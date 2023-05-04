https://sputnikarabic.ae/20230504/السودان-ما-مصير-الوساطة-الأمريكية-السعودية-بعد-موافقة-الجيش-السوداني-على-مبادرة-إيغاد-1076669891.html

ما مصير الوساطة الأمريكية السعودية بعد موافقة الجيش السوداني على مبادرة "إيغاد"؟

ما مصير الوساطة الأمريكية السعودية بعد موافقة الجيش السوداني على مبادرة "إيغاد"؟

أعلن الجيش السوداني، موافقته على مقترح الهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد"، بتمديد هدنة وقف إطلاق النار في البلاد لمدة أسبوع وتسمية ممثلين عن طرفي النزاع لعقد... 04.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-04T13:06+0000

2023-05-04T13:06+0000

2023-05-04T13:06+0000

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ما مصير الوساطة الأمريكية السعودية بعد موافقة الجيش السوداني على مبادرة "إيغاد"؟ ما مصير الوساطة الأمريكية السعودية بعد موافقة الجيش السوداني على مبادرة "إيغاد"؟

وهذه الهدنة هي الخامسة على التوالي، والتي ساهمت في تخفيف حدة المعارك، ولكنها لم توقفها نهائيا.وقال الجيش السوداني إن قائده عبد الفتاح البرهان أعطى موافقته المبدئية على خطة (إيغاد) لتمديد الهدنة لمدة 72 ساعة أخرى وإرسال مبعوث عسكري إلى جوبا عاصمة جنوب السودان لإجراء محادثات.وقال الجيش إن رؤساء جنوب السودان وكينيا وجيبوتي عملوا على اقتراح يتضمن تمديد الهدنة وإجراء محادثات بين الجانبين.كما أعلنت قوات الدعم السريع عن موافقتها هي الأخرى على الهدنة، وقالت في بيان على موقعها على تويتر نشرته اليوم الخميس، أنها وافقت على مقترح الثلاثية والرباعية بتمديد الهدنة الانسانية لمدة 72 ساعة إضافية تبدأ اعتبارًا من الساعة الثانية عشر مساء اليوم الخميس".من جانيه أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء عن أسفه لـ"إخفاق" المنظمة في وقف الحرب في السودان حيث تقوّض المعارك المستمرة جهود ترسيخ الهدنة.وتزامنت تصريحات غوتيريش مع زيارة أجراها مفوّض الأمم المتّحدة للشئون الانسانية مارتن غريفيث إلى السودان وطالب غريفيث خلال تصريحات، أمس الأربعاء بضمانات أمنية "على أعلى مستوى" لتأمين إيصال المساعدات إلى السودان، بعد نهب ست شاحنات تحمل مساعدات غذائية على وقع استمرار المعارك، مشدّدا على وجوب "ترجمة هذه الضمانات إلى التزامات محدّدة".في هذا الصدد، قال اللواء دكتور أمين إسماعيل مجذوب خبير إدارة الأزمات والتفاوض، إن هذه الهدنة أول هدنة تكون أكثر من اثنتين وسبعين ساعة، لذا فهي تختلف عن سابقاتها كما أن الحاجة ماسة إليها لأهداف إنسانية وإغاثية، مشيرا إلى أن العلاقة بين منظمة "إيغاد" والاتحاد الإفريقي من جهة وطرفي النزاع من جهة أعطت لهذه الهدنة زخماً كبيرا يتوقع معه نجاحها وتطويرها إلى اتفاق أو إطار لاتفاق، وكذلك تعد هي الأنجح من بين الهدَن الأخرى مثل الوساطة السعودية الأمريكية.من جانبه، قال حسن بركية الكاتب والمحلل السياسي السوداني، أن الهدَن السابقة لم تصمد طويلًا لأن كل طرف يريد كسب انتصار على الأرض يمكنه من فرض رأيه عند التفاوض في حال حدوثه، لافتا إلى أن هدنة "الإيغاد" تنطوي على عوامل ضعف تكمن في أن دولها تعاني هي نفسها من مشاكل، فضلا عن أن عبد الفتاح البرهان هو الرئيس الحالي لهذه الدورة من الإيغاد، قائلا "كيف سيكون البرهان وسيطًا وهو أحد أطراف النزاع.إلى ذلك، قالت أسماء الحسيني مديرة تحرير صحيفة الأهرام والمتخصصة في الشأن الإفريقي، إن الوضع في السودان معقد في ظل طرفي الصراع على سحق الآخر، مما يحتاج لجهود أكبر على مستوى الوساطة ربما يفوق جهد الإيغاد، كما يتطلب تدخلا دوليًا أوسع.المزيد من التفاصيل في حلقة الليلة من برنامج ملفات ساخنة

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