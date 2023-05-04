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صد هجوم للطائرات المسيرة الأوكرانية على المناطق السكنية في مقاطعة خيرسون
Передача БЛА бойцам в зону СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230504/الجيش-الروسي-يأسر-عسكريين-أوكرانيين-اثنين-على-محور-دونيتسك-1076644978.html
الجيش الروسي يأسر عسكريين أوكرانيين اثنين على محور دونيتسك
الجيش الروسي يأسر عسكريين أوكرانيين اثنين على محور دونيتسك
اعتقلت المجموعة الهجومية التابعة للقوات المسلحة الروسية، صباح اليوم الخميس، عسكريين اثنين أوكرانيين على محور دونيتسك، وأعلنا أنه تم تجنيدهما بالقوة في الجيش... 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T05:32+0000
2023-05-04T05:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال أحد الأسيرين، في مقطع فيديو مسجل، إنه من مدينة "كراسني لوتش" في جمهورية لوغانسك الشعبية، مضيفًا: "غادرت من هناك مع أطفالي وزوجتي. كنت أتجول حتى هذا الوقت".وأضاف العسكري الأوكراني أنه تعمد التهرب من التجنيد في الجيش الأوكراني، لأنه لم يكن يريد القتال، ولكن رغم ذلك تم إرساله إلى منطقة القتال.أما الأسير الثاني، فهو من مقاطعة خاركوف، وأصيب بعدة جروح في ذراعه.واستدعى العسكريون الروس مجموعة لإجلاء الأسيرين وتقديم المساعدات الطبية لهما.وفي 24 فبراير/ شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وحدد الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات، ومن أجل نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس، إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230423/الجيش-الروسي-يدمر-مستودعات-وورش-إصلاح-للطائرات-المسيرة-الأوكرانية-في-خاركوف-1076197980.html
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روسيا

الجيش الروسي يأسر عسكريين أوكرانيين اثنين على محور دونيتسك

05:32 GMT 04.05.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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اعتقلت المجموعة الهجومية التابعة للقوات المسلحة الروسية، صباح اليوم الخميس، عسكريين اثنين أوكرانيين على محور دونيتسك، وأعلنا أنه تم تجنيدهما بالقوة في الجيش الأوكراني.
وقال أحد الأسيرين، في مقطع فيديو مسجل، إنه من مدينة "كراسني لوتش" في جمهورية لوغانسك الشعبية، مضيفًا: "غادرت من هناك مع أطفالي وزوجتي. كنت أتجول حتى هذا الوقت".
وأضاف العسكري الأوكراني أنه تعمد التهرب من التجنيد في الجيش الأوكراني، لأنه لم يكن يريد القتال، ولكن رغم ذلك تم إرساله إلى منطقة القتال.
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر مستودعات وورش إصلاح للطائرات المسيرة الأوكرانية في خاركوف
23 أبريل, 12:43 GMT
أما الأسير الثاني، فهو من مقاطعة خاركوف، وأصيب بعدة جروح في ذراعه.

واستدعى العسكريون الروس مجموعة لإجلاء الأسيرين وتقديم المساعدات الطبية لهما.

وفي 24 فبراير/ شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وحدد الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات، ومن أجل نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس، إلى العدالة.
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Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:40 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 05:08 GMT
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