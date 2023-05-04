https://sputnikarabic.ae/20230504/الجيش-الإسرائيلي-يقتل-3-فلسطينيين-خلال-اقتحام-نابلس-في-الضفة-الغربية--1076646104.html
الجيش الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين خلال اقتحام نابلس في الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين خلال اقتحام نابلس في الضفة الغربية
قتلت قوات الجيش الإسرائيلي 3 فلسطينيين في أثناء عملية عسكرية نفذتها، اليوم الخميس، في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية. 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T06:46+0000
2023-05-04T06:46+0000
2023-05-04T06:46+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الضفة الغربية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/18/1073971753_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0fce066655415afa70278c4b754094f7.jpg
وأصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، بيانا عبر "تويتر"، قال فيه: "في نشاط مشترك لقوات جيش الدفاع، الشاباك، ووحدة مكافحة الإرهاب في البلدة القديمة في نابلس، قتل صباح اليوم الخميس الإرهابيان حسن قطناني ومعاذ المصري، نشطاء حماس، قتلة الإسرائيليات الثلاثة؛ الأم ليئا، وبناتها اللواتي قتلن في العملية الإرهابية قرب بلدة الحمرة في الأغوار"، على حد تعبيره.وبحسب المتحدث الإسرائيلي تم الاقتحام بناء على معلومات استخبارية دقيقة، حيث داهمت قوات الأمن الإسرائيلي المنزل المذكور و وقع تبادل لإطلاق النار أدى إلى مقتل الفلسطينيين الاثنين إلى جانب قتل إبراهيم حورا، أحد المساعدين الرئيسيين للمطلوبَين.واختتم أدرعي بأن القوات الإسرائيلية عثرت في المنزل على بندقيتين من نوع "إم 16" وكلاشينكوف، مؤكدًا أن قوات الأمن ستواصل العمل بإصرار لإحباط "كل تهديد إرهابي موجه ضد مواطني إسرائيل وجنود جيش الدفاع"، على حد وصفه.يذكر أن قوات الجيش الإسرائيلي كانت قد هدمت منزل عائلة الشاب محمد مراد صواف (18 عامًا)، أمس الأربعاء، في قرية حارس غرب مدينة سلفيت، ومنزل عائلة الأسير يونس جلال هيلان (19 عامًا)، في قرية حجة شرق قلقيلية، شمالي الضفة الغربية، بحجة تنفيذهما عمليات قُتل فيها مستوطنون.وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت القرية، ثم نصبت حواجز عسكرية مكثفة في عدة مناطق من القرية، وبعدها حاصرت منزل عائلة الشاب صواف وأخلته، وأخلت المنازل المجاورة، ومنعت الطواقم الصحفية من الاقتراب.وكان محمد صاوف قد قُتل، في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد تنفيذه عملية طعن ودهس، قرب مستوطنة "أرئيل" المقامة على أراضي محافظة سلفيت، وأدت لمقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة آخرين بعضهم في حالة خطيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230501/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتقال-17-فلسطينيا-بالضفة-الغربية-1076507235.html
https://sputnikarabic.ae/20230501/إسرائيل-تعتقل-قياديا-بـ-الجهاد-الإسلامي-شمالي-الضفة-الغربية-1076503441.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/18/1073971753_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c604f6611663ed4ce3138a7191a76b95.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
الجيش الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين خلال اقتحام نابلس في الضفة الغربية
تابعنا عبر
قتلت قوات الجيش الإسرائيلي 3 فلسطينيين في أثناء عملية عسكرية نفذتها، اليوم الخميس، في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
وأصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي
للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، بيانا عبر "تويتر"، قال فيه: "في نشاط مشترك لقوات جيش الدفاع، الشاباك، ووحدة مكافحة الإرهاب في البلدة القديمة في نابلس، قتل صباح اليوم الخميس الإرهابيان حسن قطناني ومعاذ المصري، نشطاء حماس، قتلة الإسرائيليات الثلاثة؛ الأم ليئا، وبناتها اللواتي قتلن في العملية الإرهابية قرب بلدة الحمرة في الأغوار"، على حد تعبيره.
وأضاف أدرعي في بيانه على "تويتر": "في أعقاب العملية الإرهابية بذلت الجهود الاستخبارية والعسكرية حتى كشفت مكان المنزل الذي اختبئا داخله في البلدة القديمة في نابلس".
وبحسب المتحدث الإسرائيلي تم الاقتحام بناء على معلومات استخبارية دقيقة، حيث داهمت قوات الأمن الإسرائيلي المنزل المذكور و وقع تبادل لإطلاق النار أدى إلى مقتل الفلسطينيين الاثنين إلى جانب قتل إبراهيم حورا، أحد المساعدين الرئيسيين للمطلوبَين.
واختتم أدرعي بأن القوات الإسرائيلية عثرت في المنزل على بندقيتين من نوع "إم 16" وكلاشينكوف، مؤكدًا أن قوات الأمن ستواصل العمل بإصرار لإحباط "كل تهديد إرهابي موجه ضد مواطني إسرائيل وجنود جيش الدفاع
"، على حد وصفه.
يذكر أن قوات الجيش الإسرائيلي كانت قد هدمت منزل عائلة الشاب محمد مراد
صواف (18 عامًا)، أمس الأربعاء، في قرية حارس غرب مدينة سلفيت، ومنزل عائلة الأسير يونس جلال هيلان (19 عامًا)، في قرية حجة شرق قلقيلية، شمالي الضفة الغربية، بحجة تنفيذهما عمليات قُتل فيها مستوطنون.
وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت القرية، ثم نصبت حواجز عسكرية مكثفة في عدة مناطق من القرية، وبعدها حاصرت منزل عائلة الشاب صواف وأخلته، وأخلت المنازل المجاورة، ومنعت الطواقم الصحفية من الاقتراب.
وكان محمد صاوف قد قُتل، في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد تنفيذه عملية طعن ودهس، قرب مستوطنة "أرئيل" المقامة على أراضي محافظة سلفيت، وأدت لمقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة آخرين بعضهم في حالة خطيرة.