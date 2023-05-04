https://sputnikarabic.ae/20230504/17-قتيلا-و26-مصابا-إثر-حادث-مروري-في-محافظة-الوادي-الجديد-المصرية-1076657545.html
17 قتيلا و26 مصابا إثر حادث مروري في محافظة الوادي الجديد المصرية
17 قتيلا و26 مصابا إثر حادث مروري في محافظة الوادي الجديد المصرية
لقي 17 شخصا مصرعهم وأصيب 29 آخرين في حادث تصادم حافلة ركاب بشاحنة نقل ثقيل، في محافظة الوادي الجديد جنوب غربي مصر. 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T09:54+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان أصدرته، اليوم الخميس، بأن الحادث أسفر عن وفاة 17 راكبا، وإصابة 29 آخرين، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، ومستشفى أسيوط الجامعي، والإيمان في أسيوط".وأضافت الوزارة بأنه تم الدفع بـ 26 سيارة إسعاف في موقع الحادث، كما وجه وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، برفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة، لتوفير كافة الأدوية والمستلزمات لتقديم أفضل رعاية للمصابين.وفي وقت سابق، أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن قرار أصدره المحافظ، محمد الزملوط، بوقف حركة سيارات النقل الثقيل على طريق الداخلة / الخارجة / أسيوط، من الساعة 8 مساء حتى 7 صباحا، وذلك اعتبارا من اليوم، نظرا "لتكرار حوادث الطرق الناتجة عن رعونة بعض سائقي سيارات النقل الثقيل".في السياق ذاته، كلف الزملوط رؤساء المراكز ومسؤولي المرور بمتابعة تنفيذ القرار وتكثيف الحملات المرورية، للكشف عن تعاطي المخدرات والتأكد من وجود العلامات التحذيرية والعواكس بالسيارات، إلى جانب الالتزام بالحمولة المقررة وسلامة التراخيص.وأهابت محافظة الوادي الجديد بالمواطنين للتوجه إلى مستشفى الخارجة التخصصي للتبرع بالدم، لمساندة جهود إسعاف المصابين في الحادث.
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
17 قتيلا و26 مصابا إثر حادث مروري في محافظة الوادي الجديد المصرية
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لقي 17 شخصا مصرعهم وأصيب 29 آخرين في حادث تصادم حافلة ركاب بشاحنة نقل ثقيل، في محافظة الوادي الجديد جنوب غربي مصر.
القاهرة - سبوتنيك. وأفادت وزارة الصحة المصرية
في بيان أصدرته، اليوم الخميس، بأن الحادث أسفر عن وفاة 17 راكبا، وإصابة 29 آخرين، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، ومستشفى أسيوط الجامعي، والإيمان في أسيوط".
وأضافت الوزارة بأنه تم الدفع بـ 26 سيارة إسعاف في موقع الحادث، كما وجه وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، برفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة، لتوفير كافة الأدوية والمستلزمات لتقديم أفضل رعاية للمصابين.
وفي وقت سابق، أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن قرار أصدره المحافظ، محمد الزملوط، بوقف حركة سيارات النقل الثقيل على طريق الداخلة / الخارجة / أسيوط، من الساعة 8 مساء حتى 7 صباحا، وذلك اعتبارا من اليوم، نظرا "لتكرار حوادث الطرق
الناتجة عن رعونة بعض سائقي سيارات النقل الثقيل".
25 ديسمبر 2022, 08:36 GMT
في السياق ذاته، كلف الزملوط رؤساء المراكز ومسؤولي المرور بمتابعة تنفيذ القرار وتكثيف الحملات المرورية، للكشف عن تعاطي المخدرات والتأكد من وجود العلامات التحذيرية والعواكس بالسيارات، إلى جانب الالتزام بالحمولة المقررة وسلامة التراخيص.
وأهابت محافظة الوادي الجديد بالمواطنين للتوجه إلى مستشفى الخارجة التخصصي للتبرع بالدم، لمساندة جهود إسعاف المصابين في الحادث.