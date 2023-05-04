https://sputnikarabic.ae/20230504/خبير-عسكري-يوضح-كيفية-وصول-المسيرات-للكرملين-1076671982.html
خبير عسكري يوضح كيفية وصول المسيرات للكرملين
خبير عسكري يوضح كيفية وصول المسيرات للكرملين
نناقش في هذه الحلقة: الكرملين يتحدث عن خطوات للرد على هجوم مسيرات؛ توقيع اتفاقيات استراتيجية بين دمشق وطهران؛ وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره المصري توسيع... 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T14:05+0000
2023-05-04T14:05+0000
2023-05-04T14:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حصاد الأسبوع
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خبير عسكري يوضح كيفية وصول المسيرات للكرملين
خبير عسكري يوضح كيفية وصول المسيرات للكرملين
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الهجوم على الكرملين يخضع لتحقيق شامل وفوري، تشارك فيه مختلف الهيئات والإدارات المختصة.حول هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الاستراتيجي، عمر المعربوني، لـ"حصاد الأسبوع":خبير: أكثر شعوب العالم تخلفا ثقافيا هو الشعب الأمريكيوقّع الرئيس السوري، بشار الأسد ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، على مذكرة تفاهم لخطة التعاون الشامل الاستراتيجي الطويل الأمد بين البلدين كما وقعت دمشق وطهران 3 وثائق بمجال تصدير الخدمات الفنية والهندسية والنفط والسكك الحديدية. عن زيارة رئيسي إلى سوريا تحدث لـ " حصاد الأسبوع" مدير المركز السوري للدراسات والنشر، الأستاذ جميل علي الحايك:واضاف الحايك، موضحًا رد فعل الغرب الذي لا يزال يفرض العقوبات بانتظام ضد دمشق وطهران:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
حصاد الأسبوع, аудио
خبير عسكري يوضح كيفية وصول المسيرات للكرملين
14:05 GMT 04.05.2023 (تم التحديث: 14:10 GMT 04.05.2023) تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: الكرملين يتحدث عن خطوات للرد على هجوم مسيرات؛ توقيع اتفاقيات استراتيجية بين دمشق وطهران؛ وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره المصري توسيع وقف إطلاق النار في السودان؛ احتجاجات في المغرب؛ التضخم في لبنان.
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الهجوم على الكرملين يخضع لتحقيق شامل وفوري، تشارك فيه مختلف الهيئات والإدارات المختصة.
حول هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الاستراتيجي، عمر المعربوني، لـ"حصاد الأسبوع":
"كل علوم الأمن في العالم لا تضمن أمن 100% مهما بلغت الدولة من قوة، والنطاق الجغرافي لإطلاق المسيرتين قريب من الكرملين، لأن هذه المسيرات يتحكم بها من مسافة قريبة لا تتجاوز 2 كم بواسطة مشغلين أرضيين أو بأقمار صناعية ولا تلطقتها الرادارات، وتجنبها يتم عبر حظر استخدام مثل هذه المسيرات بقطر 4 كم حول الكرملين، وهذا الهجوم لم يكن مدمرا بل هدفه بعث رسائل للشعب الروسي بأن روسيا ضعيفة، ورسالة شخصية للرئيس بوتين أنه مستهدف وستستمر محاولات تصفيته، أما الرد فلا بد قادم لكن روسيا دولة قانون وبالتالي عليها أن تشرعن خطواتها قبل التنفيذ".
خبير: أكثر شعوب العالم تخلفا ثقافيا هو الشعب الأمريكي
وقّع الرئيس السوري، بشار الأسد ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، على مذكرة تفاهم لخطة التعاون الشامل الاستراتيجي الطويل الأمد بين البلدين كما وقعت دمشق وطهران 3 وثائق بمجال تصدير الخدمات الفنية والهندسية والنفط والسكك الحديدية. عن زيارة رئيسي إلى سوريا تحدث لـ " حصاد الأسبوع" مدير المركز السوري للدراسات والنشر، الأستاذ جميل علي الحايك:
"الزيارة ذات أبعاد اقتصادية وأمنية وسياسية، حيث تم التوقيع على 35 اتفاقية تشمل جميع مناحي الحياة، وهذه الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة بعيدة المدى وطويلة الأجل تعطي انطباعات بأن التحالف الاستراتيجي يشمل أيضا دور سوريا في الإقليم الذي سوف يعود كما كان سابقا".
واضاف الحايك، موضحًا رد فعل الغرب الذي لا يزال يفرض العقوبات بانتظام ضد دمشق وطهران:
"الشعوب في الغرب الأوروبي متململة نتيجة السلوكيات التي تمارسها قياداته بالانطواء تحت مظلة المصالح الأمريكية التي أول ما تستنزفه هي مصالح الشعب الأمريكي الجاهل وشبه الأمي الآن، حيث تقول الدراسات الثقافية إن أكثر شعوب العالم تخلفا ثقافيا هو الشعب الأمريكي".
التفاصيل في الملف الصوتي...