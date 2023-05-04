https://sputnikarabic.ae/20230504/الجيش-السوداني-يصد-هجوما-لقوات-الدعم-السريع-على-قيادة-بحري-العسكرية-1076645774.html

الجيش السوداني يصد هجوما لقوات الدعم السريع على قيادة بحري العسكرية

الجيش السوداني يصد هجوما لقوات الدعم السريع على قيادة بحري العسكرية

أصدر الجيش السوداني، اليوم الخميس، بيانا أعلن فيه التصدي لهجوم شنته قوات الدعم السريع، على قيادة منطقة بحري العسكرية. 04.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-04T06:23+0000

2023-05-04T06:23+0000

2023-05-04T06:24+0000

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الخرطوم- سبوتنيك. وذكر بيان الجيش السوداني: "اشتبكت قواتنا فجر اليوم مع المتمردين الذين حاولوا الهجوم على قيادة منطقة بحري العسكرية".وأوضح البيان أن قوات الدعم السريع تلقت عقابا حاسما وتشتتت قواتها ما بين قتيل وجريح وهارب، كما دمرت قوات الجيش عددا من العربات القتالية لقوات الدعم واستلمت خمس عربات تركوها في ميدان المعركة.وفي السياق ذاته، دعا الجيش السوداني في بيانه، المواطنين إلى الابتعاد عن مواقع الاشتباكات وعدم التعامل مع الأجسام المعدنية الغريبة، حرصا على سلامتهم لحين وصول الفرق الفنية المتخصصة لسحبها والتعامل معها.يذكر أنه في وقت سابق، حذر البيان الختامي لاجتماع جدة الاستثنائي، الذي دعت إليه السعودية، وعُقد في مقر منظمة التعاون الإسلامي، أمس الأربعاء، من أي تدخل خارجي في الأزمة السودانية، أيا كانت طبيعته أو مصدره.ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن البيان الختامي تضمن 16 بندا أبرزها، التأكيد على أهمية حفظ أمن السودان واستقراره واحترام وحدته وسيادته وسلامة أراضيه.ودعا البيان إلى الالتزام بالهدنة الإنسانية لضمان إيصال المساعدات الإنسانية، والوقف الفوري للتصعيد العسكري وتغليب المصلحة الوطنية، وتغليب لغة الحوار، والتحلي بضبط النفس والحكمة، والعودة بأسرع فرصة ممكنة إلى طاولة المفاوضات.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.وتسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.

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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني