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https://sputnikarabic.ae/20230504/اكتشاف-ضخم-أسفل-لندن-يعزل-المدينة-عن-التايمز-صور-وفيديو--1076672739.html
اكتشاف ضخم أسفل لندن "يعزل المدينة عن التايمز"... صور وفيديو
اكتشاف ضخم أسفل لندن "يعزل المدينة عن التايمز"... صور وفيديو
اكتشف علماء الآثار في لندن ثلاثة أقسام ضخمة جديدة لجدار روماني قديم تم بناؤه على طول نهر التايمز قبل 2000 عام. 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T14:24+0000
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وعرف الجدار سابقا باسم "جدار النهر"، وكان هذا الجدار يحيط بالمدينة ويمتد إلى الداخل وهو الأكثر شهرة في الحقبة القديمة.ويُعتقد أن الجدار الضخم قد تم تشييده لحماية لندن أو "لوندينيوم"، كما كانت تُعرف في ذلك الوقت، من انتفاضات القبائل المحلية.ويبلغ طول الجدار المكتشف نحو 330 قدمًا (100 مترا)، وهو جزء من الجدار الذي يبلغ طوله نحو 6000 قدم (1800 متر) والذي فصل مدينة لندن عن نهر التايمز، بحسب "ديلي ميل".
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ثقافة, منوعات
ثقافة, منوعات

اكتشاف ضخم أسفل لندن "يعزل المدينة عن التايمز"... صور وفيديو

14:24 GMT 04.05.2023
© AFP 2023 / Daniel Lealنسخة طبق الأصل من برج إليزابيث في مجلس النواب (ساعة بيغ بن) المصنوعة من قطع الليغو خلال الافتتاح الرسمي لمتجر الليغو الجديد في ليستر سكوير، وسط لندن في 17 نوفمبر 2016
نسخة طبق الأصل من برج إليزابيث في مجلس النواب (ساعة بيغ بن) المصنوعة من قطع الليغو خلال الافتتاح الرسمي لمتجر الليغو الجديد في ليستر سكوير، وسط لندن في 17 نوفمبر 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
© AFP 2023 / Daniel Leal
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اكتشف علماء الآثار في لندن ثلاثة أقسام ضخمة جديدة لجدار روماني قديم تم بناؤه على طول نهر التايمز قبل 2000 عام.
وعرف الجدار سابقا باسم "جدار النهر"، وكان هذا الجدار يحيط بالمدينة ويمتد إلى الداخل وهو الأكثر شهرة في الحقبة القديمة.
ويُعتقد أن الجدار الضخم قد تم تشييده لحماية لندن أو "لوندينيوم"، كما كانت تُعرف في ذلك الوقت، من انتفاضات القبائل المحلية.
ويبلغ طول الجدار المكتشف نحو 330 قدمًا (100 مترا)، وهو جزء من الجدار الذي يبلغ طوله نحو 6000 قدم (1800 متر) والذي فصل مدينة لندن عن نهر التايمز، بحسب "ديلي ميل".
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