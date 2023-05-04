https://sputnikarabic.ae/20230504/الطيران-الروسي-يدمر-مستودعا-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-أوريخوفو-فيديو-1076666542.html

الطيران الروسي يدمر مستودعا للقوات المسلحة الأوكرانية في أوريخوفو... فيديو

الطيران الروسي يدمر مستودعا للقوات المسلحة الأوكرانية في أوريخوفو... فيديو

دمرت طائرات القوات الروسية موقع معدات تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه. 04.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-04T11:52+0000

2023-05-04T11:52+0000

2023-05-04T12:30+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

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تمكنت القوات الجوية الروسية، بتوجيهات من أطقم الطائرات دون طيار، من تنفيذ ضربات جوية على مستودع معدات عسكرية تابع للقوات الأوكرانية، في مقاطعة زابوروجيه.وبحسب الفيديو المنشور في قناة تلغرم "جبهة زابوروجيه"، تلقت القوات الجوية الروسية توجيهات حول الأهداف من فوج الطائرات دون طيار "291"، ونفذت الضربة الجوية بقنابل جوية موجهة.وتواصل روسيا منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية سكان إقليم دونباس.وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، في سبتمبر/ أيلول العام الماضي، صارت مهمة القوات المسلحة الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على التوجهات النازية التي ظهرت فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230504/القوات-الروسية-تسيطر-على-حيين-جديدين-في-أرتيوموفسك-1076666153.html

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