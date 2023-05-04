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السعودية تطلق خدمة التأشيرة الإلكترونية في 7 دول
السعودية تطلق خدمة التأشيرة الإلكترونية في 7 دول
أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، أنها "أطلقت مبادرة جديدة بإلغاء لاصق التأشيرة على جواز سفر المستفيد والتحول إلى التأشيرة الإلكترونية وقراءة... 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T20:47+0000
2023-05-04T20:47+0000
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وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "هذا القرار يأتي ذلك في إطار استكمال إجراءات أتمتة ورفع جودة الخدمات القنصلية المقدمة من الوزارة بتطوير آلية منح تأشيرات العمل والإقامة والزيارة".وذكرت الخارجية السعودية، أنه "تم تفعيل هذا الإجراء باعتباره مرحلة أولى في عددٍ من بعثات المملكة"، مشيرة أن "تفعيل هذا الإجراء شمل 7 دول هم الإمارات، الأردن، مصر، بنغلاديش، الهند، إندونيسيا والفلبين".وكانت وزارة الخارجية السعودية، أطلقت نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، خدمة إصدار "تأشيرة المرور للزيارة للقادمين جوا إلكترونيا"، وهي متعددة الأغراض وهدفها تسهيل الدخول إلى أراضي المملكة.وتسمح التأشيرة للعابرين والراغبين في دخول المملكة العربية السعودية بأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي، إلى جانب التنقل وحضور الفعاليات السياحية.
https://sputnikarabic.ae/20210530/مصر-تكشف-طريقة-وشروط-سفر-المواطنين-الراغبين-في-العودة-إلى-السعودية-1049111095.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الأردن, أخبار العالم الآن, العالم العربي

السعودية تطلق خدمة التأشيرة الإلكترونية في 7 دول

20:47 GMT 04.05.2023
© AP Photo / Amr Nabilالخطوط الجوية السعودية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، جدة، المملكة العربية السعودية يوليو 2020
الخطوط الجوية السعودية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، جدة، المملكة العربية السعودية يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
© AP Photo / Amr Nabil
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أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، أنها "أطلقت مبادرة جديدة بإلغاء لاصق التأشيرة على جواز سفر المستفيد والتحول إلى التأشيرة الإلكترونية وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة (QR)".
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "هذا القرار يأتي ذلك في إطار استكمال إجراءات أتمتة ورفع جودة الخدمات القنصلية المقدمة من الوزارة بتطوير آلية منح تأشيرات العمل والإقامة والزيارة".
وذكرت الخارجية السعودية، أنه "تم تفعيل هذا الإجراء باعتباره مرحلة أولى في عددٍ من بعثات المملكة"، مشيرة أن "تفعيل هذا الإجراء شمل 7 دول هم الإمارات، الأردن، مصر، بنغلاديش، الهند، إندونيسيا والفلبين".
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30 مايو 2021, 15:09 GMT
وكانت وزارة الخارجية السعودية، أطلقت نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، خدمة إصدار "تأشيرة المرور للزيارة للقادمين جوا إلكترونيا"، وهي متعددة الأغراض وهدفها تسهيل الدخول إلى أراضي المملكة.
وتسمح التأشيرة للعابرين والراغبين في دخول المملكة العربية السعودية بأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي، إلى جانب التنقل وحضور الفعاليات السياحية.
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