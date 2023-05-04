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الجزائر: "قوى الشر" تتكالب لنخر شبابنا بالمخدرات
الجزائر: "قوى الشر" تتكالب لنخر شبابنا بالمخدرات
أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائري، عبد الحق سايحي، أن بلاده تواجه "قوى شر" تحاول نخر الشباب الجزائري عن طريق الترويج للمخدرات. 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T09:31+0000
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الجزائر
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وقال وزير الصحة الجزائري خلال إشرافه على أشغال يوم دراسي حول مخا طر الإدمان على المخدرات، اليوم الخميس، إن “قوى الشر تتكالب على بلادنا لنخر شبابنا بالمخدرات".وبحسب "النهار" الجزائرية، فقد "تم توقيف 42 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 12 قنطار و56 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. فيما تم ضبط 116503 قرص مهلوس".وأشار بيان وزارة الدفاع الوطني الجزائرية إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، "تم كشف وتدمير قنبلتين تقليديتي الصنع بالبليدة".
https://sputnikarabic.ae/20230503/الجزائر-تشتري-4-طائرات-إطفاء-روسية-استعدادا-لمكافحة-حرائق-الغابات-1076623260.html
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العالم العربي, الجزائر
العالم العربي, الجزائر

الجزائر: "قوى الشر" تتكالب لنخر شبابنا بالمخدرات

09:31 GMT 04.05.2023
© AFP 2023 / Farouk Baticheالعلم الجزائري
العلم الجزائري - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
© AFP 2023 / Farouk Batiche
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أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائري، عبد الحق سايحي، أن بلاده تواجه "قوى شر" تحاول نخر الشباب الجزائري عن طريق الترويج للمخدرات.
وقال وزير الصحة الجزائري خلال إشرافه على أشغال يوم دراسي حول مخا طر الإدمان على المخدرات، اليوم الخميس، إن “قوى الشر تتكالب على بلادنا لنخر شبابنا بالمخدرات".

وكانت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية قد أعلنت، أمس الأربعاء، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي الجزائري "أوقفت عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة".

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أمس, 13:06 GMT
وبحسب "النهار" الجزائرية، فقد "تم توقيف 42 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 12 قنطار و56 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. فيما تم ضبط 116503 قرص مهلوس".
وأشار بيان وزارة الدفاع الوطني الجزائرية إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، "تم كشف وتدمير قنبلتين تقليديتي الصنع بالبليدة".
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