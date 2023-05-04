https://sputnikarabic.ae/20230504/كاتب-أمريكي-الصراع-في-أوكرانيا-يتحول-إلى-كابوس-بايدن-المرعب-1076670758.html

كاتب أمريكي: الصراع في أوكرانيا يتحول إلى "كابوس" بايدن المرعب

كاتب أمريكي: الصراع في أوكرانيا يتحول إلى "كابوس" بايدن المرعب

أكد كاتب أمريكي أن تصعيد الأعمال القتالية في أوكرانيا وتحولها إلى مواجهة مباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو" سيكون سيناريو غير مرغوب بالنسبة للرئيس... 04.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-04T13:35+0000

2023-05-04T13:35+0000

2023-05-04T13:35+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وقال الكاتب الصحفي هاريسون كاس، إن "الصراع ينطوي على احتمال اندلاع حريق أكبر وأكثر خطورة. خاصة بالنظر إلى علاقات أوكرانيا بالغرب وأمريكا. الحرب العالمية الثالثة مع روسيا هي أسوأ كابوس لبايدن".وبحسب الكاتب، فإن تدخل حلف شمال الأطلسي في الأعمال العدائية لن يبرر الخسائر البشرية والموارد المالية المستثمرة في مثل هذا المشروع".ونصح الكاتب الأمريكي بحسب مقاله المنشور في موقع "1945"، واشنطن بعدم المخاطرة وعدم إثارة "حرب نووية" مع روسيا من شأنها أن تسبب كارثة للعالم بأسره.أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الهجوم على الكرملين يخضع لتحقيق شامل وفوري، تشارك فيه مختلف الهيئات والإدارات المختصة.وقال بيسكوف، خلال إحاطته الإعلامية: "بالطبع، ما حدث يخضع لتحقيق شامل وفوري، أنتم تعلمون أن لجنة التحقيقات والهيئات اللازمة تشارك في كل هذا".وأضاف بيسكوف في هذا الصدد، أن "جدول أعمال الرئيس لم يتغير بأي شكل من الأشكال، واليوم يعمل في الكرملين. اليوم لا يوجد أي أحداث عامة كبرى".

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