https://sputnikarabic.ae/20230504/العراق-يجدد-اتفاق-تصدير-10-آلاف-برميل-نفط-إلى-الأردن-يوميا-1076666985.html

العراق يجدد اتفاق تصدير 10 آلاف برميل نفط إلى الأردن يوميا

العراق يجدد اتفاق تصدير 10 آلاف برميل نفط إلى الأردن يوميا

قررت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، تجديد عقد اتفاق مع الأردن يقضي بتصدير 10 آلاف برميل يوميا من النفط العراقي إلى الأردن. 04.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-04T12:04+0000

2023-05-04T12:04+0000

2023-05-04T12:04+0000

العالم العربي

العراق

أخبار العراق اليوم

أخبار الأردن

الأخبار

أخبار الشرق الأوسط

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/14/1073755608_0:203:3077:1933_1920x0_80_0_0_b0ee9c94e58aadde5c717be02dc6cd7a.jpg

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" بيانا عن وزارة النفط العراقية قالت فيه إن "نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، استقبل اليوم وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح علي حامد الخرابشة والوفد المرافق له".وبحسب الوزارة فقد شهد اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في قطاع النفط والطاقة، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على تجديد عقد تصدير كمية 10 آلاف برميل باليوم اعتبارا من شهر مايو/ أيار الجاري ولمدة عام.حضر اللقاء من الجانب العراقي وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج ومدير عام شركة تسويق النفط، ومدير عام الدائرة الاقتصادية، ومدير عام الدائرة القانونية، ومدير مكتب الإعلام والاتصال الحكومي، أما من الجانب الأردني، فقد حضر الوفد المرافق لوزير الطاقة والثروة المعدنية والسفير الأردني في بغداد.يذكر أن الأردن والعراق، كانا قد أعلنا في أبريل/ نيسان الماضي، عن طرح مناقصة دولية لاختيار مطور لمشروع المدينة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.وحسب وكالة الأنباء الأردنية، قالت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، في بيان، إن "دعوة العطاء تشمل إعداد الدراسات والتصاميم والمخططات الهندسية وتطوير وتمويل وتنفيذ وإدارة واستثمار وترويج وتشغيل المدينة الاقتصادية وإدامة وصيانة عناصرها ومرافقها".وأضاف البيان أنه "تمت دعوة كافة الشركات العالمية المختصة والمؤهلة في مجال تطوير المدن الاقتصادية أو المدن الصناعية أو المناطق التنموية أو المناطق الحرة، للمشاركة بالعطاء".ووفقا للبيان، أكد وزير الصناعة والتجارة الأردني يوسف الشمالي، ووزير الصناعة والمعادن العراقي خالد بتال النجم، "أهمية المشروع لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتحقيق التكامل في العديد من المجالات".وقال الوزيران: "وصلنا إلى مرحلة متقدمة للبدء بتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي الذي سيشكل دفعة قوية للتعاون الاقتصادي ويحفز استقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية".وتقدر مساحة المدينة الاقتصادية المقرر إقامتها على الحدود بين البلدين، بـ 22 ألف دونم (دونم = 1000 متر مربع).

https://sputnikarabic.ae/20230501/المقداد-يصل-إلى-عمان-للمشاركة-في-اجتماع-وزراء-خارجية-سوريا-والسعودية-والأردن-ومصر-والعراق-1076505416.html

https://sputnikarabic.ae/20230430/الأردن-عمان-تستضيف-غدا-اجتماعا-لوزراء-خارجية-الأردن-والسعودية-والعراق-ومصر-وسوريا-1076479819.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الأردن, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط