https://sputnikarabic.ae/20230504/مدرعات-برادلي-الأمريكية-حبيسة-الوحل-والطقس-يحكم-أداءها-في-أوكرانيا-صور--1076673790.html

مدرعات برادلي الأمريكية "حبيسة الوحل" والطقس يحكم أداءها في أوكرانيا... صور

مدرعات برادلي الأمريكية "حبيسة الوحل" والطقس يحكم أداءها في أوكرانيا... صور

انتشرت صور المدرعة الأمريكية "بي إم بي – إم 2" (برادلي) وهي غارقة في الوحل على الطرق الأوكرانية بسبب عدم قدرتها على التعامل مع طبيعة التربة والأحوال الجوية. 04.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-04T14:50+0000

2023-05-04T14:50+0000

2023-05-04T14:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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ويحد الوزن الثقيل والحجم الكبير من إمكانية الاستخدام القتالي الناجح في أوكرانيا لمركبات المشاة القتالية "بي إم بي – إم 2" (برادلي) المقدمة من الجيش الأمريكي.وهذه العيوب بدأت بالظهور في الميدان، وجعلتها غير قادرة على التعامل مع الظروف المناخية، بسبب الأمطار الغزيرة، وتحولت الطرق الترابية إلى مصائد للمعدات.وبحسب مجلة "روسكيه أروجيه" العسكرية، من المعروف أنه في وقت دخولها للخدمة في عام 1981، كانت تزن فقط 21300 كلغ، وهو ما يزيد بمقدار 8000 كلغ عن BMP-1 السوفييتية.في البداية، كان بإمكان برادلي السباحة عبر الماء. ومع ذلك، لم تكن هناك مراوح أو خراطيم مياه، وتسير بسرعة 7.2 كم/ساعة.وفي سياق العملية العسكرية، تم اتخاذ قرار لتعزيز حماية المدرعة، تم تعليق لوحات فولاذية يصل سمكها إلى 32 ملم على جسم المركبة. وهذه التدابير من الممكن من تحييد فعالية الذخيرة الخارقة للدروع والبنادق الآلية الصغيرة المشاع استخدامها من مسافات معينة.وتم تحقيق ذلك بسعرمرتفع، وارتفع وزن "بي إم بي" إلى 33 ألف كلغ. الجدير بالذكر أن إحدى أشهر الدبابات في الحرب العالمية الثانية، إم 4 شيرمان، كانت تزن 30 طنا.وأدت هذه التحديثات إلى انخفاض السرعة القصوى إلى 61 كم / ساعة. كما فقدت القدرة على السباحة.في الوقت نفسه، تعرضت مدرعات برادلي لخسائركبيرة، ودمروا ليس فقط بقذائف الدبابات، ومدافع 73 ملم، ورصاص 12.7 من رشاش الدوشكا.كانت قيادة الجيش الأمريكي تسعى إلى استبدال "إم2" بنماذج أكثر حداثة لفترة طويلة، لكنهم لم يستطيعوا إيجاد بديل مناسب. بينما يتم تحديث المعدات المتبقية منها، يتم نقل الفائض إلى أنظمة صديقة للولايات المتحدة، بما في ذلك النظام الأوكراني. وفقا للبيانات المنشورة، تم التخطيط لتسليم أكثر من مئة وحدة إلى النظام الأوكراني .وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي، الذي تقدمه لنظام كييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20230504/الطيران-الروسي-يدمر-مستودعا-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-أوريخوفو-فيديو-1076666542.html

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