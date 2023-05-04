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Передача БЛА бойцам в зону СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230504/صديق-عدو-بدلة-روسية-تساعد-على-تحديد-مكان-العدو-والطائرات-المسيرة-1076677891.html
"صديق-عدو"... بدلة روسية تساعد على تحديد مكان العدو والطائرات المسيرة
"صديق-عدو"... بدلة روسية تساعد على تحديد مكان العدو والطائرات المسيرة
طور علماء روس بدلة "صديق-عدو" للقوات الخاصة، تسمح بالتمييز بسرعة بين الحليف من العدو، والعثور على الطائرات بدون طيار للعدو وتبادل الرسائل القصيرة مباشرة أثناء... 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T16:00+0000
2023-05-04T16:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
القوات الروسية
بدلة
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ويظهر مقطع فيديو أجهزة إرسال ثابتة توفر الاتصال وهناك خرطوشة يمكن إدخالها في خوذة أو درع - علامة الأشعة تحت الحمراء. تتبادل القوات الإشارات، ويضمن الجهاز الثابت إرسالها، فيما يقوم المشغل على الكمبيوتر بتوجيه العملية.ويسمح الاكتشاف الجديد من اكتشاف مكان العدو بسرعة في ساحة المعركة وأين يوجد الحليف وتحديد العدو، بالإضافة إلى تحديد الطائرات بدون طيار الخاصة بشخص آخر وتسريع التفاعل بشكل كبير في ساحة المعركة والتقليل من النيران الصديقة، بالإضافة إلى التماسك.هذا وتكون الرسائل مشفرة قدر الإمكان، وسيكون من المستحيل تقريبا اختراقها.
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رصد عسكري, القوات الروسية, بدلة
رصد عسكري, القوات الروسية, بدلة

"صديق-عدو"... بدلة روسية تساعد على تحديد مكان العدو والطائرات المسيرة

16:00 GMT 04.05.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
© Sputnik
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طور علماء روس بدلة "صديق-عدو" للقوات الخاصة، تسمح بالتمييز بسرعة بين الحليف من العدو، والعثور على الطائرات بدون طيار للعدو وتبادل الرسائل القصيرة مباشرة أثناء المعركة.
ويظهر مقطع فيديو أجهزة إرسال ثابتة توفر الاتصال وهناك خرطوشة يمكن إدخالها في خوذة أو درع - علامة الأشعة تحت الحمراء. تتبادل القوات الإشارات، ويضمن الجهاز الثابت إرسالها، فيما يقوم المشغل على الكمبيوتر بتوجيه العملية.
ويسمح الاكتشاف الجديد من اكتشاف مكان العدو بسرعة في ساحة المعركة وأين يوجد الحليف وتحديد العدو، بالإضافة إلى تحديد الطائرات بدون طيار الخاصة بشخص آخر وتسريع التفاعل بشكل كبير في ساحة المعركة والتقليل من النيران الصديقة، بالإضافة إلى التماسك.
هذا وتكون الرسائل مشفرة قدر الإمكان، وسيكون من المستحيل تقريبا اختراقها.
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