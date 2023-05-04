https://sputnikarabic.ae/20230504/الخارجية-الروسية-لا-يوجد-أدنى-شك-بأن-كييف-وراء-الهجوم-الإرهابي-على-الكرملين-1076662410.html
الخارجية الروسية: لا يوجد أدنى شك بأن كييف وراء الهجوم الإرهابي على الكرملين
الخارجية الروسية: لا يوجد أدنى شك بأن كييف وراء الهجوم الإرهابي على الكرملين
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أنه لا يوجد أدنى شك في أن كييف تقف وراء الهجوم الإرهابي على الكرملين. 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T10:33+0000
2023-05-04T10:33+0000
2023-05-04T11:17+0000
روسيا
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وقالت الخارجية الروسية، في بيان لها: "ندين بشكل حازم محاولة ارتكاب أعمال إرهابية ليلة 3 مايو ضد الكرملين في موسكو عبر الطائرات المسيرة. ليس هناك شك في أن نظام كييف يقف وراءه، والذي طالما دعم واستخدم بوعي الأساليب الإرهابية ضد البنية التحتية المدنية والمدنيين".كما أشار البيان إلى تفجير جسر القرم في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، والضربات على أهداف غير عسكرية في مناطق بريانسك وبيلغورود وروستوف، والعديد من أعمال التخريب الأخرى.وأضاف البيان: "إنه ولسخرية القدر أن تصرفات السلطات الأوكرانية النازية الجديدة و محاولة اغتيال رئيس روسيا تأتي عشية يوم النصر وموكب 9 مايو، الذي سيحضره قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى، الذين سفكوا الدماء في الحرب ضد النازية والفاشية، بما في ذلك على أراضي أوكرانيا".
https://sputnikarabic.ae/20230504/الكرملين-يتحدث-عن-خطوات-مدروسة-للرد-الروسي-على-هجوم-الطائرات-مسيرة-1076655240.html
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روسيا
الخارجية الروسية: لا يوجد أدنى شك بأن كييف وراء الهجوم الإرهابي على الكرملين
10:33 GMT 04.05.2023 (تم التحديث: 11:17 GMT 04.05.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أنه لا يوجد أدنى شك في أن كييف تقف وراء الهجوم الإرهابي على الكرملين.
وقالت الخارجية الروسية، في بيان لها: "ندين بشكل حازم محاولة ارتكاب أعمال إرهابية ليلة 3 مايو ضد الكرملين في موسكو عبر الطائرات المسيرة. ليس هناك شك في أن نظام كييف يقف وراءه، والذي طالما دعم واستخدم بوعي الأساليب الإرهابية ضد البنية التحتية المدنية والمدنيين".
كما أشار البيان إلى تفجير جسر القرم في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، والضربات على أهداف غير عسكرية في مناطق بريانسك وبيلغورود وروستوف، والعديد من أعمال التخريب الأخرى.
وأضاف البيان: "إنه ولسخرية القدر أن تصرفات السلطات الأوكرانية النازية الجديدة و محاولة اغتيال رئيس روسيا تأتي عشية يوم النصر وموكب 9 مايو، الذي سيحضره قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى، الذين سفكوا الدماء في الحرب ضد النازية والفاشية، بما في ذلك على أراضي أوكرانيا".