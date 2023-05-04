عربي
القوات الروسية تسيطر على حيين جديدين في أرتيوموفسك
https://sputnikarabic.ae/20230504/جولة-داخل-المتحف-المصري-الكبير-قبل-افتتاحه-رسميا-فيديو-وصور-1076664868.html
جولة داخل المتحف المصري الكبير قبل افتتاحه رسميا... فيديو وصور
جولة داخل المتحف المصري الكبير قبل افتتاحه رسميا... فيديو وصور
تجولت "سبوتنيك" داخل المتحف المصري الكبير، بعدما أتاح المسؤولون عن المتحف الزيارة للمصريين والأجانب، للقيام بعدة جولات إرشادية، وذلك بهدف اختبار جاهزية الموقع... 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T10:58+0000
2023-05-04T11:18+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
مصر
أخبار مصر الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/04/1076663205_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_e4a63323c7d0f62294bcaf789018bba1.jpg
وبعد الحجز المسبق عبر موقع المتحف المصري الكبير، يمكن للزائرين القيام بجولات عديدة في بعض مواقع المتحف، ويصطحبهم مرشدين ومرشدات سياحيين، خصصتهم وزارة السياحة والآثار المصرية.والتقطت عدسة "سبوتنيك" لقطات مصورة خلال الجولة في البهو العظيم والبهو الزجاجي، إضافة إلى زيارة مركز المؤتمرات والمنطقة التجارية مع الحدائق الخارجية للمتحف ومنطقة الفود كورت، بينما تبقى المساحات الداخلية للمتحف المصري الكبير، المتضمنة صالات العرض المتحفي مغلقة حتى الافتتاح الرسمي.يقام المتحف المصري الكبير في منطقة ميدان الرماية على مساحة تُقدر بنحو 117 فدانا، نحو 300 ألف متر مربع تقريبا، ليكون واحدًا من أكبر متاحف الشرق الأوسط والعالم.يضم المتحف الكبير قاعات عرض تعتبر القاعة الواحدة منها أكبر من متاحف حالية موجودة في مصر والعالم، كما يتميز بقربه من منطقة أهرامات الجيزة، ومن المتوقع أن يجذب نحو 5 ملايين سائح وزائر سنويًا.ويعرض المتحف أكثر من 50 ألف قطعة أثرية، بالإضافة إلى القطع الموجودة داخل المخازن، ومجموعة الملك توت عنخ آمون، والتي يتجاوز عددها الـ 5000 قطعة أثرية، التي من المقرر أن تعرض كاملة لأول مرة أمام الجمهور وفي مكان واحد.وكشف الدكتور مجدي شاكر، كبير الآثاريين في وزارة السياحة والآثار المصرية، في حوار له مع "سبوتنيك"، أمس الأربعاء، عن اكتمال الإنشاءات المعمارية الخاصة بالمتحف، الذي يحتاج إلى بعض التجهيزات الفنية المتعلقة بالعرض المتحفي، متوقعًا أن يكون الافتتاح الرسمي في النصف الأول من العام المقبل.وقال شاكر إن المتحف الكبير، والذي يطلق عليه "الهرم الرابع"، هو هدية مصر للعالم، وتحفة معمارية غير مسبوقة في هذا المجال، ويعد من أكبر المتاحف على مستوى العالم سواء في المساحة أو عدد القطع الأثرية، لافتًا إلى أن مصر تستهدف جذب 15 ألف زائر يوميًا، و5 مليون سنويًا.وأشار إلى أن "نسبة الإنشاءات المعمارية اكتملت بنسبة 100 في المئة، لكن هناك بعض قاعات العرض لم تكتمل بعد، لكنها في المراجعة النهائية، وتحتاج إلى بعض التجهيزات والفتارين وأسلوب العرض المتحفي، وعلى الرغم من الافتتاح التجريبي للمتحف، هناك بعد التجهيزات المهمة، لا سيما فيما يتعلق بالمحاور المرورية، ومحطة مترو الأنفاق الخاصة بالمتحف".وأوضح شاكر أن فكرة تأسيس المتحف جاءت في عام 1990، ثم توقفت، "وعدنا في عام 2002 للفكرة وبدأنا في اختيار المكان، وجاءت ثورة 2011 لترجئ المشروع، وفي عام 2017 أخذ الموضوع منحى مختلفا، وتم اختيار المكان أمام المعجزة الوحيدة الباقية من معجزات العالم القديم، وهي الأهرامات، وهذه المنطقة تتميز كذلك بقربها من وسائل المواصلات، مثل مطار سفينكس، وتم تسهيل المحاور المرورية التي توصل للمتحف، مثل بناء محطة مترو أنفاق، وكذلك تدشين العديد من الفنادق".
https://sputnikarabic.ae/20230503/كبير-الآثاريين-المصريين-لـسبوتنيك-المتحف-الكبير-هرم-مصر-الرابع-والسياح-الروس-ركيزة-أساسية-1076636396.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/04/1076663205_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_bde183947035fdc7010dfbfa5c4c1475.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
حصري, تقارير سبوتنيك, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

جولة داخل المتحف المصري الكبير قبل افتتاحه رسميا... فيديو وصور

10:58 GMT 04.05.2023 (تم التحديث: 11:18 GMT 04.05.2023)
© Sputnik . Haitham. Mahgoub جولة داخل المتحف المصري الكبير
 جولة داخل المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
© Sputnik . Haitham. Mahgoub
تابعنا عبرTelegram
حصري
تجولت "سبوتنيك" داخل المتحف المصري الكبير، بعدما أتاح المسؤولون عن المتحف الزيارة للمصريين والأجانب، للقيام بعدة جولات إرشادية، وذلك بهدف اختبار جاهزية الموقع قبل الافتتاح الرسمي، المقرر له في النصف الأول من العام المقبل.
وبعد الحجز المسبق عبر موقع المتحف المصري الكبير، يمكن للزائرين القيام بجولات عديدة في بعض مواقع المتحف، ويصطحبهم مرشدين ومرشدات سياحيين، خصصتهم وزارة السياحة والآثار المصرية.
والتقطت عدسة "سبوتنيك" لقطات مصورة خلال الجولة في البهو العظيم والبهو الزجاجي، إضافة إلى زيارة مركز المؤتمرات والمنطقة التجارية مع الحدائق الخارجية للمتحف ومنطقة الفود كورت، بينما تبقى المساحات الداخلية للمتحف المصري الكبير، المتضمنة صالات العرض المتحفي مغلقة حتى الافتتاح الرسمي.
يقام المتحف المصري الكبير في منطقة ميدان الرماية على مساحة تُقدر بنحو 117 فدانا، نحو 300 ألف متر مربع تقريبا، ليكون واحدًا من أكبر متاحف الشرق الأوسط والعالم.
يضم المتحف الكبير قاعات عرض تعتبر القاعة الواحدة منها أكبر من متاحف حالية موجودة في مصر والعالم، كما يتميز بقربه من منطقة أهرامات الجيزة، ومن المتوقع أن يجذب نحو 5 ملايين سائح وزائر سنويًا.
© Sputnik . Haitham. Mahgoub جولة داخل المتحف المصري الكبير
 جولة داخل المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي
1/17
© Sputnik . Haitham. Mahgoub
جولة داخل المتحف المصري الكبير
© Sputnik . Haitham. Mahgoub جولة داخل المتحف المصري الكبير
 جولة داخل المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي
2/17
© Sputnik . Haitham. Mahgoub
جولة داخل المتحف المصري الكبير
© Sputnik . Haitham. Mahgoub جولة داخل المتحف المصري الكبير
 جولة داخل المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي
3/17
© Sputnik . Haitham. Mahgoub
جولة داخل المتحف المصري الكبير
© Sputnik . Haitham. Mahgoub جولة داخل المتحف المصري الكبير
 جولة داخل المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي
4/17
© Sputnik . Haitham. Mahgoub
جولة داخل المتحف المصري الكبير
© Sputnik . Haitham. Mahgoub جولة داخل المتحف المصري الكبير
 جولة داخل المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي
5/17
© Sputnik . Haitham. Mahgoub
جولة داخل المتحف المصري الكبير
© Sputnik . Haitham. Mahgoub جولة داخل المتحف المصري الكبير
 جولة داخل المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي
6/17
© Sputnik . Haitham. Mahgoub
جولة داخل المتحف المصري الكبير
© Sputnik . Haitham. Mahgoub جولة داخل المتحف المصري الكبير
 جولة داخل المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي
7/17
© Sputnik . Haitham. Mahgoub
جولة داخل المتحف المصري الكبير
© Sputnik . Haitham Mahgoubجولة داخل المتحف المصري الكبير
جولة داخل المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي
8/17
© Sputnik . Haitham Mahgoub
جولة داخل المتحف المصري الكبير
© Sputnik . Haitham Mahgoubجولة داخل المتحف المصري الكبير
جولة داخل المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي
9/17
© Sputnik . Haitham Mahgoub
جولة داخل المتحف المصري الكبير
© Sputnik . Haitham Mahgoubجولة داخل المتحف المصري الكبير
جولة داخل المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي
10/17
© Sputnik . Haitham Mahgoub
جولة داخل المتحف المصري الكبير
© Sputnik . Haitham Mahgoubجولة داخل المتحف المصري الكبير
جولة داخل المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي
11/17
© Sputnik . Haitham Mahgoub
جولة داخل المتحف المصري الكبير
© Sputnik . Haitham Mahgoubجولة داخل المتحف المصري الكبير
جولة داخل المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي
12/17
© Sputnik . Haitham Mahgoub
جولة داخل المتحف المصري الكبير
© Sputnik . Haitham Mahgoubجولة داخل المتحف المصري الكبير
جولة داخل المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي
13/17
© Sputnik . Haitham Mahgoub
جولة داخل المتحف المصري الكبير
© Sputnik . Haitham Mahgoubجولة داخل المتحف المصري الكبير
جولة داخل المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي
14/17
© Sputnik . Haitham Mahgoub
جولة داخل المتحف المصري الكبير
© Sputnik . Haitham Mahgoubجولة داخل المتحف المصري الكبير
جولة داخل المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي
15/17
© Sputnik . Haitham Mahgoub
جولة داخل المتحف المصري الكبير
© Sputnik . Haitham Mahgoubجولة داخل المتحف المصري الكبير
جولة داخل المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي
16/17
© Sputnik . Haitham Mahgoub
جولة داخل المتحف المصري الكبير
© Sputnik . Haitham Mahgoubجولة داخل المتحف المصري الكبير
جولة داخل المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي
17/17
© Sputnik . Haitham Mahgoub
جولة داخل المتحف المصري الكبير
1/17
© Sputnik . Haitham. Mahgoub
جولة داخل المتحف المصري الكبير
2/17
© Sputnik . Haitham. Mahgoub
جولة داخل المتحف المصري الكبير
3/17
© Sputnik . Haitham. Mahgoub
جولة داخل المتحف المصري الكبير
4/17
© Sputnik . Haitham. Mahgoub
جولة داخل المتحف المصري الكبير
5/17
© Sputnik . Haitham. Mahgoub
جولة داخل المتحف المصري الكبير
6/17
© Sputnik . Haitham. Mahgoub
جولة داخل المتحف المصري الكبير
7/17
© Sputnik . Haitham. Mahgoub
جولة داخل المتحف المصري الكبير
8/17
© Sputnik . Haitham Mahgoub
جولة داخل المتحف المصري الكبير
9/17
© Sputnik . Haitham Mahgoub
جولة داخل المتحف المصري الكبير
10/17
© Sputnik . Haitham Mahgoub
جولة داخل المتحف المصري الكبير
11/17
© Sputnik . Haitham Mahgoub
جولة داخل المتحف المصري الكبير
12/17
© Sputnik . Haitham Mahgoub
جولة داخل المتحف المصري الكبير
13/17
© Sputnik . Haitham Mahgoub
جولة داخل المتحف المصري الكبير
14/17
© Sputnik . Haitham Mahgoub
جولة داخل المتحف المصري الكبير
15/17
© Sputnik . Haitham Mahgoub
جولة داخل المتحف المصري الكبير
16/17
© Sputnik . Haitham Mahgoub
جولة داخل المتحف المصري الكبير
17/17
© Sputnik . Haitham Mahgoub
جولة داخل المتحف المصري الكبير
ويعرض المتحف أكثر من 50 ألف قطعة أثرية، بالإضافة إلى القطع الموجودة داخل المخازن، ومجموعة الملك توت عنخ آمون، والتي يتجاوز عددها الـ 5000 قطعة أثرية، التي من المقرر أن تعرض كاملة لأول مرة أمام الجمهور وفي مكان واحد.
وكشف الدكتور مجدي شاكر، كبير الآثاريين في وزارة السياحة والآثار المصرية، في حوار له مع "سبوتنيك"، أمس الأربعاء، عن اكتمال الإنشاءات المعمارية الخاصة بالمتحف، الذي يحتاج إلى بعض التجهيزات الفنية المتعلقة بالعرض المتحفي، متوقعًا أن يكون الافتتاح الرسمي في النصف الأول من العام المقبل.
© Sputnik . Haitham Mahgoubجولة داخل المتحف المصري الكبير
جولة داخل المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Haitham Mahgoub
جولة داخل المتحف المصري الكبير
© Sputnik . Haitham Mahgoubجولة داخل المتحف المصري الكبير
جولة داخل المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Haitham Mahgoub
جولة داخل المتحف المصري الكبير
© Sputnik . Haitham Mahgoubجولة داخل المتحف المصري الكبير
جولة داخل المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Haitham Mahgoub
جولة داخل المتحف المصري الكبير
© Sputnik . Haitham Mahgoubجولة داخل المتحف المصري الكبير
جولة داخل المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Haitham Mahgoub
جولة داخل المتحف المصري الكبير
© Sputnik . Haitham Mahgoubجولة داخل المتحف المصري الكبير
جولة داخل المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Haitham Mahgoub
جولة داخل المتحف المصري الكبير
© Sputnik . Haitham Mahgoubجولة داخل المتحف المصري الكبير
جولة داخل المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Haitham Mahgoub
جولة داخل المتحف المصري الكبير
© Sputnik . Haitham Mahgoubجولة داخل المتحف المصري الكبير
جولة داخل المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Haitham Mahgoub
جولة داخل المتحف المصري الكبير
© Sputnik . Haitham Mahgoubجولة داخل المتحف المصري الكبير
جولة داخل المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Haitham Mahgoub
جولة داخل المتحف المصري الكبير
© Sputnik . Haitham Mahgoubجولة داخل المتحف المصري الكبير
جولة داخل المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Haitham Mahgoub
جولة داخل المتحف المصري الكبير
© Sputnik . Haitham Mahgoubجولة داخل المتحف المصري الكبير
جولة داخل المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Haitham Mahgoub
جولة داخل المتحف المصري الكبير
1/10
© Sputnik . Haitham Mahgoub
جولة داخل المتحف المصري الكبير
2/10
© Sputnik . Haitham Mahgoub
جولة داخل المتحف المصري الكبير
3/10
© Sputnik . Haitham Mahgoub
جولة داخل المتحف المصري الكبير
4/10
© Sputnik . Haitham Mahgoub
جولة داخل المتحف المصري الكبير
5/10
© Sputnik . Haitham Mahgoub
جولة داخل المتحف المصري الكبير
6/10
© Sputnik . Haitham Mahgoub
جولة داخل المتحف المصري الكبير
7/10
© Sputnik . Haitham Mahgoub
جولة داخل المتحف المصري الكبير
8/10
© Sputnik . Haitham Mahgoub
جولة داخل المتحف المصري الكبير
9/10
© Sputnik . Haitham Mahgoub
جولة داخل المتحف المصري الكبير
10/10
© Sputnik . Haitham Mahgoub
جولة داخل المتحف المصري الكبير
وقال شاكر إن المتحف الكبير، والذي يطلق عليه "الهرم الرابع"، هو هدية مصر للعالم، وتحفة معمارية غير مسبوقة في هذا المجال، ويعد من أكبر المتاحف على مستوى العالم سواء في المساحة أو عدد القطع الأثرية، لافتًا إلى أن مصر تستهدف جذب 15 ألف زائر يوميًا، و5 مليون سنويًا.
وأشار إلى أن "نسبة الإنشاءات المعمارية اكتملت بنسبة 100 في المئة، لكن هناك بعض قاعات العرض لم تكتمل بعد، لكنها في المراجعة النهائية، وتحتاج إلى بعض التجهيزات والفتارين وأسلوب العرض المتحفي، وعلى الرغم من الافتتاح التجريبي للمتحف، هناك بعد التجهيزات المهمة، لا سيما فيما يتعلق بالمحاور المرورية، ومحطة مترو الأنفاق الخاصة بالمتحف".
الدكتور مجدي شاكر، كبير الآثاريين بوزارة السياحة والآثار المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
كبير الآثاريين المصريين لـ"سبوتنيك": المتحف الكبير "هرم مصر" الرابع والسياح الروس ركيزة أساسية
أمس, 18:21 GMT
وأوضح شاكر أن فكرة تأسيس المتحف جاءت في عام 1990، ثم توقفت، "وعدنا في عام 2002 للفكرة وبدأنا في اختيار المكان، وجاءت ثورة 2011 لترجئ المشروع، وفي عام 2017 أخذ الموضوع منحى مختلفا، وتم اختيار المكان أمام المعجزة الوحيدة الباقية من معجزات العالم القديم، وهي الأهرامات، وهذه المنطقة تتميز كذلك بقربها من وسائل المواصلات، مثل مطار سفينكس، وتم تسهيل المحاور المرورية التي توصل للمتحف، مثل بناء محطة مترو أنفاق، وكذلك تدشين العديد من الفنادق".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:50 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو06:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала