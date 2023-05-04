https://sputnikarabic.ae/20230504/الرئيس-الفنزويلي-يدين-الهجوم-على-الكرملين-1076642621.html
الرئيس الفنزويلي يدين الهجوم على الكرملين ويعرب عن تضامنه الكامل مع حكومة وشعب روسيا
الرئيس الفنزويلي يدين الهجوم على الكرملين ويعرب عن تضامنه الكامل مع حكومة وشعب روسيا
أدان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الخميس، محاولة أوكرانيا ضرب الكرملين معربا عن عن تضامن بلاده الكامل مع حكومة وشعب روسيا. 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T00:02+0000
2023-05-04T00:02+0000
2023-05-04T00:04+0000
الكرملين
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئاسة فنزويلا
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وقال مادورو في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفنزويلية: "يعرب رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية نيكولاس مادورو، نيابة عن الحكومة والشعب الفنزويلي، عن إدانته الكاملة للمحاولة اليائسة لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وأشاد مادورو في البيان بالإجراءات الفعالة لخدمات الأمن الروسية، "التي تمكنت بما فيه الكفاية من إحباط محاولة إطلاق طائرتين بدون طيار باتجاه القصر الكرملين، اللتين كانت تستهدف الاعتداء على حياة الرئيس بوتين".وتعبر "جمهورية فنزويلا البوليفارية" عن تضامنها الكامل مع حكومة وشعب روسيا في مواجهة هذه الأحداث وتأمل أن تقوم السلطات المختصة بتحميل الجناة الماديين والفكريين، الذين نظموا وموّلوا ورعوا هذا الهجوم الجبان، بالمساءلة".وأعلنت الرئاسة الروسية، في وقت سابق من يوم الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة.وأشار البيت الأبيض إلى أنه لا يشجع أوكرانيا على توجيه ضربات خارج حدودها، وذلك رداً على تصريحات الكرملين بشأن تعرض مقر إقامة الرئيس الروسي لهجوم بطائرات مسيرة، واتهامه لكييف بالوقوف وراء الهجوم.وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين عمل إرهابي مخطط ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.وقالت الخدمة الصحفية إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرتين مسيرتين.
https://sputnikarabic.ae/20230503/رئيس-لجنة-الدوما-للشؤون-الدولية-بايدن-وزيلينسكي-يجب-أن-يتحملا-مسؤولية-الهجوم-على-الكرملين-1076641613.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الكرملين, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, رئاسة فنزويلا
الكرملين, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, رئاسة فنزويلا
الرئيس الفنزويلي يدين الهجوم على الكرملين ويعرب عن تضامنه الكامل مع حكومة وشعب روسيا
00:02 GMT 04.05.2023 (تم التحديث: 00:04 GMT 04.05.2023) تابعنا عبر
أدان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الخميس، محاولة أوكرانيا ضرب الكرملين معربا عن عن تضامن بلاده الكامل مع حكومة وشعب روسيا.
وقال مادورو في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفنزويلية: "يعرب رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية نيكولاس مادورو، نيابة عن الحكومة والشعب الفنزويلي، عن إدانته الكاملة للمحاولة اليائسة لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وأشاد مادورو في البيان بالإجراءات الفعالة لخدمات الأمن الروسية، "التي تمكنت بما فيه الكفاية من إحباط محاولة إطلاق طائرتين بدون طيار باتجاه القصر الكرملين، اللتين كانت تستهدف الاعتداء على حياة الرئيس بوتين".
وتعبر "جمهورية فنزويلا البوليفارية" عن تضامنها الكامل مع حكومة وشعب روسيا في مواجهة هذه الأحداث وتأمل أن تقوم السلطات المختصة بتحميل الجناة الماديين والفكريين، الذين نظموا وموّلوا ورعوا هذا الهجوم الجبان، بالمساءلة".
وأعلنت الرئاسة الروسية، في وقت سابق من يوم الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف
، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة.
وأشار البيت الأبيض إلى أنه لا يشجع أوكرانيا على توجيه ضربات خارج حدودها
، وذلك رداً على تصريحات الكرملين بشأن تعرض مقر إقامة الرئيس الروسي لهجوم بطائرات مسيرة، واتهامه لكييف بالوقوف وراء الهجوم.
وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين عمل إرهابي مخطط ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.
وقالت الخدمة الصحفية
إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرتين مسيرتين.