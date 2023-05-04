عربي
زاخاروفا: الولايات المتحدة وبريطانيا تتحملان مسؤولية ما يفعله نظام كييف
Передача БЛА бойцам в зону СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230504/زاخاروفا-الولايات-المتحدة-وبريطانيا-تتحملان-مسؤولية-ما-يفعله-نظام-كييف-1076651445.html
زاخاروفا: الولايات المتحدة وبريطانيا تتحملان مسؤولية ما يفعله نظام كييف
زاخاروفا: الولايات المتحدة وبريطانيا تتحملان مسؤولية ما يفعله نظام كييف
اعتبرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن وراء كل ما يفعله نظام كييف يقف وراءه الأمريكيون والدول الغربية. 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T08:05+0000
2023-05-04T08:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/09/1059680319_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bdff977845b0fdfbc3fa253f1fa8d343.jpg
وكتبت زاخاروفا، في قناتها على "تلغرام": "واشنطن ولندن في المقام الأول تتحملان مسؤولية كل ما يفعله نظام كييف"، مضيفة بالقول "لقد دمروا السلطة الشرعية في أوكرانيا ووضعوا المغامرين على رأس القيادة، وزودوهم بالمال والأسلحة، وغرسوا فيهم الإحساس بالإمكانية المطلقة لكل شيء والإفلات من العقاب، ووفروا لهم الغطاء السياسي والدعم العسكري".وتدهورت العلاقات بين موسكو ودول الغرب إلى أدنى مستوياتها، في الآونة الأخيرة، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا، هي استراتيجية طويلة المدى بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.وأكد بوتين، أن الهدف الرئيس للغرب يتمثل في تدهور حياة الملايين من الناس، مشددًا على أن روسيا قادرة على مواجهة وحل جميع المشاكل التي يخلقها الغرب لها.
https://sputnikarabic.ae/20230503/مجلس-الدوما-الروسي-يطالب-بتدمير-نظام-كييف--1076632614.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/09/1059680319_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4e2cf848ca0fe7792a2b31d946394675.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

زاخاروفا: الولايات المتحدة وبريطانيا تتحملان مسؤولية ما يفعله نظام كييف

08:05 GMT 04.05.2023
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
اعتبرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن وراء كل ما يفعله نظام كييف يقف وراءه الأمريكيون والدول الغربية.
وكتبت زاخاروفا، في قناتها على "تلغرام": "واشنطن ولندن في المقام الأول تتحملان مسؤولية كل ما يفعله نظام كييف"، مضيفة بالقول "لقد دمروا السلطة الشرعية في أوكرانيا ووضعوا المغامرين على رأس القيادة، وزودوهم بالمال والأسلحة، وغرسوا فيهم الإحساس بالإمكانية المطلقة لكل شيء والإفلات من العقاب، ووفروا لهم الغطاء السياسي والدعم العسكري".
رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
مجلس الدوما الروسي يطالب بتدمير نظام كييف
أمس, 16:32 GMT
وتدهورت العلاقات بين موسكو ودول الغرب إلى أدنى مستوياتها، في الآونة الأخيرة، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا، هي استراتيجية طويلة المدى بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.

وأكد بوتين، أن الهدف الرئيس للغرب يتمثل في تدهور حياة الملايين من الناس، مشددًا على أن روسيا قادرة على مواجهة وحل جميع المشاكل التي يخلقها الغرب لها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:50 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو06:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала