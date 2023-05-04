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Передача БЛА бойцам в зону СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230504/الطيران-الروسي-يدمر-مستودعا-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-أوريخوفو-فيديو-1076666542.html
الطيران الروسي يدمر مستودعا للقوات المسلحة الأوكرانية في أوريخوفو... فيديو
الطيران الروسي يدمر مستودعا للقوات المسلحة الأوكرانية في أوريخوفو... فيديو
دمرت طائرات القوات الروسية موقع معدات تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه. 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T11:52+0000
2023-05-04T12:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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تمكنت القوات الجوية الروسية، بتوجيهات من أطقم الطائرات دون طيار، من تنفيذ ضربات جوية على مستودع معدات عسكرية تابع للقوات الأوكرانية، في مقاطعة زابوروجيه.وبحسب الفيديو المنشور في قناة تلغرم "جبهة زابوروجيه"، تلقت القوات الجوية الروسية توجيهات حول الأهداف من فوج الطائرات دون طيار "291"، ونفذت الضربة الجوية بقنابل جوية موجهة.وتواصل روسيا منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية سكان إقليم دونباس.وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، في سبتمبر/ أيلول العام الماضي، صارت مهمة القوات المسلحة الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على التوجهات النازية التي ظهرت فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230504/القوات-الروسية-تسيطر-على-حيين-جديدين-في-أرتيوموفسك-1076666153.html
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روسيا, سلاح روسيا
روسيا, سلاح روسيا

الطيران الروسي يدمر مستودعا للقوات المسلحة الأوكرانية في أوريخوفو... فيديو

11:52 GMT 04.05.2023 (تم التحديث: 12:30 GMT 04.05.2023)
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مناورات الطيران الحربي الروسي في منطقة جنوب غرب روسيا - الجيش الروسي، إطلاق صاروخ فيخر - 1 من مروحية كا - 52 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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دمرت طائرات القوات الروسية موقع معدات تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.
تمكنت القوات الجوية الروسية، بتوجيهات من أطقم الطائرات دون طيار، من تنفيذ ضربات جوية على مستودع معدات عسكرية تابع للقوات الأوكرانية، في مقاطعة زابوروجيه.
وبحسب الفيديو المنشور في قناة تلغرم "جبهة زابوروجيه"، تلقت القوات الجوية الروسية توجيهات حول الأهداف من فوج الطائرات دون طيار "291"، ونفذت الضربة الجوية بقنابل جوية موجهة.
مشاة البحرية من القوات المسلحة الروسية بالقرب من مصنع الصلب آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
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11:32 GMT

وفي هذه المنطقة، حاولت القوات المسلحة الأوكرانية، ليلا، الهجوم والقيام بعملية استطلاع، لم يكونا ناجحين. تم القضاء على 20 جنديا وتدمير العديد من المركبات المدرعة.

وتواصل روسيا منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية سكان إقليم دونباس.

وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، في سبتمبر/ أيلول العام الماضي، صارت مهمة القوات المسلحة الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على التوجهات النازية التي ظهرت فيها.
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