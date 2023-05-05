https://sputnikarabic.ae/20230505/أنصار-الله-جولة-المفاوضات-المقبلة-ستشمل-1400-أسير--1076708976.html
"أنصار الله": جولة المفاوضات المقبلة ستشمل 1400 أسير
"أنصار الله": جولة المفاوضات المقبلة ستشمل 1400 أسير
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، أن جولة المفاوضات المقرر عقدها بين الجماعة والحكومة المعترف بها دوليا، منتصف أيار/ مايو الجاري، ستشمل 1400 أسير من... 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T17:12+0000
2023-05-05T17:12+0000
2023-05-05T17:12+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وقال رئيس لجنة الأسرى في "أنصار الله"، عبد القادر المرتضى، اليوم الجمعة: "الجولة المقبلة بحسب المتفق عليه ستشمل الإفراج عن 1400 أسير من الطرفين، وإذا تم الاتفاق على توسيع الصفقة فنحن نرحب بهذا الأمر".وأضاف: "لا زلنا ننتظر تشكيل اللجان لبدء الزيارات للسجون من قبل الطرفين بحسب ما تم الاتفاق عليه سابقاً".واتهم القيادي في "أنصار الله"، أمريكا بالعرقلة في جولات التفاوض بشأن ملف الأسرى، بقوله: "الأمريكيون يعيقون السلام طوال الفترات الماضية، وهم دائماً في كل جولات التفاوض في ملف الأسرى من يعيق أي تقدم، ويسعون لزرع العراقيل".كما وجه مسؤول ملف الأسرى في "أنصار الله"، اتهاما مماثلا للحكومة اليمنية بـ "الإعاقات في المراحل السابقة"، معرباً عن "الأمل بألا تحصل هذه المرة".وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في 17 نيسان/ أبريل الماضي، تنفيذها الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، خلال جولة مفاوضات سويسرا أواخر آذار/ مارس الماضي، بالإفراج عن نحو 887 أسيراً، مؤكدة أنها "خطوة إيجابية نحو السلام والمصالحة في اليمن".ويعد اتفاق سويسرا، ثاني أكبر صفقة أشرفت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر على تنفيذها منذ اندلاع الصراع في اليمن، إذ نفذت اللجنة في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، صفقة بين الجانبين تضم 1056 أسيراً ومعتقلاً بينهم 15 سعودياً و4 سودانيين من قوات التحالف العربي.
https://sputnikarabic.ae/20230417/التحالف-يعلن-استكمال-عملية-تبادل-الأسرى-بإطلاق-سراح-104-أسرى-من-أنصار-الله-1076008574.html
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العالم العربي, أسير, أخبار اليمن الأن
العالم العربي, أسير, أخبار اليمن الأن
"أنصار الله": جولة المفاوضات المقبلة ستشمل 1400 أسير
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أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، أن جولة المفاوضات المقرر عقدها بين الجماعة والحكومة المعترف بها دوليا، منتصف أيار/ مايو الجاري، ستشمل 1400 أسير من الجانبين، متهمة أمريكا بعرقلة أي تقدم في ملف الأسرى.
القاهرة- سبوتنيك. وقال رئيس لجنة الأسرى في "أنصار الله"، عبد القادر المرتضى، اليوم الجمعة: "الجولة المقبلة بحسب المتفق عليه ستشمل الإفراج عن 1400 أسير من الطرفين، وإذا تم الاتفاق على توسيع الصفقة فنحن نرحب بهذا الأمر".
وأضاف: "لا زلنا ننتظر تشكيل اللجان لبدء الزيارات للسجون من قبل الطرفين بحسب ما تم الاتفاق عليه سابقاً".
واتهم القيادي في "أنصار الله"، أمريكا بالعرقلة في جولات التفاوض بشأن ملف الأسرى، بقوله: "الأمريكيون يعيقون السلام طوال الفترات الماضية، وهم دائماً في كل جولات التفاوض في ملف الأسرى من يعيق أي تقدم، ويسعون لزرع العراقيل".
كما وجه مسؤول ملف الأسرى في "أنصار الله"، اتهاما مماثلا للحكومة اليمنية بـ "الإعاقات في المراحل السابقة"، معرباً عن "الأمل بألا تحصل هذه المرة".
وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في 17 نيسان/ أبريل الماضي، تنفيذها الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، خلال جولة مفاوضات سويسرا أواخر آذار/ مارس الماضي، بالإفراج عن نحو 887 أسيراً، مؤكدة أنها "خطوة إيجابية نحو السلام والمصالحة في اليمن".
ويعد اتفاق سويسرا، ثاني أكبر صفقة أشرفت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر على تنفيذها منذ اندلاع الصراع في اليمن، إذ نفذت اللجنة في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، صفقة بين الجانبين تضم 1056 أسيراً ومعتقلاً بينهم 15 سعودياً و4 سودانيين من قوات التحالف العربي.