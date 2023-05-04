الجيش الروسي يأسر عسكريين أوكرانيين اثنين على محور دونيتسك
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
© AP Photo / Vadim Ghirda
اعتقلت المجموعة الهجومية التابعة للقوات المسلحة الروسية، صباح اليوم الخميس، عسكريين اثنين أوكرانيين على محور دونيتسك، وأعلنا أنه تم تجنيدهما بالقوة في الجيش الأوكراني.
وقال أحد الأسيرين، في مقطع فيديو مسجل، إنه من مدينة "كراسني لوتش" في جمهورية لوغانسك الشعبية، مضيفًا: "غادرت من هناك مع أطفالي وزوجتي. كنت أتجول حتى هذا الوقت".
وأضاف العسكري الأوكراني أنه تعمد التهرب من التجنيد في الجيش الأوكراني، لأنه لم يكن يريد القتال، ولكن رغم ذلك تم إرساله إلى منطقة القتال.
أما الأسير الثاني، فهو من مقاطعة خاركوف، وأصيب بعدة جروح في ذراعه.
واستدعى العسكريون الروس مجموعة لإجلاء الأسيرين وتقديم المساعدات الطبية لهما.
وفي 24 فبراير/ شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وحدد الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات، ومن أجل نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس، إلى العدالة.
واستدعى العسكريون الروس مجموعة لإجلاء الأسيرين وتقديم المساعدات الطبية لهما.
وفي 24 فبراير/ شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وحدد الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات، ومن أجل نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس، إلى العدالة.