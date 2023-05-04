https://sputnikarabic.ae/20230504/قطر-الإجراءات-التصعيدية-مثل-استهداف-الكرملين-سينتج-عنها-تصاعد-العنف-وإطالة-الأزمة-1076680110.html

قطر: الإجراءات التصعيدية مثل استهداف الكرملين سينتج عنها تصاعد العنف وإطالة الأزمة

قطر: الإجراءات التصعيدية مثل استهداف الكرملين سينتج عنها تصاعد العنف وإطالة الأزمة

جددت قطر، اليوم الخميس، "دعوتها إلى حل الأزمة الروسية الأوكرانية عبر الحوار والطرق الدبلوماسية"، محذرة من أن "الإجراءات التصعيدية مثل استهداف الكرملين سينتج... 04.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-04T19:50+0000

2023-05-04T19:50+0000

2023-05-04T19:50+0000

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وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، إن "دولة قطر تجدد دعوتها إلى حل الأزمة الروسية الأوكرانية عبر الحوار والطرق الدبلوماسية، وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، وعدم اتخاذ ما من شأنة أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد".وأكد البيان أن "الإجراءات التصعيدية مثل استهداف مبنى الكرملين في العاصمة الروسية موسكو مؤخرا سينتج عنها تصاعد العنف وإطالة أمد الأزمة واتساع مداها"، محذرة من التبعات الخطيرة لهذه الأعمال العدائية على جهود حل الأزمة سلميا.كما أكدت الخارجية لقطرية في بيانها، "دعم دولة قطر لكل الجهود الدولية لإيجاد حل سلمي للأزمة الروسية الأوكرانية"وأعلنت الرئاسة الروسية، أمس الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هاتين الطائرتين في المنطقة.وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، يعتبر عملا إرهابيا مخططا ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة. وقالت الخدمة الصحفية إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الكرملين بطائرتين مسيرتين.من جانبه، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الهجوم على الكرملين يخضع لتحقيق شامل وفوري، تشارك فيه مختلف الهيئات والإدارات المختصة.وقال بيسكوف، خلال إحاطته الإعلامية: "بالطبع، ما حدث يخضع لتحقيق شامل وفوري، أنتم تعلمون أن لجنة التحقيقات والهيئات اللازمة تشارك في كل هذا".وأضاف بيسكوف في هذا الصدد، أن "جدول أعمال الرئيس لم يتغير بأي شكل من الأشكال، واليوم يعمل في الكرملين. اليوم لا يوجد أي أحداث عامة كبرى".

https://sputnikarabic.ae/20230504/الخارجية-الروسية-لا-يوجد-أدنى-شك-بأن-كييف-وراء-الهجوم-الإرهابي-على-الكرملين-1076662410.html

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