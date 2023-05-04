https://sputnikarabic.ae/20230504/بايدن-يصدر-أمرا-تنفيذيا-بفرض-عقوبات-على-المسؤولين-عن-تهديد-السلام-والأمن-والاستقرار-في-السودان-1076674700.html

بايدن يصدر أمرا تنفيذيا يسمح بفرض عقوبات على المسؤولين عن تهديد السلام والأمن في السودان

بايدن يصدر أمرا تنفيذيا يسمح بفرض عقوبات على المسؤولين عن تهديد السلام والأمن في السودان

أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، "أمرا تنفيذيا يسمح بفرض عقوبات على الأفراد المسؤولين عن تهديد السلام والأمن والاستقرار في السودان". 04.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-04T14:58+0000

2023-05-04T14:58+0000

2023-05-04T15:22+0000

أخبار السودان اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

قوات الدعم السريع السودانية

الجيش السوداني

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/12/1074876212_0:0:1313:739_1920x0_80_0_0_5adc4928206c32e0e55329814efa56ee.jpg

وقال بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض، إن "العنف الجاري في السودان مأساة وخيانة لمطالب السودانيين بحكومة مدنية وانتقال إلى الديمقراطية"، مؤكدا أنه "ينضم إلى دعوات الشعب السوداني وقادة العالم لوقف دائم لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة".وأضاف أن "الوضع في السودان يشكل تهديدا استثنائيا للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية"، مشيرا أن "الولايات المتحدة سهلت مغادرة آلاف الأشخاص بينهم أمريكيون وأجرت مفاوضات مكثفة لوقف العنف".وقال: "أصدرت أمرا تنفيذيا جديدا يوسع السلطات للرد على العنف بالسودان بفرض عقوبات على الأفراد المسؤولين عن تهديد السلام والأمن والاستقرار"، مشيرًا إلى "أن الولايات المتحدة تواصل جهودها لحث الأطراف السودانية على إنهاء هذا الصراع العسكري".ووافق قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، الثلاثاء الماضي على هدنة جديدة في السودان لمدة 7 أيام.وذكرت وزارة خارجية جنوب السودان، في بيان، أن الرئيس سلفا كير، أجرى محادثات هاتفية مع كل من البرهان وحميدتي، وافق خلالها الطرفان المتحاربان من حيث المبدأ على هدنة جديدة بينهما.يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان أسبوعه الثالث، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك الدائرة منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم أمس الأربعاء لمدة أسبوع، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.

https://sputnikarabic.ae/20230504/السودان-تدعو-المجتمع-الدولي-لتصنيف-قوات-الدعم-السريع-منظمة-إرهابية-1076671807.html

https://sputnikarabic.ae/20230415/وزراء-خارجية-السعودية-والإمارات-وأمريكا-يبحثون-في-مكالمة-هاتفية-الوضع-في-السودان-1075960847.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم