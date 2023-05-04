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https://sputnikarabic.ae/20230504/تاريخ-حل-البرلمان-الكويتي-1076651066.html
تاريخ حل البرلمان الكويتي
تاريخ حل البرلمان الكويتي
تعيش الكويت حالة من التوتر السياسي منذ صدور حكم المحكمة الدستورية، بإلغاء انتخابات مجلس الأمة التي جرت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، وما ترتب عليه من حل لمجلس... 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T07:38+0000
2023-05-04T07:38+0000
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انفوجرافيك, الكويت, أخبار الكويت اليوم, инфографика
انفوجرافيك, الكويت, أخبار الكويت اليوم, инфографика

تاريخ حل البرلمان الكويتي

07:38 GMT 04.05.2023
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تعيش الكويت حالة من التوتر السياسي منذ صدور حكم المحكمة الدستورية، بإلغاء انتخابات مجلس الأمة التي جرت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، وما ترتب عليه من حل لمجلس 2022، وعودة المجلس السابق المنحل في عام 2020 إلى العمل.
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