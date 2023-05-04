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https://sputnikarabic.ae/20230504/ريابكوف-العلاقات-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-على-حافة-الهاوية-بالفعل-1076681074.html
ريابكوف: العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة على حافة الهاوية بالفعل
ريابكوف: العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة على حافة الهاوية بالفعل
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة على حافة الهاوية، مؤكدا أن موسكو تعمل على منعهما من الوقوع في هاوية الصراع... 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T20:58+0000
2023-05-04T20:58+0000
روسيا
نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف
العلاقات
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ريابكوف في تصريحات للقناة الأولى، الروسية اليوم الخميس "نحن نعمل على الحفاظ على العلاقات مع الولايات المتحدة من السقوط في الهاوية المفتوحة والصراع المسلح. نحن بالفعل على حافة الهاوية".وأكد ريابكوف "نحن مستعدون حرفيا لاستخدام كل الوسائل المتاحة لنا لضمان عدم السماح لأي أحد بالتعدى على أمن البلاد والتعديات على أمن الرئيس والقيادة السياسية".
https://sputnikarabic.ae/20230504/مدير-الاستخبارات-الأمريكية-أوكرانيا-لا-تستطيع-مواجهة-التفوق-الروسي-دون-الدعم-الغربي--1076674532.html
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روسيا, نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف, العلاقات, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف, العلاقات, الولايات المتحدة الأمريكية

ريابكوف: العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة على حافة الهاوية بالفعل

20:58 GMT 04.05.2023
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر2020
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة على حافة الهاوية، مؤكدا أن موسكو تعمل على منعهما من الوقوع في هاوية الصراع المسلح المفتوح.
وقال ريابكوف في تصريحات للقناة الأولى، الروسية اليوم الخميس "نحن نعمل على الحفاظ على العلاقات مع الولايات المتحدة من السقوط في الهاوية المفتوحة والصراع المسلح. نحن بالفعل على حافة الهاوية".

وشدد على أن ضبط النفس والنبرة الهادئة والطبيعة المسؤولة لتصريحات موسكو ترسل إشارة إلى المجتمع الدولي، مفادها أن روسيا الاتحادية لن تدفع بعلاقاتها مع الولايات المتحدة إلى هاوية الحرب المباشرة المفتوحة، ولكنها ستفعل كل شيء لحماية نفسها. سلامة أراضيها وأمن مواطنيها.

مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أفريل هاينز - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
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وأكد ريابكوف "نحن مستعدون حرفيا لاستخدام كل الوسائل المتاحة لنا لضمان عدم السماح لأي أحد بالتعدى على أمن البلاد والتعديات على أمن الرئيس والقيادة السياسية".
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