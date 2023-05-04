https://sputnikarabic.ae/20230504/نوفاك-روسيا-ملتزمة-بخفض-مستوى-إنتاج-النفط-ونعوض-الإمدادات-إلى-أسواق-أخرى-1076653855.html

نوفاك: روسيا ملتزمة بخفض مستوى إنتاج النفط ونعوض الإمدادات إلى أسواق أخرى

نوفاك: روسيا ملتزمة بخفض مستوى إنتاج النفط ونعوض الإمدادات إلى أسواق أخرى

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن بلاده تجدد التزامها الكامل بخفض مستوى إنتاج النفط، لافتًا إلى أن إمدادات النفط عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد... 04.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-04T08:47+0000

2023-05-04T08:47+0000

2023-05-04T08:47+0000

روسيا

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وقال نوفاك، لوكالة "سبوتنيك": "بالنظر إلى التكهنات التي لا أساس لها من الصحة في الإعلام بشأن مستويات إنتاج النفط، تؤكد روسيا مجددًا التزامها الكامل بتنفيذ مستويات خفض إنتاج النفط الطوعي".وأضاف نوفاك، قائلا: "فيما يتعلق بتصريحات الصحفيين بشأن نمو الصادرات بعد نتائج مراقبة الشحنات البحرية، لا يأخذ الصحفيون في الحسبان حقيقة أن عمليات التسليم عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي قد انخفضت بشكل كبير بأكثر من الثلثين، وهو ما تم تعويضه جزئيًا فقط عن طريق الصادرات البحرية".وسارعت أسعار النفط العالمية بالارتفاع بأكثر من 5%، على خلفية تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها عدد من دول "أوبك +"، أبرزها روسيا والسعودية، وفقًا لبيانات التداول.وارتفع سعر العقود الآجلة لشهر يونيو/ حزيران لخام برنت، عند الساعة 1:18 بتوقيت موسكو، بنسبة 7.13% إلى 85.59 دولار للبرميل.

https://sputnikarabic.ae/20230413/أوبك-توضح-أسبابا-قد-تؤدي-لتراجع-الطلب-على-النفط-في-الصيف-1075875996.html

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