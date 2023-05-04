صور غريبة لـ"عين صحراء" المغرب العربي المحيرة للعلماء من الفضاء
© Photo / wikipedia/NASA"تكوين الريشات" أو "حفرة الريشات" أو "قلب الريشات" أو "عين الصحراء" من المعالم الجيولوجية النادرة جدا التي تتخذ شكلا دائريا فريدا.
© Photo / wikipedia/NASA
شارك رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، اليوم الخميس، مجموعة صور مثيرة جدا، من الفضاء، تظهر مشهدا غريبا جدا لظاهرة طبيعية في المغرب العربي.
ونشر رائد الفضاء الإماراتي صورا فريدة على صفحته الرسمية في "تويتر" لما يعرف باسم عين الصحراء أو قلب الريشات في الصحراء الكبرى شمالي موريتانيا. وكتب النيادي في تعليقه على الصور:
"التقطت هذه الصورة لعين الصحراء أو قلب الريشات في موريتانيا، وهو معلم جيولوجي يشهد على عجائب الطبيعة وأسرار كوكبنا.. ما أجمل طبيعتنا في العالم العربي.. وما أروع غناها وتنوعها".
ويعتبر ما يعرف بـ"تكوين الريشات" أو "حفرة الريشات" أو "قلب الريشات" أو "عين الصحراء" من المعالم الجيولوجية النادرة جدا التي تتخذ شكلا دائريا فريدا.
التقطت هذه الصورة لـ عين الصحراء أو قلب الريشات في موريتانيا 🇲🇷 وهو معلم جيولوجي يشهد على عجائب الطبيعة وأسرار كوكبنا.. ما أجمل طبيعتنا في العالم العربي.. وما أروع غناها وتنوعها. 🌍 pic.twitter.com/uSSNDEGDAs— Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) May 4, 2023
ويقع هذا المعلم في هضبة آدرار بالصحراء الكبرى بالقرب من مدينة وادان الأثرية غرب وسط موريتانيا، يبلغ قطرها تقريبا 35 كيلومترا، وكان أول من اكتشفه من غير السكان المحليين الباحث الفرنسي تيودور مونو في ثلاثينيات القرن الماضي.
ويثير شكل المعلم حالة من الجدل العلمي حول ماهيته فبعض العلماء يقولون إنه حفرة ناتجة عن نيزك ضرب تلك المنطقة والبعض يقول إنه بركان خامد قديم.