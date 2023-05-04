https://sputnikarabic.ae/20230504/السعودية-تطلق-خدمة-التأشيرة-الإلكترونية-في-7-دول--1076680689.html
السعودية تطلق خدمة التأشيرة الإلكترونية في 7 دول
السعودية تطلق خدمة التأشيرة الإلكترونية في 7 دول
أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، أنها "أطلقت مبادرة جديدة بإلغاء لاصق التأشيرة على جواز سفر المستفيد والتحول إلى التأشيرة الإلكترونية وقراءة... 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T20:47+0000
2023-05-04T20:47+0000
2023-05-04T20:47+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار الأردن
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/0e/1046833057_0:211:2893:1838_1920x0_80_0_0_44fba291f6720d76958669bd6a96a53e.jpg
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "هذا القرار يأتي ذلك في إطار استكمال إجراءات أتمتة ورفع جودة الخدمات القنصلية المقدمة من الوزارة بتطوير آلية منح تأشيرات العمل والإقامة والزيارة".وذكرت الخارجية السعودية، أنه "تم تفعيل هذا الإجراء باعتباره مرحلة أولى في عددٍ من بعثات المملكة"، مشيرة أن "تفعيل هذا الإجراء شمل 7 دول هم الإمارات، الأردن، مصر، بنغلاديش، الهند، إندونيسيا والفلبين".وكانت وزارة الخارجية السعودية، أطلقت نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، خدمة إصدار "تأشيرة المرور للزيارة للقادمين جوا إلكترونيا"، وهي متعددة الأغراض وهدفها تسهيل الدخول إلى أراضي المملكة.وتسمح التأشيرة للعابرين والراغبين في دخول المملكة العربية السعودية بأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي، إلى جانب التنقل وحضور الفعاليات السياحية.
https://sputnikarabic.ae/20210530/مصر-تكشف-طريقة-وشروط-سفر-المواطنين-الراغبين-في-العودة-إلى-السعودية-1049111095.html
السعودية
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/0e/1046833057_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_9566775d1196138e14fd9952aaa621ca.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الأردن, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الأردن, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية تطلق خدمة التأشيرة الإلكترونية في 7 دول
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، أنها "أطلقت مبادرة جديدة بإلغاء لاصق التأشيرة على جواز سفر المستفيد والتحول إلى التأشيرة الإلكترونية وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة (QR)".
وقالت الوزارة، في بيان لها
، إن "هذا القرار يأتي ذلك في إطار استكمال إجراءات أتمتة ورفع جودة الخدمات القنصلية المقدمة من الوزارة بتطوير آلية منح تأشيرات العمل والإقامة والزيارة".
وذكرت الخارجية السعودية، أنه "تم تفعيل هذا الإجراء باعتباره مرحلة أولى في عددٍ من بعثات المملكة"، مشيرة أن "تفعيل هذا الإجراء شمل 7 دول هم الإمارات، الأردن، مصر، بنغلاديش، الهند، إندونيسيا والفلبين".
وكانت وزارة الخارجية السعودية، أطلقت نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، خدمة إصدار "تأشيرة المرور
للزيارة للقادمين جوا إلكترونيا"، وهي متعددة الأغراض وهدفها تسهيل الدخول إلى أراضي المملكة.
وتسمح التأشيرة للعابرين والراغبين في دخول المملكة العربية السعودية بأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي، إلى جانب التنقل وحضور الفعاليات السياحية.