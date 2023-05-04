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Передача БЛА бойцам в зону СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230504/كاتب-أمريكي-الصراع-في-أوكرانيا-يتحول-إلى-كابوس-بايدن-المرعب-1076670758.html
كاتب أمريكي: الصراع في أوكرانيا يتحول إلى "كابوس" بايدن المرعب
كاتب أمريكي: الصراع في أوكرانيا يتحول إلى "كابوس" بايدن المرعب
أكد كاتب أمريكي أن تصعيد الأعمال القتالية في أوكرانيا وتحولها إلى مواجهة مباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو" سيكون سيناريو غير مرغوب بالنسبة للرئيس... 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T13:35+0000
2023-05-04T13:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال الكاتب الصحفي هاريسون كاس، إن "الصراع ينطوي على احتمال اندلاع حريق أكبر وأكثر خطورة. خاصة بالنظر إلى علاقات أوكرانيا بالغرب وأمريكا. الحرب العالمية الثالثة مع روسيا هي أسوأ كابوس لبايدن".وبحسب الكاتب، فإن تدخل حلف شمال الأطلسي في الأعمال العدائية لن يبرر الخسائر البشرية والموارد المالية المستثمرة في مثل هذا المشروع".ونصح الكاتب الأمريكي بحسب مقاله المنشور في موقع "1945"، واشنطن بعدم المخاطرة وعدم إثارة "حرب نووية" مع روسيا من شأنها أن تسبب كارثة للعالم بأسره.أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الهجوم على الكرملين يخضع لتحقيق شامل وفوري، تشارك فيه مختلف الهيئات والإدارات المختصة.وقال بيسكوف، خلال إحاطته الإعلامية: "بالطبع، ما حدث يخضع لتحقيق شامل وفوري، أنتم تعلمون أن لجنة التحقيقات والهيئات اللازمة تشارك في كل هذا".وأضاف بيسكوف في هذا الصدد، أن "جدول أعمال الرئيس لم يتغير بأي شكل من الأشكال، واليوم يعمل في الكرملين. اليوم لا يوجد أي أحداث عامة كبرى".
https://sputnikarabic.ae/20230504/-كيربي-واشنطن-وفرت-لأوكرانيا-كل-ما-تحتاجه-من-معدات-لشن-هجومها-المضاد-في-الفترة-المقبلة-1076670216.html
https://sputnikarabic.ae/20230504/هولندا-تعمل-مع-شركائها-على-خيارات-تزويد-أوكرانيا-بمقاتلات-إف-16-1076669725.html
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العالم
العالم

كاتب أمريكي: الصراع في أوكرانيا يتحول إلى "كابوس" بايدن المرعب

13:35 GMT 04.05.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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أكد كاتب أمريكي أن تصعيد الأعمال القتالية في أوكرانيا وتحولها إلى مواجهة مباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو" سيكون سيناريو غير مرغوب بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقال الكاتب الصحفي هاريسون كاس، إن "الصراع ينطوي على احتمال اندلاع حريق أكبر وأكثر خطورة. خاصة بالنظر إلى علاقات أوكرانيا بالغرب وأمريكا. الحرب العالمية الثالثة مع روسيا هي أسوأ كابوس لبايدن".
وبحسب الكاتب، فإن تدخل حلف شمال الأطلسي في الأعمال العدائية لن يبرر الخسائر البشرية والموارد المالية المستثمرة في مثل هذا المشروع".
جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
كيربي: واشنطن وفرت لأوكرانيا كل ما تحتاجه من معدات لشن هجومها المضاد في الفترة المقبلة
13:10 GMT
ونصح الكاتب الأمريكي بحسب مقاله المنشور في موقع "1945"، واشنطن بعدم المخاطرة وعدم إثارة "حرب نووية" مع روسيا من شأنها أن تسبب كارثة للعالم بأسره.
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الهجوم على الكرملين يخضع لتحقيق شامل وفوري، تشارك فيه مختلف الهيئات والإدارات المختصة.
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
هولندا تعمل مع شركائها على خيارات تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف 16"
12:58 GMT
وقال بيسكوف، خلال إحاطته الإعلامية: "بالطبع، ما حدث يخضع لتحقيق شامل وفوري، أنتم تعلمون أن لجنة التحقيقات والهيئات اللازمة تشارك في كل هذا".
وأضاف بيسكوف في هذا الصدد، أن "جدول أعمال الرئيس لم يتغير بأي شكل من الأشكال، واليوم يعمل في الكرملين. اليوم لا يوجد أي أحداث عامة كبرى".
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