https://sputnikarabic.ae/20230504/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-81-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1076681668.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 81 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 81 مرة خلال اليوم الماضي
أطلقت القوات الأوكرانية 81 قذيفة، خلال يوم الخميس، على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، حسبما ذكرته ممثلية الجمهورية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في الأسئلة... 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T22:29+0000
2023-05-04T22:29+0000
2023-05-04T22:29+0000
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وقالت ممثلية دونيتسك في بيان نشر عبر قناتها بموقع التلغرام: "تعرضت 18 منطقة سكنية في الجمهورية لنيران العدو، بما في ذلك غورلوفكا وميخايلوفكا وأوزيريانوفكا وشيروكايا بالكا ونوفوسيلوفكا الثانية ومينيرالني وياكوفليفكا وياسينوفاتا ودونيتسك (بودينيفسكي وكييفسكي وكيروفسكي وبيتروفسكي) وأليكساندروفكا وإيلينوفكا وبيتروفسكوي ويغوروفكا وستيبنوي ونيكولسكوي وفلاديميروفكا".وأشار البيان إلى أنه تم إطلاق 456 ذخيرة من مختلف الأنواع خلال هذه الفترة.ووفقًا للممثلية، فإن شخصًا واحدًا قتل وأصيب سبعة أشخاص آخرين، بما في ذلك طفل يبلغ من العمر عامين، نتيجة لإطلاق النار.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230504/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-فلاديميروفكا-في-دونيتسك-بـ5-قذائف--1076681548.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 81 مرة خلال اليوم الماضي
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أطلقت القوات الأوكرانية 81 قذيفة، خلال يوم الخميس، على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، حسبما ذكرته ممثلية الجمهورية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في الأسئلة المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية.
وقالت ممثلية دونيتسك في بيان نشر عبر قناتها بموقع التلغرام: "تعرضت 18 منطقة سكنية في الجمهورية لنيران العدو، بما في ذلك غورلوفكا وميخايلوفكا وأوزيريانوفكا وشيروكايا بالكا ونوفوسيلوفكا الثانية ومينيرالني وياكوفليفكا وياسينوفاتا ودونيتسك (بودينيفسكي وكييفسكي وكيروفسكي وبيتروفسكي) وأليكساندروفكا وإيلينوفكا وبيتروفسكوي ويغوروفكا وستيبنوي ونيكولسكوي وفلاديميروفكا".
وأشار البيان إلى أنه تم إطلاق 456 ذخيرة من مختلف الأنواع خلال هذه الفترة.
ووفقًا للممثلية، فإن شخصًا واحدًا قتل وأصيب سبعة أشخاص آخرين، بما في ذلك طفل يبلغ من العمر عامين، نتيجة لإطلاق النار.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.