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تونس تشهد زيادة غير مسبوقة في أعداد المهاجرين
تونس تشهد زيادة غير مسبوقة في أعداد المهاجرين
شهدت تونس خلال الربع الأول من العام الجاري زيادة غير مسبوقة في أعداد المهاجرين العابرين منها إلى جنوب أوروبا وتحديدا إلى إيطاليا. 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T12:44+0000
2023-05-04T12:44+0000
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وقالت قناة "نسمة" التونسية إن بيانات صادرة عن وزارة الداخلية الإيطالية، كشفت عن زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين على إيطاليا في الربع الأول من عام 2023 انطلاقا من السواحل التونسية، ما يؤكد أن تونس باتت بلد العبور الأول متجاوزة بذلك ليبيا.وتشير البيانات إلى أن 24383 شخصا وصلوا إلى السواحل الإيطالية قادمين من تونس منذ مطلع العام حتى 2 مايو/ أيار الجاري، بمعدل 200 شخص يوميا وبزيادة تفوق نسبة 1000% مقارنة بـ 2201 وافد في نفس الفترة من العام الماضيوبحسب البيانات الإيطالية فإن أكثر من 44 ألف شخص وصلوا إلى إيطاليا أو حاولوا عبور وسط البحر الأبيض المتوسط انطلاقا من تونس منذ بداية العام، فيما تراجعت ليبيا إلى المرتبة الثانية كطريق للهجرة غير النظامية إلى إيطاليا.وفي وقت سابق، بحث وزيرا الداخلية التونسي كمال الفقي والإيطالي ماتيو بيا نتيدوزي، الجهود المشتركة للتصدي للهجرة غير الشرعية، جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بينهما، في أبريل / نيسان الماضي، حسبما نقلت قناة "نسمة" التونسية الخاصة.وأكد الوزيران "متانة العلاقات الثنائية بين البلدين وتوافقهما حول ضرورة دعم الجهود المشتركة في إطار مقاربة شاملة للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية"، واتفقا على "مزيد الرفع من نسق التعاون بين الطرفين للقضاء على الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال الاتجار بالبشر".
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العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, إيطاليا, الأخبار
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, إيطاليا, الأخبار

تونس تشهد زيادة غير مسبوقة في أعداد المهاجرين

12:44 GMT 04.05.2023
© AP Photo / Valeria Mongelliانقاذ مهاجرين من قبل فريق من حفر السواحل "سي ووتش-3" على بعد حوالي 35 ميلاً من ليبيا، في نطاق منطقة البحث والإنقاذ الليبية، 18 أكتوبر 2021.
انقاذ مهاجرين من قبل فريق من حفر السواحل سي ووتش-3 على بعد حوالي 35 ميلاً من ليبيا، في نطاق منطقة البحث والإنقاذ الليبية، 18 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
© AP Photo / Valeria Mongelli
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شهدت تونس خلال الربع الأول من العام الجاري زيادة غير مسبوقة في أعداد المهاجرين العابرين منها إلى جنوب أوروبا وتحديدا إلى إيطاليا.
وقالت قناة "نسمة" التونسية إن بيانات صادرة عن وزارة الداخلية الإيطالية، كشفت عن زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين على إيطاليا في الربع الأول من عام 2023 انطلاقا من السواحل التونسية، ما يؤكد أن تونس باتت بلد العبور الأول متجاوزة بذلك ليبيا.
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وتشير البيانات إلى أن 24383 شخصا وصلوا إلى السواحل الإيطالية قادمين من تونس منذ مطلع العام حتى 2 مايو/ أيار الجاري، بمعدل 200 شخص يوميا وبزيادة تفوق نسبة 1000% مقارنة بـ 2201 وافد في نفس الفترة من العام الماضي
وبحسب البيانات الإيطالية فإن أكثر من 44 ألف شخص وصلوا إلى إيطاليا أو حاولوا عبور وسط البحر الأبيض المتوسط انطلاقا من تونس منذ بداية العام، فيما تراجعت ليبيا إلى المرتبة الثانية كطريق للهجرة غير النظامية إلى إيطاليا.
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وفي وقت سابق، بحث وزيرا الداخلية التونسي كمال الفقي والإيطالي ماتيو بيا نتيدوزي، الجهود المشتركة للتصدي للهجرة غير الشرعية، جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بينهما، في أبريل / نيسان الماضي، حسبما نقلت قناة "نسمة" التونسية الخاصة.
وأكد الوزيران "متانة العلاقات الثنائية بين البلدين وتوافقهما حول ضرورة دعم الجهود المشتركة في إطار مقاربة شاملة للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية"، واتفقا على "مزيد الرفع من نسق التعاون بين الطرفين للقضاء على الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال الاتجار بالبشر".
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