https://sputnikarabic.ae/20230504/مادورو-يدين-الهجوم-الأوكراني-بطائرات-دون-طيار-على-الكرملين-1076679375.html
مادورو يدين الهجوم الأوكراني بطائرات دون طيار على الكرملين
مادورو يدين الهجوم الأوكراني بطائرات دون طيار على الكرملين
أدان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهجوم الأوكراني بطائرة مسيرة على الكرملين. 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T18:37+0000
2023-05-04T18:37+0000
2023-05-04T18:54+0000
روسيا
نيكولاس مادورو
إدانة
الهجوم
الكرملين
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وقال الكرملين في بيان اليوم الخميس "بمبادرة من الجانب الفنزويلي، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية نيكولاس مادورو".كما ناقش الرئيسان قضايا الساعة في تطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية الفنزويلية، بما في ذلك تنفيذ المشاريع المشتركة في المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة والإنسانية.وأشار البيان إلى أن الرئيسين اتفقا على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات.وأعلنت الرئاسة الروسية، يوم أمس الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة.وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، يعتبر عملا إرهابيا مخططا ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.وقالت الخدمة الصحفية في بيان، إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين بطائرتين مسيرتين.وأضاف البيان: "نعتبر هذا عملا إرهابيا مخططا ومحاولة لاغتيال رئيس روسيا الاتحادية عشية يوم النصر، العرض العسكري في 9 مايو، حيث يتم التخطيط أيضا لحضور ضيوف أجانب".
https://sputnikarabic.ae/20230504/الخارجية-الصينية-تعلق-على-استهداف-الكرملين-بطائرات-مسيرة-1076650947.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, نيكولاس مادورو, إدانة, الهجوم, الكرملين
روسيا, نيكولاس مادورو, إدانة, الهجوم, الكرملين
مادورو يدين الهجوم الأوكراني بطائرات دون طيار على الكرملين
18:37 GMT 04.05.2023 (تم التحديث: 18:54 GMT 04.05.2023) تابعنا عبر
أدان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهجوم الأوكراني بطائرة مسيرة على الكرملين.
وقال الكرملين في بيان اليوم الخميس "بمبادرة من الجانب الفنزويلي، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية نيكولاس مادورو".
وأضاف البيان أن "مادورو أدان بشدة المحاولة التي قام بها نظام كييف لضرب أراضي الكرملين بطائرات بدون طيار، معربا عن مشاعر التضامن والدعم لروسيا نيابة عن شعب فنزويلا".
كما ناقش الرئيسان قضايا الساعة في تطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية الفنزويلية، بما في ذلك تنفيذ المشاريع المشتركة في المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة والإنسانية.
وأشار البيان إلى أن الرئيسين اتفقا على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات.
وأعلنت الرئاسة الروسية، يوم أمس الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة.
وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، يعتبر عملا إرهابيا مخططا ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.
وقالت الخدمة الصحفية في بيان، إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين بطائرتين مسيرتين.
وأضاف البيان
: "نعتبر هذا عملا إرهابيا مخططا ومحاولة لاغتيال رئيس روسيا الاتحادية عشية يوم النصر، العرض العسكري في 9 مايو، حيث يتم التخطيط أيضا لحضور ضيوف أجانب".