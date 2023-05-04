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https://sputnikarabic.ae/20230504/طيار-ينقذ-طائرته-من-السقوط-ويراوغ-الرياح-العنيفة-ببراعة-كبيرة--1076677997.html
طيار ينقذ طائرته من السقوط ويراوغ الرياح العنيفة ببراعة كبيرة
طيار ينقذ طائرته من السقوط ويراوغ الرياح العنيفة ببراعة كبيرة
كادت طائرة ركاب أن تسقط لولا براعة قائدها الذي راوغ الرياح ببراعة منقطعة النظير، وتفادى السقوط خلال هبوطه في مطار "خورخي نيوبري" في العاصمة الأرجنتينية بوينس... 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T16:17+0000
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تحوّل اتجاه الرياح بقوة من الشمال الغربي إلى الجنوب الغربي، كما بلغت سرعتها 80 كيلومترًا في الساعة، وهو ما فاجأ قائد الطائرة عندما اقترب من مدرج المطار، الأمر الذي أدى إلى زعزعة الطائرة في لحظات حبست أنفاس جميع الركاب، حسب موقع "أفييشن 24" المتخصص في أخبار الملاحة الجوية.
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طيار ينقذ طائرته من السقوط ويراوغ الرياح العنيفة ببراعة كبيرة

16:17 GMT 04.05.2023
© Photo / CC0 / طائرة ركاب
طائرة ركاب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
© Photo / CC0 /
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كادت طائرة ركاب أن تسقط لولا براعة قائدها الذي راوغ الرياح ببراعة منقطعة النظير، وتفادى السقوط خلال هبوطه في مطار "خورخي نيوبري" في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.
تحوّل اتجاه الرياح بقوة من الشمال الغربي إلى الجنوب الغربي، كما بلغت سرعتها 80 كيلومترًا في الساعة، وهو ما فاجأ قائد الطائرة عندما اقترب من مدرج المطار، الأمر الذي أدى إلى زعزعة الطائرة في لحظات حبست أنفاس جميع الركاب، حسب موقع "أفييشن 24" المتخصص في أخبار الملاحة الجوية.
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