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https://sputnikarabic.ae/20230504/فريق-نابولي-يتوج-بلقب-الدوري-الإيطالي-لكرة-القدم-لأول-مرة-منذ-33-عاما-1076681960.html
فريق نابولي يتوج بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم لأول مرة منذ 33 عاما
فريق نابولي يتوج بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم لأول مرة منذ 33 عاما
توج نادي نابولي، يوم الخميس، بلقب الدوري الإيطالي للموسم الحالي، بعد التعادل الذي حققه على نظيره نادي أودينيزي بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب... 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T23:07+0000
2023-05-04T23:07+0000
نابولي
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وفي الدقيقة 13 من بداية المباراة، نجح أودينيزي في افتتاح التسجيل عن طريق ساندي لوفريتش، ليتقدم أصحاب الأرض بنتيجة 1-0.وفي الشوط الثاني نجح نابولي من خلال الضغط على أودينيزي في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 53 عن طريق فيكتور أوسيمين.وبهذه النتيجة، أعاد نابولي اللقب إلى مدينة الجنوب بعد 33 عامًا من آخر ألقابه والذي تحقق بفضل الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا.وتوج نابولي باللقب للمرة الثالثة في تاريخه قبل نهاية المسابقة بـ5 جولات، ليرفع رصيده إلى 80 نقطة في صدارة الدوري.
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نابولي, الدوري الإيطالي, أخبار الدوري الإيطالي, العالم
نابولي, الدوري الإيطالي, أخبار الدوري الإيطالي, العالم

فريق نابولي يتوج بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم لأول مرة منذ 33 عاما

23:07 GMT 04.05.2023
© Sputnik / صورة من مباراة نابولي ويوفنتوس
صورة من مباراة نابولي ويوفنتوس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
© Sputnik /
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توج نادي نابولي، يوم الخميس، بلقب الدوري الإيطالي للموسم الحالي، بعد التعادل الذي حققه على نظيره نادي أودينيزي بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب الفريولي ضمن منافسات الجولة الـ33.
وفي الدقيقة 13 من بداية المباراة، نجح أودينيزي في افتتاح التسجيل عن طريق ساندي لوفريتش، ليتقدم أصحاب الأرض بنتيجة 1-0.
وفي الشوط الثاني نجح نابولي من خلال الضغط على أودينيزي في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 53 عن طريق فيكتور أوسيمين.
وبهذه النتيجة، أعاد نابولي اللقب إلى مدينة الجنوب بعد 33 عامًا من آخر ألقابه والذي تحقق بفضل الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا.
وتوج نابولي باللقب للمرة الثالثة في تاريخه قبل نهاية المسابقة بـ5 جولات، ليرفع رصيده إلى 80 نقطة في صدارة الدوري.
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