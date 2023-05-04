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https://sputnikarabic.ae/20230504/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد. 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T06:25+0000
2023-05-04T06:25+0000
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اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو

06:25 GMT 04.05.2023
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يتبع
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
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قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
06:45 GMT 04.05.2023
دينغ: عدد اللاجئين السودانيين في جنوب السودان يبلغ حاليا نحو 25 ألف شخص
06:28 GMT 04.05.2023
جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
دينغ: المشاركة في محادثات السودان يجب أن تقتصر على طرفي النزاع والزعماء المحليين
06:06 GMT
06:26 GMT 04.05.2023
الجيش السوداني يصد هجوما لقوات الدعم السريع على قيادة بحري العسكرية

أصدر الجيش السوداني، اليوم الخميس، بيانا أعلن فيه التصدي لهجوم شنته قوات الدعم السريع، على قيادة منطقة بحري العسكرية.
04:31 GMT 04.05.2023
إعلام: الطيران الحربي التابع للجيش السودان يشن هجوما على قوات الدعم السريع شمال الخرطوم بحري وسماع أصوات مضادات الطائرات
03:41 GMT 04.05.2023
إعلام: معارك عنيفة في الخرطوم وانفجارات في محيط القصر والقيادة العامة
23:18 GMT 03.05.2023
قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
قوات الدعم السريع السودانية تتهم الجيش بخرق الهدنة الإنسانية المعلنة
أمس, 22:58 GMT
23:17 GMT 03.05.2023
الدعم السريع يؤكد استمرار سيطرته على محيط القصر الجمهوري في الخرطوم
22:44 GMT 03.05.2023
قوات الدعم السريع السودانية تتهم الجيش بخرق الهدنة الإنسانية المعلنة
22:00 GMT 03.05.2023
الأمم المتحدة: نريد أن يوقع طرفا الصراع في السودان على مواثيق تضمن مرور المساعدات
19:23 GMT 03.05.2023
الجيش السوداني يوافق على مقترح "إيغاد" بتمديد هدنة وقف إطلاق النار لمدة أسبوع
12:51 GMT 03.05.2023
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
منظمة التعاون الإسلامي تدعو لحماية المقار الدبلوماسية في السودان
أمس, 11:15 GMT
12:24 GMT 03.05.2023
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
غريفيث: لا نرى نهاية قريبة لموجة النزوح من السودان للدول المجاورة
أمس, 11:36 GMT
12:09 GMT 03.05.2023
الإمارات تدين اقتحام الملحقية الثقافية السعودية بالخرطوم
11:00 GMT 03.05.2023
مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: لا أعتقد أننا سنرى نهاية قريبة لموجة النزوح من السودان للدول المجاورة بحثا عن الأمن
10:59 GMT 03.05.2023
مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: نسعى لأخذ ضمانات من جميع الأطراف لضمان وصول المساعدات وحماية موظفينا
10:58 GMT 03.05.2023
مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: ثلثا المؤسسات الصحية في السودان باتت عاجزة عن تقديم خدماتها
10:57 GMT 03.05.2023
مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: سنحتاج لموافقات من طرفي الصراع بالسودان لنقل المساعدات والعاملين
10:55 GMT 03.05.2023
مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: تم نهب شاحنات المساعدات الإنسانية التي كانت متجهة لإقليم دارفور
10:55 GMT 03.05.2023
مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: لدينا خطة إنسانية بقيمة مليار ونصف لمساعدة السودان
10:51 GMT 03.05.2023
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
روسيا ومصر تبحثان الوضع في السودان
أمس, 10:38 GMT
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