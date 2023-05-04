https://sputnikarabic.ae/20230504/صديق-عدو-بدلة-روسية-تساعد-على-تحديد-مكان-العدو-والطائرات-المسيرة-1076677891.html
"صديق-عدو"... بدلة روسية تساعد على تحديد مكان العدو والطائرات المسيرة
"صديق-عدو"... بدلة روسية تساعد على تحديد مكان العدو والطائرات المسيرة
طور علماء روس بدلة "صديق-عدو" للقوات الخاصة، تسمح بالتمييز بسرعة بين الحليف من العدو، والعثور على الطائرات بدون طيار للعدو وتبادل الرسائل القصيرة مباشرة أثناء... 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T16:00+0000
2023-05-04T16:00+0000
2023-05-04T16:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
القوات الروسية
بدلة
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ويظهر مقطع فيديو أجهزة إرسال ثابتة توفر الاتصال وهناك خرطوشة يمكن إدخالها في خوذة أو درع - علامة الأشعة تحت الحمراء. تتبادل القوات الإشارات، ويضمن الجهاز الثابت إرسالها، فيما يقوم المشغل على الكمبيوتر بتوجيه العملية.ويسمح الاكتشاف الجديد من اكتشاف مكان العدو بسرعة في ساحة المعركة وأين يوجد الحليف وتحديد العدو، بالإضافة إلى تحديد الطائرات بدون طيار الخاصة بشخص آخر وتسريع التفاعل بشكل كبير في ساحة المعركة والتقليل من النيران الصديقة، بالإضافة إلى التماسك.هذا وتكون الرسائل مشفرة قدر الإمكان، وسيكون من المستحيل تقريبا اختراقها.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072779426_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_cf2b9205a00465b91a5e9a3488beee79.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, القوات الروسية, بدلة
رصد عسكري, القوات الروسية, بدلة
"صديق-عدو"... بدلة روسية تساعد على تحديد مكان العدو والطائرات المسيرة
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طور علماء روس بدلة "صديق-عدو" للقوات الخاصة، تسمح بالتمييز بسرعة بين الحليف من العدو، والعثور على الطائرات بدون طيار للعدو وتبادل الرسائل القصيرة مباشرة أثناء المعركة.
ويظهر مقطع فيديو أجهزة إرسال ثابتة توفر الاتصال وهناك خرطوشة يمكن إدخالها في خوذة أو درع - علامة الأشعة تحت الحمراء. تتبادل القوات الإشارات، ويضمن الجهاز الثابت إرسالها، فيما يقوم المشغل على الكمبيوتر بتوجيه العملية.
ويسمح الاكتشاف الجديد من اكتشاف مكان العدو بسرعة في ساحة المعركة وأين يوجد الحليف وتحديد العدو، بالإضافة إلى تحديد الطائرات بدون طيار الخاصة بشخص آخر وتسريع التفاعل بشكل كبير في ساحة المعركة والتقليل من النيران الصديقة، بالإضافة إلى التماسك.
هذا وتكون الرسائل مشفرة قدر الإمكان، وسيكون من المستحيل تقريبا اختراقها.