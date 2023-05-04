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Передача БЛА бойцам в зону СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230504/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-81-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1076681668.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 81 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 81 مرة خلال اليوم الماضي
أطلقت القوات الأوكرانية 81 قذيفة، خلال يوم الخميس، على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، حسبما ذكرته ممثلية الجمهورية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في الأسئلة... 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T22:29+0000
2023-05-04T22:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
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وقالت ممثلية دونيتسك في بيان نشر عبر قناتها بموقع التلغرام: "تعرضت 18 منطقة سكنية في الجمهورية لنيران العدو، بما في ذلك غورلوفكا وميخايلوفكا وأوزيريانوفكا وشيروكايا بالكا ونوفوسيلوفكا الثانية ومينيرالني وياكوفليفكا وياسينوفاتا ودونيتسك (بودينيفسكي وكييفسكي وكيروفسكي وبيتروفسكي) وأليكساندروفكا وإيلينوفكا وبيتروفسكوي ويغوروفكا وستيبنوي ونيكولسكوي وفلاديميروفكا".وأشار البيان إلى أنه تم إطلاق 456 ذخيرة من مختلف الأنواع خلال هذه الفترة.ووفقًا للممثلية، فإن شخصًا واحدًا قتل وأصيب سبعة أشخاص آخرين، بما في ذلك طفل يبلغ من العمر عامين، نتيجة لإطلاق النار.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230504/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-فلاديميروفكا-في-دونيتسك-بـ5-قذائف--1076681548.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 81 مرة خلال اليوم الماضي

22:29 GMT 04.05.2023
© AP Photo / Libkos جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
© AP Photo / Libkos
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أطلقت القوات الأوكرانية 81 قذيفة، خلال يوم الخميس، على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، حسبما ذكرته ممثلية الجمهورية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في الأسئلة المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية.
وقالت ممثلية دونيتسك في بيان نشر عبر قناتها بموقع التلغرام: "تعرضت 18 منطقة سكنية في الجمهورية لنيران العدو، بما في ذلك غورلوفكا وميخايلوفكا وأوزيريانوفكا وشيروكايا بالكا ونوفوسيلوفكا الثانية ومينيرالني وياكوفليفكا وياسينوفاتا ودونيتسك (بودينيفسكي وكييفسكي وكيروفسكي وبيتروفسكي) وأليكساندروفكا وإيلينوفكا وبيتروفسكوي ويغوروفكا وستيبنوي ونيكولسكوي وفلاديميروفكا".
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف مدينة فلاديميروفكا في دونيتسك بـ5 قذائف
22:18 GMT
وأشار البيان إلى أنه تم إطلاق 456 ذخيرة من مختلف الأنواع خلال هذه الفترة.
ووفقًا للممثلية، فإن شخصًا واحدًا قتل وأصيب سبعة أشخاص آخرين، بما في ذلك طفل يبلغ من العمر عامين، نتيجة لإطلاق النار.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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