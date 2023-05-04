https://sputnikarabic.ae/20230504/بين-الشهرة-وكسب-الأموال-والوهم-الاجتماعي-متابعو-المشاهير-ضحية-للوسواس-القهري--1076672444.html
بين الشهرة وكسب الأموال والوهم الاجتماعي... متابعو المشاهير ضحية للوسواس القهري
بين الشهرة وكسب الأموال والوهم الاجتماعي... متابعو المشاهير ضحية للوسواس القهري
تحدثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: الوسواس القهري وعلاقته بالسوشيل ميديا، اليوم العالمي لحرية الصحافة، الدون كريستيانو رونالدو يرد على... 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T14:15+0000
2023-05-04T14:15+0000
2023-05-04T14:15+0000
راديو
صدى الحياة
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بين الشهرة وكسب الأموال والوهم الاجتماعي... متابعوا المشاهير ضحية للوسواس القهري
بين الشهرة وكسب الأموال والوهم الاجتماعي... متابعوا المشاهير ضحية للوسواس القهري
الوسواس القهري وعلاقته بالسوشيل ميديا.... بين الشهرة وكسب الأموال والوهم الاجتماعي، يعيش المتابعون حالة من الوسواس القهري باكتساب وتقليد كل ما ينشره مشاهير السوشيل ميديا والرغبة في عيش نفس الحياة الوهمية في الواقع.عن هذا الموضوع، قال استشاري الصحة النفسية والتربوية، الدكتور المصري وليد هندي لبرنامج "صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
صدى الحياة, аудио
بين الشهرة وكسب الأموال والوهم الاجتماعي... متابعو المشاهير ضحية للوسواس القهري
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تحدثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: الوسواس القهري وعلاقته بالسوشيل ميديا، اليوم العالمي لحرية الصحافة، الدون كريستيانو رونالدو يرد على شائعة رحيله عن نادي النصر، عقوبات ضد ليونيل ميسي بعد زيارته المملكة العربية السعودية.
الوسواس القهري وعلاقته بالسوشيل ميديا.... بين الشهرة وكسب الأموال والوهم الاجتماعي، يعيش المتابعون حالة من الوسواس القهري باكتساب وتقليد كل ما ينشره مشاهير السوشيل ميديا والرغبة في عيش نفس الحياة الوهمية في الواقع.
عن هذا الموضوع، قال استشاري الصحة النفسية والتربوية، الدكتور المصري وليد هندي لبرنامج "صدى الحياة":
إن التقليد الأعمى لما يتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي جاء لما يعيشه الجيل الحالي من فردية ووحدة أسرية، اليوم نحن نفتقد إلى سلوك الأنسنة الذي أخرج شخصيات مسطحة لا تنظر بعمق، الواجب على الأسر أن يعلّموا أبناءهم نشاطات تثقيفية ومفيدة، مثل السّباحة والجيدو والكاراتيه والرياضات المختلفة التي تشغل وقت الطفل المراهق خاصة، وبذلك لن يكون له وقت كبير ولا طاقة للجلوس لساعات طويلة على السوشيل ميديا، ويجب أن يبثوا قيما في نفوس الأبناء.
وأشار الدكتور وليد هندي إلى أن "الإنسان يعيش معارك كثيرة في حياته، وأكبرها هي تلك التي يفقد فيها الفرد هويته، وأسباب هذا الهوس بالتقليد وعلاقته بالوسواس القهري يعود إلى غياب الرقابة والتربية الأسرية والدفء الأسري الذي يغذي الطفل ويتوجب على الأهالي تعليم أطفالهم الرضى حتى لا يكون لديهم خواء روحي".
التفاصيل في الملف الصوتي...