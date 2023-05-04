https://sputnikarabic.ae/20230504/خلل-في-القبة-الحديدية-يسمح-بمرور-صواريخ-غزة-وسط-صدمة-في-إسرائيل-1076673385.html

خلل في القبة الحديدية يسمح بمرور صواريخ غزة وسط صدمة في إسرائيل

خلل في القبة الحديدية يسمح بمرور صواريخ غزة وسط صدمة في إسرائيل

اعترف الجيش الإسرائيلي بأن خللا أصاب منظومة القبة الحديدية قبل يومين، عندما أُطلقت صواريخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنات القريبة منها. 04.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-04T14:49+0000

2023-05-04T14:49+0000

2023-05-04T14:49+0000

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وقالت صحيفة "معاريف"، إن "التحقيق الذي أجرته القوات الجوية لنشاط القبة الحديدية بين الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري، أظهر أن هناك مشكلة فنية أصابتها، عندما جرى إطلاق وابل من الصواريخ ظهر يوم الثلاثاء".وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن معدل نجاح المنظومة في صد الرشقات الصاروخية الأخيرة بلغ 67%، وهو رقم منخفض مقارنة بقدراتها في جولات التصعيد الأخيرة.وأوضحت الصحيفة أنه جرى إطلاق 22 صاروخا من قطاع غزة، تجاه المستوطنات الإسرائيلية القريبة، سقط 16 منها في مناطق مفتوحة، واعترضت القبة الحديدية 4 منها، وانفجر صاروخان داخل منطقة مأهولة، ما يعني تراجع أداء المنظومة.ولفتت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إلى أن هناك تضاربا بين تقارير تفيد بأن الجيش الإسرائيلي يحقق في أداء أقل من المتوقع لنظام القبة الحديدية بعد ظهر يوم الثلاثاء الماضي، وتصريح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الجنرال دانيال هاجري، بأن كل شيء على ما يرام مع نظام إسرائيل الثمين.التقارير التي صدرت عن القبة الحديدية حتى الشهر الماضي كانت تظهر فاعلية بنسبة 85 %، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، وبنسبة 90% عام 2014، وقال هاجري إن الفاعلية ضد أكثر من 100 صاروخ بين الثلاثاء والأربعاء لا تزال نحو 90 %.لكن خلال إطلاق نحو 26 صاروخا من غزة ظهر الثلاثاء، كانت فعالية اعتراض الصواريخ تقترب من 60 %، الأمر الذي أدى إلى الإصابات في الجانب الإسرائيلي، وفقا للصحيفة.وللمقارنة، فمن بين 1100 صاروخ أُطلق على إسرائيل خلال معركة "الفجر الصادق" (خلال الفترة من 5-7 أغسطس/آب 2022)، حققت القبة الحديدية نسبة نجاح بلغت 96% في عمليات الاعتراض، وهي أعلى نسبة حتى الآن خلال عملية عسكرية، وفق الصحيفة.ومنذ ذلك الوقت، تراجع أداء "القبة الحديدية"، وفي التصعيد الأخير في جنوب لبنان في 6 أبريل/ نيسان الماضي، جرى إطلاق 34 صاروخا تجاه إسرائيل، سمحت القبة لـ 6 صواريخ منها بالانفجار في مناطق مفتوحة، وكان عليها أن تعترض 28 صاروخا، لكنها اعترضت 25 وفشلت في اعتراض ثلاثة، ليكون معدل نجاح الاعتراض 92%.والقبة الحديدية هي منظومة دفاع جوي بصواريخ ذات قواعد متحركة، طورته شركة "رفائيل" الإسرائيلية لأنظمة الدفاع المتقدمة بالتعاون مع الجيش الأمريكي.​​​​​​​

https://sputnikarabic.ae/20230328/لماذا-يجب-أن-يتخلى-الجيش-الأمريكي-عن-القبة-الحديدية-1075255708.html

https://sputnikarabic.ae/20230207/معلومات-عن-منظومة-القبة-الحديدية-الإسرائيلية-1073235987.html

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