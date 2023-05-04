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المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة على اليورو
المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة على اليورو
رفع البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، أسعار الفائدة الرئيسية للبنك للمرة السابعة على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس. 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T13:04+0000
2023-05-04T13:04+0000
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وأوضحت جريدة "أموال الغد" أنه من المقرر زيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وأسعار الفائدة على تسهيل الإقراض الهامشي وتسهيلات الودائع إلى 3.75% و 4.00% و 3.25% على التوالي ، بدءا من 10 مايو/ أيار الجاري.وأصدر البنك المركزي الأوروبي بيانا، قال فيه إن توقعات التضخم مرتفعة للغاية لفترة طويلة جدا، مشيرًا إلى أن التضخم العام انخفض خلال الأشهر الأخيرة، لكن ضغوط الأسعار الأساسية لا تزال قوية.وتعهد المركزي الأوروبي بأن يواصل مجلس إدارته نهج يعتمد على البيانات لتحديد المستوى المناسب ومدة التقييد، مضيفًا أن قرارات مجلس الإدارة بشأن معدل الفائدة ستكون دائما على أساس تقييمه لتوقعات التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة.وفي وقت سابق، أعلن صندوق النقد الدولي أن حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية انخفضت، في نهاية العام الماضي 2022، إلى 58.36%، وهو أدنى مستوى في 27 عاما.وقال الصندوق في تقريره الأخير، أن "حصة الدولار تراجعت في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية في العام 2022 بنسبة 0.44% إلى 58.36%، وهو أدنى مستوى منذ العام 1995 على الأقل".وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن "انخفاض حصة الدولار الأمريكي كان الأقوى بين جميع العملات".وانخفضت أيضا حصة اليورو بنسبة 0.12% إلى 20.47%، واليوان الصيني بنسبة 0.11% إلى 2.69%، والين الياباني بنسبة 0.01% إلى 5.51%.وفي المقابل، ارتفعت حصة الجنيه الإسترليني بنسبة 0.14% والدولار الأسترالي بنسبة 0.12% إلى 1.96%، والفرنك السويسري بنسبة 0.06% إلى 0.23%، فيما حافظ الدولار الكندي على حصته كما هي عند 2.38%.
https://sputnikarabic.ae/20230503/البنك-المركزي-السعودي-يرفعَ-أسعار-الفائدة-25-نقطة-أساس-1076638560.html
https://sputnikarabic.ae/20230503/الفيدرالي-الأمريكي-يرفع-أسعار-الفائدة-25-نقطة-أساس-1076637635.html
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اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة على اليورو

13:04 GMT 04.05.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورلوحة إلكترونية مع أسعار الصرف في أحد شوارع موسكو، روسيا 24 فبراير 2022
لوحة إلكترونية مع أسعار الصرف في أحد شوارع موسكو، روسيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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رفع البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، أسعار الفائدة الرئيسية للبنك للمرة السابعة على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس.
وأوضحت جريدة "أموال الغد" أنه من المقرر زيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وأسعار الفائدة على تسهيل الإقراض الهامشي وتسهيلات الودائع إلى 3.75% و 4.00% و 3.25% على التوالي ، بدءا من 10 مايو/ أيار الجاري.
وأصدر البنك المركزي الأوروبي بيانا، قال فيه إن توقعات التضخم مرتفعة للغاية لفترة طويلة جدا، مشيرًا إلى أن التضخم العام انخفض خلال الأشهر الأخيرة، لكن ضغوط الأسعار الأساسية لا تزال قوية.
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
البنك المركزي السعودي يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس
أمس, 19:38 GMT
وتعهد المركزي الأوروبي بأن يواصل مجلس إدارته نهج يعتمد على البيانات لتحديد المستوى المناسب ومدة التقييد، مضيفًا أن قرارات مجلس الإدارة بشأن معدل الفائدة ستكون دائما على أساس تقييمه لتوقعات التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة.
وفي وقت سابق، أعلن صندوق النقد الدولي أن حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية انخفضت، في نهاية العام الماضي 2022، إلى 58.36%، وهو أدنى مستوى في 27 عاما.
وقال الصندوق في تقريره الأخير، أن "حصة الدولار تراجعت في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية في العام 2022 بنسبة 0.44% إلى 58.36%، وهو أدنى مستوى منذ العام 1995 على الأقل".
السجن الفيدرالي الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس
أمس, 19:03 GMT
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن "انخفاض حصة الدولار الأمريكي كان الأقوى بين جميع العملات".
وانخفضت أيضا حصة اليورو بنسبة 0.12% إلى 20.47%، واليوان الصيني بنسبة 0.11% إلى 2.69%، والين الياباني بنسبة 0.01% إلى 5.51%.
وفي المقابل، ارتفعت حصة الجنيه الإسترليني بنسبة 0.14% والدولار الأسترالي بنسبة 0.12% إلى 1.96%، والفرنك السويسري بنسبة 0.06% إلى 0.23%، فيما حافظ الدولار الكندي على حصته كما هي عند 2.38%.
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