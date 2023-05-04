https://sputnikarabic.ae/20230504/الخارجية-الإيرانية-ترد-على-انتقادات-أمريكا-لزيارة-رئيسي-إلى-سوريا-1076645344.html
الخارجية الإيرانية ترد على انتقادات أمريكا لزيارة رئيسي إلى سوريا
الخارجية الإيرانية ترد على انتقادات أمريكا لزيارة رئيسي إلى سوريا
رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الخميس، على انتقادات الولايات المتحدة الأمريكية، لزياة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئسي، إلى سوريا. 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T05:58+0000
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وقال كنعاني، في تغريدة له عبر موقع "تويتر"، إن "أمريكا أعربت عن انزعاجها وعصبيتها لزيارة السيد إبراهيم رئيسي لسوريا ونتائج هذه الزيارة".وأكد أنه "من الطبيعي أن ينزعج النظام الشرير الذي حُطمت قرونه في سوريا والمنطقة كلها على يد إيران ومحور المقاومة، وعليه أن ينهي وجوده العدواني في سوريا".وأضاف كنعاني، مخاطبًا الولايات المتحدة "فلتنزعجي وتموتي بغيظك".ووصل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، يوم أمس الأربعاء، إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 13 عاما، تلبية لدعوة رسمية من نظيره السوري بشار الأسد.وكان الرئيس الأسد قد زار طهران مرتين خلال السنوات الماضية، الأولى في شباط / فبراير 2019، والثانية في أيار/ مايو 2022.
https://sputnikarabic.ae/20230502/الحكومة-الإيرانية-زيارة-رئیسي-إلى-سوريا-استمرارا-لسیاسة-حسن-الجوار-التي-تنتهجها-طهران-1076567158.html
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أخبار إيران, إيران, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
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الخارجية الإيرانية ترد على انتقادات أمريكا لزيارة رئيسي إلى سوريا
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رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الخميس، على انتقادات الولايات المتحدة الأمريكية، لزياة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئسي، إلى سوريا.
وقال كنعاني، في تغريدة له عبر موقع "تويتر"، إن "أمريكا أعربت عن انزعاجها وعصبيتها لزيارة السيد إبراهيم رئيسي لسوريا ونتائج هذه الزيارة".
وأكد أنه "من الطبيعي أن ينزعج النظام الشرير الذي حُطمت قرونه في سوريا والمنطقة كلها على يد إيران ومحور المقاومة، وعليه أن ينهي وجوده العدواني في سوريا
".
وأضاف كنعاني، مخاطبًا الولايات المتحدة "فلتنزعجي وتموتي بغيظك".
ووصل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، يوم أمس الأربعاء، إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة هي الأولى من نوعها
منذ 13 عاما، تلبية لدعوة رسمية من نظيره السوري بشار الأسد.
وكان الرئيس الأسد قد زار طهران مرتين خلال السنوات الماضية، الأولى في شباط / فبراير 2019، والثانية في أيار/ مايو 2022.