https://sputnikarabic.ae/20230504/الجزائر-قوى-الشر-تتكالب-لنخر-شبابنا-بالمخدرات--1076654964.html
الجزائر: "قوى الشر" تتكالب لنخر شبابنا بالمخدرات
الجزائر: "قوى الشر" تتكالب لنخر شبابنا بالمخدرات
أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائري، عبد الحق سايحي، أن بلاده تواجه "قوى شر" تحاول نخر الشباب الجزائري عن طريق الترويج للمخدرات. 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T09:31+0000
2023-05-04T09:31+0000
2023-05-04T09:31+0000
العالم العربي
الجزائر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101852/35/1018523581_0:0:2954:1662_1920x0_80_0_0_9ea36815735413efba54d057a01db020.jpg
وقال وزير الصحة الجزائري خلال إشرافه على أشغال يوم دراسي حول مخا طر الإدمان على المخدرات، اليوم الخميس، إن “قوى الشر تتكالب على بلادنا لنخر شبابنا بالمخدرات".وبحسب "النهار" الجزائرية، فقد "تم توقيف 42 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 12 قنطار و56 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. فيما تم ضبط 116503 قرص مهلوس".وأشار بيان وزارة الدفاع الوطني الجزائرية إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، "تم كشف وتدمير قنبلتين تقليديتي الصنع بالبليدة".
https://sputnikarabic.ae/20230503/الجزائر-تشتري-4-طائرات-إطفاء-روسية-استعدادا-لمكافحة-حرائق-الغابات-1076623260.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101852/35/1018523581_117:0:2737:1965_1920x0_80_0_0_2cff1fe27decbf9120f00df3ca4fe15c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الجزائر
الجزائر: "قوى الشر" تتكالب لنخر شبابنا بالمخدرات
تابعنا عبر
أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائري، عبد الحق سايحي، أن بلاده تواجه "قوى شر" تحاول نخر الشباب الجزائري عن طريق الترويج للمخدرات.
وقال وزير الصحة الجزائري خلال إشرافه على أشغال يوم دراسي حول مخا طر الإدمان على المخدرات، اليوم الخميس، إن “قوى الشر تتكالب على بلادنا لنخر شبابنا بالمخدرات".
وكانت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية قد أعلنت، أمس الأربعاء، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي الجزائري "أوقفت عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة".
وبحسب "النهار" الجزائرية
، فقد "تم توقيف 42 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 12 قنطار و56 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. فيما تم ضبط 116503 قرص مهلوس".
وأشار بيان وزارة الدفاع الوطني الجزائرية إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، "تم كشف وتدمير قنبلتين تقليديتي الصنع بالبليدة".