليم كراسنودار جنوبي روسيا
01:43 GMT 04.05.2023 (تم التحديث: 02:17 GMT 04.05.2023) تابعنا عبر
أفادت السلطات الروسية، صباح اليوم الخميس، باشتعال النيران في صهاريج تحتوي على منتجات نفطية في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا.
وقال رئيس إقليم كراسنودار، فينيامين كوندراتيف، في قناته عبر تطبيق نليغرام: "تأكد اندلاع حريق في صهاريج تحتوي على منتجات نفطية في مصفاة "إلسكي" لتكرير النفط في منطقة سيفيرسك".
ويعمل رجال الإطفاء في موقع الحادث ويتواجد رئيس المنطقة في المكان. ووفقًا للمعلومات الأولية، لا يوجد إصابات ولا يشكل الحريق خطرًا على سكان المدينة.
وصباح أمس الأربعاء، اشتعل خزان وقود في منطقة تيمريوكسكي
في إقليم كراسنودار الروسي، دون وقوع إصابات، وفقًا لما ذكره حاكم كراسنودار، فينيامين كوندراتيف.
يشار إلى أن إقليم كراسنودار
هو أحد الكيانات الفدرالية الروسية، ويقع في جنوب غربي روسيا، تبلغ مساحته 76 ألف كلم مربع، ويطل على بحر آزوف والبحر الأسود، وعاصمته الإدارية مدينة كراسنودار.