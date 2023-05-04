اكتشاف ضخم أسفل لندن "يعزل المدينة عن التايمز"... صور وفيديو
© AFP 2023 / Daniel Lealنسخة طبق الأصل من برج إليزابيث في مجلس النواب (ساعة بيغ بن) المصنوعة من قطع الليغو خلال الافتتاح الرسمي لمتجر الليغو الجديد في ليستر سكوير، وسط لندن في 17 نوفمبر 2016
© AFP 2023 / Daniel Leal
اكتشف علماء الآثار في لندن ثلاثة أقسام ضخمة جديدة لجدار روماني قديم تم بناؤه على طول نهر التايمز قبل 2000 عام.
وعرف الجدار سابقا باسم "جدار النهر"، وكان هذا الجدار يحيط بالمدينة ويمتد إلى الداخل وهو الأكثر شهرة في الحقبة القديمة.
ويُعتقد أن الجدار الضخم قد تم تشييده لحماية لندن أو "لوندينيوم"، كما كانت تُعرف في ذلك الوقت، من انتفاضات القبائل المحلية.
London Wall by night. pic.twitter.com/KmQkNdoT1X— Roman Scotland (@RomanScotland) April 20, 2023
The London Wall Escalator Modernisation Project has started for approx 10 weeks, alternative step free access is available via the : Western Pavilion lift, Eastern Pavilion lift— Squarehighways (@Squarehighways) April 19, 2023
Little Britain lift, Podium lift (Goswell Road - Barbican) we will advise once complete pic.twitter.com/WxSK0iAdcQ
ويبلغ طول الجدار المكتشف نحو 330 قدمًا (100 مترا)، وهو جزء من الجدار الذي يبلغ طوله نحو 6000 قدم (1800 متر) والذي فصل مدينة لندن عن نهر التايمز، بحسب "ديلي ميل".