https://sputnikarabic.ae/20230504/جراحة-قبل-الولادة-تنجي-من-مرض-قاتل--1076666731.html
جراحة قبل الولادة تنجي من مرض قاتل
جراحة قبل الولادة تنجي من مرض قاتل
نجح الباحثون والأطباء في مستشفى بوسطن للأطفال في القيام بإنجاز طبي رائد، يكمن في علاج تشوه شديد في الأوعية الدموية في دماغ الجنين قبل الولادة، في أول جراحة... 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T11:56+0000
2023-05-04T11:56+0000
2023-05-04T11:56+0000
مجتمع
الصحة
علوم
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أجرى فريق يضم أطباء اختصاصين في الأشعة، والأشعة العصبية التداخلية، والتخدير، ورعاية الجنين، علمية انضمام وريدي داخل رحم أم جنين مصاب بتشوه "جالينوس"، وتم تنفيذ الإجراء كجزء من تجربة سريرية أجريت بإشراف من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. وتعتبر جراحة الدماغ قبل الولادة إجراء هو الأول من نوعه في الرحم لإصلاح تشوه الأوعية الدموية القاتل عند الأطفال.وكان العلاج جزءًا من تجربة سريرية لمعالجة تشوه "جالينوس" في الرحم، وهي حالة نادرة يمكن أن تسبب إصابات دماغية شديدة وعادة ما تُعالج بعد الولادة.وقال الباحثون: "على الرغم من عقود من تحسين تقنية الانضمام بعد الولادة وإنشاء مراكز إحالة متخصصة في جميع أنحاء العالم، فإن الأجنة التي تم تشخيصها مع تشوه "جالين" الوريدي لا تزال تعاني من معدل وفيات مرتفع ومعدلات عالية من الضعف العصبي الشديد".وأضاف الباحثون: "تصحيح التشوه قبل الولادة قد يمنع إصابة الدماغ وقد يؤدي إلى نتائج أفضل بشكل عام لهؤلاء الأطفال"، حسب مقال علمي نشر في "سي تيتش دايلي".
https://sputnikarabic.ae/20230504/دراسة-النوم-العميق-يقاوم-فقدان-الذاكرة-لدى-مرضى-ألزهايمر-1076658076.html
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الصحة, علوم
جراحة قبل الولادة تنجي من مرض قاتل
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نجح الباحثون والأطباء في مستشفى بوسطن للأطفال في القيام بإنجاز طبي رائد، يكمن في علاج تشوه شديد في الأوعية الدموية في دماغ الجنين قبل الولادة، في أول جراحة للأوعية الدموية الدماغية داخل الرحم في الولايات المتحدة.
أجرى فريق يضم أطباء اختصاصين في الأشعة، والأشعة العصبية التداخلية، والتخدير، ورعاية الجنين، علمية انضمام وريدي داخل رحم أم جنين
مصاب بتشوه "جالينوس"، وتم تنفيذ الإجراء كجزء من تجربة سريرية أجريت بإشراف من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.
وتعتبر جراحة الدماغ قبل الولادة إجراء هو الأول من نوعه في الرحم لإصلاح تشوه الأوعية الدموية القاتل عند الأطفال.
وكان العلاج جزءًا من تجربة سريرية لمعالجة تشوه "جالينوس" في الرحم، وهي حالة نادرة يمكن أن تسبب إصابات دماغية شديدة وعادة ما تُعالج بعد الولادة.
وبعد العلاج داخل الرحم، لم يحتاج المولود الجديد إلى جراحة إضافية بعد الولادة، ولم يظهر التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ أي جلطات أو تراكم للسوائل أو نزيف، وخرجت الطفلة، التي ولدت في منتصف شهر مارس/آذار، من المستشفى بعد عدة أسابيع من رعايتها في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة وهي بصحة جيدة.
وقال الباحثون: "على الرغم من عقود من تحسين تقنية الانضمام بعد الولادة وإنشاء مراكز إحالة متخصصة في جميع أنحاء العالم، فإن الأجنة التي تم تشخيصها مع تشوه "جالين" الوريدي لا تزال تعاني من معدل وفيات مرتفع ومعدلات عالية من الضعف العصبي الشديد".
وأضاف الباحثون: "تصحيح التشوه قبل الولادة قد يمنع إصابة الدماغ وقد يؤدي إلى نتائج أفضل بشكل عام لهؤلاء الأطفال"، حسب مقال علمي نشر في "سي تيتش دايلي"
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