https://sputnikarabic.ae/20230504/ما-تداعيات-توسع-بريكس-على-الاقتصاد-العالمي؟-1076675959.html

ما تداعيات توسع "بريكس" على الاقتصاد العالمي؟

ما تداعيات توسع "بريكس" على الاقتصاد العالمي؟

رغبة قوية يتكرر إثباتاتها للانضمام إلى مجموعة بريكس، من دول عربية مختلفة، تبحث عن تنويع اقتصادها بشراكة موثوقة مبنية على المصالح المشتركة والتبادل التجاري... 04.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-04T15:27+0000

2023-05-04T15:27+0000

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الصين

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أخبار روسيا اليوم

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ما تداعيات توسع "بريكس" على الاقتصاد العالمي؟ ما تداعيات توسع "بريكس" على الاقتصاد العالمي؟

السعودية والإمارات والجزائر ومصر وإيران ضمن 19 دولة طلبوا الانضمام للتكتل الذي أسسته دول روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا آخر الدول انضماما للمجموعة.اللافت للنظر أن دولا نفطية كبرى تأتي ضمن الأعضاء الجدد المحتملين في المنظومة، مما يعطي زخما أكبر وتوقعات بعوائد اقتصادية على كل الأعضاء بل واستقطابا لدول أخرى في مختلف قارات العالم.في هذا الموضوع، تقول الباحثة في الاقتصاد السياسي، زينة منصور، إن التحولات الاقتصادية والسياسية في العالم تنعكس على دول الشرق الأوسط والدول العربية التي تحاول أن تعيد تموضعها السياسي والاقتصادي في ظل إعادة هيكلة النظام العالمي على المستويات المختلفة.ويرى الخبير الاقتصادي، مراد كواشي، أنه لا يجب وضع الدول العربية في سلة واحدة عند الحديث عن أنها مهيأة للانضمام إلى بريكس من عدمه بسبب النمو الاقتصادي الذي حققته بعض الدول في حين أن هناك دول اقتصادها متذبذب.وذكر أن انضمام أي دولة سيأتي وفق معايير سياسية واقتصادية، وسيكون بصفة مراقب ثم عضو فاعل، بسبب الرغبة المختلفة لدول العالم في الانضمام للمنظومة، بعد تفوق الناتج الوطني لدول بريكس على الناتج المحلي لدول السبعة.وأكد الباحث الاقتصادي، علي الحازمي، أن المتغيرات الدولية الأخيرة استوجبت وجود تكتلات جديدة وتنوع القطبية.ولفت إلى التنوع السياسي والاقتصادي والجغرافي الذي يجمع الأعضاء في بريكس مما يعطي زخما أكبر لها.

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