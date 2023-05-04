الطيران الروسي يدمر مستودعا للقوات المسلحة الأوكرانية في أوريخوفو... فيديو
11:52 GMT 04.05.2023 (تم التحديث: 12:30 GMT 04.05.2023)
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورمناورات الطيران الحربي الروسي في منطقة جنوب غرب روسيا - الجيش الروسي، إطلاق صاروخ "فيخر - 1" من مروحية "كا - 52"
© Sputnik . Vitaly Timkiv/
دمرت طائرات القوات الروسية موقع معدات تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.
تمكنت القوات الجوية الروسية، بتوجيهات من أطقم الطائرات دون طيار، من تنفيذ ضربات جوية على مستودع معدات عسكرية تابع للقوات الأوكرانية، في مقاطعة زابوروجيه.
وبحسب الفيديو المنشور في قناة تلغرم "جبهة زابوروجيه"، تلقت القوات الجوية الروسية توجيهات حول الأهداف من فوج الطائرات دون طيار "291"، ونفذت الضربة الجوية بقنابل جوية موجهة.
وفي هذه المنطقة، حاولت القوات المسلحة الأوكرانية، ليلا، الهجوم والقيام بعملية استطلاع، لم يكونا ناجحين. تم القضاء على 20 جنديا وتدمير العديد من المركبات المدرعة.
وتواصل روسيا منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية سكان إقليم دونباس.
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، في سبتمبر/ أيلول العام الماضي، صارت مهمة القوات المسلحة الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على التوجهات النازية التي ظهرت فيها.
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، في سبتمبر/ أيلول العام الماضي، صارت مهمة القوات المسلحة الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على التوجهات النازية التي ظهرت فيها.