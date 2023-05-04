تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو

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قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
06:45 GMT 04.05.2023
دينغ: عدد اللاجئين السودانيين في جنوب السودان يبلغ حاليا نحو 25 ألف شخص
06:28 GMT 04.05.2023
06:26 GMT 04.05.2023
الجيش السوداني يصد هجوما لقوات الدعم السريع على قيادة بحري العسكرية
أصدر الجيش السوداني، اليوم الخميس، بيانا أعلن فيه التصدي لهجوم شنته قوات الدعم السريع، على قيادة منطقة بحري العسكرية.
04:31 GMT 04.05.2023
إعلام: الطيران الحربي التابع للجيش السودان يشن هجوما على قوات الدعم السريع شمال الخرطوم بحري وسماع أصوات مضادات الطائرات
03:41 GMT 04.05.2023
إعلام: معارك عنيفة في الخرطوم وانفجارات في محيط القصر والقيادة العامة
23:18 GMT 03.05.2023
23:17 GMT 03.05.2023
الدعم السريع يؤكد استمرار سيطرته على محيط القصر الجمهوري في الخرطوم
22:44 GMT 03.05.2023
قوات الدعم السريع السودانية تتهم الجيش بخرق الهدنة الإنسانية المعلنة
22:00 GMT 03.05.2023
الأمم المتحدة: نريد أن يوقع طرفا الصراع في السودان على مواثيق تضمن مرور المساعدات
19:23 GMT 03.05.2023
الجيش السوداني يوافق على مقترح "إيغاد" بتمديد هدنة وقف إطلاق النار لمدة أسبوع
12:51 GMT 03.05.2023
12:24 GMT 03.05.2023
12:09 GMT 03.05.2023
الإمارات تدين اقتحام الملحقية الثقافية السعودية بالخرطوم
11:00 GMT 03.05.2023
مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: لا أعتقد أننا سنرى نهاية قريبة لموجة النزوح من السودان للدول المجاورة بحثا عن الأمن
10:59 GMT 03.05.2023
مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: نسعى لأخذ ضمانات من جميع الأطراف لضمان وصول المساعدات وحماية موظفينا
10:58 GMT 03.05.2023
مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: ثلثا المؤسسات الصحية في السودان باتت عاجزة عن تقديم خدماتها
10:57 GMT 03.05.2023
مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: سنحتاج لموافقات من طرفي الصراع بالسودان لنقل المساعدات والعاملين
10:55 GMT 03.05.2023
مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: تم نهب شاحنات المساعدات الإنسانية التي كانت متجهة لإقليم دارفور
10:55 GMT 03.05.2023
مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: لدينا خطة إنسانية بقيمة مليار ونصف لمساعدة السودان
10:51 GMT 03.05.2023