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الخارجية الإيرانية ترد على انتقادات أمريكا لزيارة رئيسي إلى سوريا
الخارجية الإيرانية ترد على انتقادات أمريكا لزيارة رئيسي إلى سوريا
رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الخميس، على انتقادات الولايات المتحدة الأمريكية، لزياة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئسي، إلى سوريا. 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T05:58+0000
2023-05-04T05:58+0000
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وقال كنعاني، في تغريدة له عبر موقع "تويتر"، إن "أمريكا أعربت عن انزعاجها وعصبيتها لزيارة السيد إبراهيم رئيسي لسوريا ونتائج هذه الزيارة".‏وأكد أنه "من الطبيعي أن ينزعج النظام الشرير الذي حُطمت قرونه في سوريا والمنطقة كلها على يد إيران ومحور المقاومة، وعليه أن ينهي وجوده العدواني في سوريا".وأضاف كنعاني، مخاطبًا الولايات المتحدة "فلتنزعجي وتموتي بغيظك".ووصل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، يوم أمس الأربعاء، إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 13 عاما، تلبية لدعوة رسمية من نظيره السوري بشار الأسد.وكان الرئيس الأسد قد زار طهران مرتين خلال السنوات الماضية، الأولى في شباط / فبراير 2019، والثانية في أيار/ مايو 2022.
https://sputnikarabic.ae/20230502/الحكومة-الإيرانية-زيارة-رئیسي-إلى-سوريا-استمرارا-لسیاسة-حسن-الجوار-التي-تنتهجها-طهران-1076567158.html
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أخبار إيران, إيران, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار إيران, إيران, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

الخارجية الإيرانية ترد على انتقادات أمريكا لزيارة رئيسي إلى سوريا

05:58 GMT 04.05.2023
© Photo / Presidency Of Syrian Arab Republicالرئيس السوري يستقبل نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في دمشق، سوريا
الرئيس السوري يستقبل نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
© Photo / Presidency Of Syrian Arab Republic
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رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الخميس، على انتقادات الولايات المتحدة الأمريكية، لزياة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئسي، إلى سوريا.
وقال كنعاني، في تغريدة له عبر موقع "تويتر"، إن "أمريكا أعربت عن انزعاجها وعصبيتها لزيارة السيد إبراهيم رئيسي لسوريا ونتائج هذه الزيارة".
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
الحكومة الإيرانية: زيارة رئیسي إلى سوريا استمرارا لسیاسة حسن الجوار التي تنتهجها طهران
2 مايو, 13:00 GMT
‏وأكد أنه "من الطبيعي أن ينزعج النظام الشرير الذي حُطمت قرونه في سوريا والمنطقة كلها على يد إيران ومحور المقاومة، وعليه أن ينهي وجوده العدواني في سوريا".
وأضاف كنعاني، مخاطبًا الولايات المتحدة "فلتنزعجي وتموتي بغيظك".
ووصل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، يوم أمس الأربعاء، إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 13 عاما، تلبية لدعوة رسمية من نظيره السوري بشار الأسد.
وكان الرئيس الأسد قد زار طهران مرتين خلال السنوات الماضية، الأولى في شباط / فبراير 2019، والثانية في أيار/ مايو 2022.
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