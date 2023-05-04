https://sputnikarabic.ae/20230504/توتر-يخيم-على-أقسام-الأسرى-في-السجون-الإسرائيلية-بعد-يومين-من-وفاة-خضر-عدنان-1076665585.html

توتر يخيم على أقسام الأسرى في السجون الإسرائيلية بعد يومين من وفاة خضر عدنان

توتر يخيم على أقسام الأسرى في السجون الإسرائيلية بعد يومين من وفاة خضر عدنان

أكد نادي الأسير الفلسطيني أن حالة من التوتر لا تزال تخيم على أقسام الأسرى في جميع السجون والمعتقلات الإسرائيلية، بعد مرور يومين على وفاة القيادي في حركة الجهاد... 04.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-04T11:31+0000

2023-05-04T11:31+0000

2023-05-04T11:31+0000

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/02/1076572540_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_06d487aa9c6c20ac0b3aae9a4cf68d4f.jpg

رام الله - سبوتنيك. وقال نادي الأسير في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك": "إن إدارة السّجون تواصل إغلاق الأقسام حتى اليوم تحسبا لأي مواجهة قد ينفذها الأسرى ضد السّجانين كما وتهدد بفرض عقوبات عليهم في حال لم يكن هناك تعهد من الأسرى بوقف التهديدات المعلنة منهم".يذكر أن الأسرى الفلسطينيين في جميع السجون الإسرائيلية نفذوا سلسلة من الخطوات الاحتجاجية عقب وفاة الأسير خضر عدنان، حيث قاموا بإرجاع وجبات الطعام، ووقف جميع مظاهر الحياة الاعتقالية اليومية.وتوفي القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية خضر عدنان، فجر الثلاثاء الماضي، داخل السجن الإسرائيلي (نيتسان)، عقب خوضه إضرابا عن الطعام استمر 87 يوما على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري.وكانت مصلحة السجون الإسرائيلية قد أعلنت عن "وفاة خضر عدنان في زنزانته بسجن نيتسان"، وأوضحت في بيانها أن "عدنان عثر عليه فاقدا للوعي داخل زنزانته حيث نقل إلى مستشفى أساف هروفيه وأعلن عن وفاته لاحقا".وأشارت مصلحة السجون الإسرائيلية إلى أن "عدنان البالغ من العمر 44 عاما كان معتقلاً أمنيا مذ مطلع شهر فبراير/شباط الماضي، وكان يرفض الخضوع للفحوصات الطبية أو تلقي العلاج الطبي خلال فترة إضرابه عن الطعام".وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان إن "استشهاد الشيخ خضر عدنان لن يمر دون رد، وأن المقاومة في وجه الاحتلال ستتواصل بكل قوة وإصرار وثبات".ومن جانبه، قال محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني في بيان مقتضب: "فجر حزين على فلسطين باستشهاد الشيخ خضر عدنان، والاحتلال نفذ جريمة اغتيال بحقه برفضه طلب الإفراج عنه وإهماله طبيا".وأعلنت الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية في عدد من محافظات الضفة الغربية "الإضراب الشامل في جميع مناحي الحياة حدادا على استشهاد الشيخ خضر عدنان".يشار إلى أن عدنان متزوج ولديه تسعة أبناء وهو من سكان بلدة عرابة في جنين، وحاصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات الاقتصادية، واعتقلته السلطات الإسرائيلية نحو 13 مرة وقضى في السجون الإسرائيلية نحو ثماني سنوات خاض خلالها ستة إضرابات عن الطعام احتجاجا على اعتقاله وتعرضه لإجراءات تعسفية داخل المعتقل.يُشار إلى أن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ نحو 4900 أسير.

https://sputnikarabic.ae/20230503/زوجة-الأسير-المتوفى-خضر-عدنان-تكشف-عن-وصيته-وآخر-حديث-دار-بينهما-1076592972.html

https://sputnikarabic.ae/20230502/مسيرات-وحداد-وإضراب-تعم-الأراضي-الفلسطينية-تنديدا-بمقتل-الأسير-خضر-عدنان--1076574165.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن