https://sputnikarabic.ae/20230504/كاتب-أمريكي-الصراع-في-أوكرانيا-يتحول-إلى-كابوس-بايدن-المرعب-1076670758.html
كاتب أمريكي: الصراع في أوكرانيا يتحول إلى "كابوس" بايدن المرعب
كاتب أمريكي: الصراع في أوكرانيا يتحول إلى "كابوس" بايدن المرعب
أكد كاتب أمريكي أن تصعيد الأعمال القتالية في أوكرانيا وتحولها إلى مواجهة مباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو" سيكون سيناريو غير مرغوب بالنسبة للرئيس... 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T13:35+0000
2023-05-04T13:35+0000
2023-05-04T13:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1b/1074098016_0:0:3223:1813_1920x0_80_0_0_e3e4ec5fe7301784862ba282497bdcd5.jpg
وقال الكاتب الصحفي هاريسون كاس، إن "الصراع ينطوي على احتمال اندلاع حريق أكبر وأكثر خطورة. خاصة بالنظر إلى علاقات أوكرانيا بالغرب وأمريكا. الحرب العالمية الثالثة مع روسيا هي أسوأ كابوس لبايدن".وبحسب الكاتب، فإن تدخل حلف شمال الأطلسي في الأعمال العدائية لن يبرر الخسائر البشرية والموارد المالية المستثمرة في مثل هذا المشروع".ونصح الكاتب الأمريكي بحسب مقاله المنشور في موقع "1945"، واشنطن بعدم المخاطرة وعدم إثارة "حرب نووية" مع روسيا من شأنها أن تسبب كارثة للعالم بأسره.أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الهجوم على الكرملين يخضع لتحقيق شامل وفوري، تشارك فيه مختلف الهيئات والإدارات المختصة.وقال بيسكوف، خلال إحاطته الإعلامية: "بالطبع، ما حدث يخضع لتحقيق شامل وفوري، أنتم تعلمون أن لجنة التحقيقات والهيئات اللازمة تشارك في كل هذا".وأضاف بيسكوف في هذا الصدد، أن "جدول أعمال الرئيس لم يتغير بأي شكل من الأشكال، واليوم يعمل في الكرملين. اليوم لا يوجد أي أحداث عامة كبرى".
https://sputnikarabic.ae/20230504/-كيربي-واشنطن-وفرت-لأوكرانيا-كل-ما-تحتاجه-من-معدات-لشن-هجومها-المضاد-في-الفترة-المقبلة-1076670216.html
https://sputnikarabic.ae/20230504/هولندا-تعمل-مع-شركائها-على-خيارات-تزويد-أوكرانيا-بمقاتلات-إف-16-1076669725.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1b/1074098016_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_023ee1329a4c46c6b938ae54ee44813c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
كاتب أمريكي: الصراع في أوكرانيا يتحول إلى "كابوس" بايدن المرعب
تابعنا عبر
أكد كاتب أمريكي أن تصعيد الأعمال القتالية في أوكرانيا وتحولها إلى مواجهة مباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو" سيكون سيناريو غير مرغوب بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقال الكاتب الصحفي هاريسون كاس، إن "الصراع ينطوي على احتمال اندلاع حريق أكبر وأكثر خطورة. خاصة بالنظر إلى علاقات أوكرانيا بالغرب وأمريكا. الحرب العالمية الثالثة مع روسيا هي أسوأ كابوس لبايدن".
وبحسب الكاتب، فإن تدخل حلف شمال الأطلسي في الأعمال العدائية لن يبرر الخسائر البشرية والموارد المالية المستثمرة في مثل هذا المشروع".
ونصح الكاتب الأمريكي بحسب مقاله المنشور في موقع "1945"
، واشنطن بعدم المخاطرة وعدم إثارة "حرب نووية" مع روسيا من شأنها أن تسبب كارثة للعالم بأسره.
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الهجوم على الكرملين يخضع لتحقيق شامل وفوري، تشارك فيه مختلف الهيئات والإدارات المختصة.
وقال بيسكوف، خلال إحاطته الإعلامية
: "بالطبع، ما حدث يخضع لتحقيق شامل وفوري، أنتم تعلمون أن لجنة التحقيقات والهيئات اللازمة تشارك في كل هذا".
وأضاف بيسكوف في هذا الصدد، أن "جدول أعمال الرئيس لم يتغير بأي شكل من الأشكال، واليوم يعمل في الكرملين. اليوم لا يوجد أي أحداث عامة كبرى".