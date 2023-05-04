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https://sputnikarabic.ae/20230504/صور-غريبة-لـعين-صحراء-المغرب-العربي-المحيرة-للعلماء-من-الفضاء-1076674826.html
صور غريبة لـ"عين صحراء" المغرب العربي المحيرة للعلماء من الفضاء
صور غريبة لـ"عين صحراء" المغرب العربي المحيرة للعلماء من الفضاء
شارك رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، اليوم الخميس، مجموعة صور مثيرة جدا، من الفضاء، تظهر مشهدا غريبا جدا لظاهرة طبيعية في المغرب العربي. 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T15:15+0000
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ونشر رائد الفضاء الإماراتي صورا فريدة على صفحته الرسمية في "تويتر" لما يعرف باسم عين الصحراء أو قلب الريشات في الصحراء الكبرى شمالي موريتانيا. وكتب النيادي في تعليقه على الصور:ويعتبر ما يعرف بـ"تكوين الريشات" أو "حفرة الريشات" أو "قلب الريشات" أو "عين الصحراء" من المعالم الجيولوجية النادرة جدا التي تتخذ شكلا دائريا فريدا.ويثير شكل المعلم حالة من الجدل العلمي حول ماهيته فبعض العلماء يقولون إنه حفرة ناتجة عن نيزك ضرب تلك المنطقة والبعض يقول إنه بركان خامد قديم.
https://sputnikarabic.ae/20230504/160-نيزكا-في-الساعة-تصل-إلى-الأرض-فيديو---1076669168.html
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منوعات, علوم, ثقافة
منوعات, علوم, ثقافة

صور غريبة لـ"عين صحراء" المغرب العربي المحيرة للعلماء من الفضاء

15:15 GMT 04.05.2023
© Photo / wikipedia/NASA"تكوين الريشات" أو "حفرة الريشات" أو "قلب الريشات" أو "عين الصحراء" من المعالم الجيولوجية النادرة جدا التي تتخذ شكلا دائريا فريدا.
تكوين الريشات أو حفرة الريشات أو قلب الريشات أو عين الصحراء من المعالم الجيولوجية النادرة جدا التي تتخذ شكلا دائريا فريدا. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
© Photo / wikipedia/NASA
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شارك رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، اليوم الخميس، مجموعة صور مثيرة جدا، من الفضاء، تظهر مشهدا غريبا جدا لظاهرة طبيعية في المغرب العربي.
ونشر رائد الفضاء الإماراتي صورا فريدة على صفحته الرسمية في "تويتر" لما يعرف باسم عين الصحراء أو قلب الريشات في الصحراء الكبرى شمالي موريتانيا. وكتب النيادي في تعليقه على الصور:

"التقطت هذه الصورة لعين الصحراء أو قلب الريشات في موريتانيا، وهو معلم جيولوجي يشهد على عجائب الطبيعة وأسرار كوكبنا.. ما أجمل طبيعتنا في العالم العربي.. وما أروع غناها وتنوعها".

علم دولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي
سلطان النيادي
رائد الفضاء الإماراتي
نيازك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
مجتمع
160 نيزكا في الساعة تصل إلى الأرض... فيديو
13:41 GMT
ويعتبر ما يعرف بـ"تكوين الريشات" أو "حفرة الريشات" أو "قلب الريشات" أو "عين الصحراء" من المعالم الجيولوجية النادرة جدا التي تتخذ شكلا دائريا فريدا.

ويقع هذا المعلم في هضبة آدرار بالصحراء الكبرى بالقرب من مدينة وادان الأثرية غرب وسط موريتانيا، يبلغ قطرها تقريبا 35 كيلومترا، وكان أول من اكتشفه من غير السكان المحليين الباحث الفرنسي تيودور مونو في ثلاثينيات القرن الماضي.

ويثير شكل المعلم حالة من الجدل العلمي حول ماهيته فبعض العلماء يقولون إنه حفرة ناتجة عن نيزك ضرب تلك المنطقة والبعض يقول إنه بركان خامد قديم.
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