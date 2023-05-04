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السودان يدعو المجتمع الدولي لتصنيف قوات الدعم السريع "منظمة إرهابية"
السودان يدعو المجتمع الدولي لتصنيف قوات الدعم السريع "منظمة إرهابية"
دعت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، المجتمع الدولي لتصنيف قوات الدعم السريع "منظمة إرهابية". 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T14:04+0000
2023-05-04T14:04+0000
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واتهمت الخارجية السودانية، في بيان لها، "قوات الدعم السريع التي وصفتها بـ"المتمردة"، بخرق الهدنة، وذلك بتعرضها لمقار البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية بالسرقة والنهب، وباتخاذها المستشفيات والمراكز الصحية مقرات عسكرية، وطرد المواطنين من مساكنهم ونهب ممتلكاتهم واتخاذهم دروعا بشرية"، حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".وأدانت الوزارة "هذا السلوك الإرهابي"، داعية "المجتمع الدولي ومنظمة الإيغاد لإدانة المليشيا المتمردة على الانتهاكات والجرائم المستمرة ضد الدولة والمواطنين والبعثات الدبلوماسية، وتصنيفها كمنظمة إرهابية وتطبيق إجراءات المساءلة القانونية والعدلية في الوقت المناسب".و أضاف البيان أنه "رغم التزام القوات المسلحة بالهدنة لدواعي إنسانية وتوفير ظروف مواتية لإجلاء الرعايا الأجانب، قامت مليشيا الدعم السريع المتمردة، صباح اليوم الخميس، بشن هجوم مباغت على عدة مواقع منها منطقة بحري العسكرية حيت تصدت لها القوات المسلحة وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات".ووافق قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، الثلاثاء الماضي على هدنة جديدة في السودان لمدة 7 أيام.وذكرت وزارة خارجية جنوب السودان، في بيان، أن الرئيس سلفا كير، أجرى محادثات هاتفية مع كل من البرهان وحميدتي، وافق خلالها الطرفان المتحاربان من حيث المبدأ على هدنة جديدة بينهما.يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان أسبوعه الثالث، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك الدائرة منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم أمس الأربعاء لمدة أسبوع، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

السودان يدعو المجتمع الدولي لتصنيف قوات الدعم السريع "منظمة إرهابية"

14:04 GMT 04.05.2023
© AFP 2023سودانيون يستقبلون جنود الجيش الموالي لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر في 16 أبريل / نيسان 2023.
سودانيون يستقبلون جنود الجيش الموالي لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر في 16 أبريل / نيسان 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
© AFP 2023
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دعت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، المجتمع الدولي لتصنيف قوات الدعم السريع "منظمة إرهابية".
واتهمت الخارجية السودانية، في بيان لها، "قوات الدعم السريع التي وصفتها بـ"المتمردة"، بخرق الهدنة، وذلك بتعرضها لمقار البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية بالسرقة والنهب، وباتخاذها المستشفيات والمراكز الصحية مقرات عسكرية، وطرد المواطنين من مساكنهم ونهب ممتلكاتهم واتخاذهم دروعا بشرية"، حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وأدانت الوزارة "هذا السلوك الإرهابي"، داعية "المجتمع الدولي ومنظمة الإيغاد لإدانة المليشيا المتمردة على الانتهاكات والجرائم المستمرة ضد الدولة والمواطنين والبعثات الدبلوماسية، وتصنيفها كمنظمة إرهابية وتطبيق إجراءات المساءلة القانونية والعدلية في الوقت المناسب".
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و أضاف البيان أنه "رغم التزام القوات المسلحة بالهدنة لدواعي إنسانية وتوفير ظروف مواتية لإجلاء الرعايا الأجانب، قامت مليشيا الدعم السريع المتمردة، صباح اليوم الخميس، بشن هجوم مباغت على عدة مواقع منها منطقة بحري العسكرية حيت تصدت لها القوات المسلحة وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات".
ووافق قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، الثلاثاء الماضي على هدنة جديدة في السودان لمدة 7 أيام.
وذكرت وزارة خارجية جنوب السودان، في بيان، أن الرئيس سلفا كير، أجرى محادثات هاتفية مع كل من البرهان وحميدتي، وافق خلالها الطرفان المتحاربان من حيث المبدأ على هدنة جديدة بينهما.
يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان أسبوعه الثالث، دون أي بوادر لحل قريب.
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ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك الدائرة منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم أمس الأربعاء لمدة أسبوع، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.
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