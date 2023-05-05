https://sputnikarabic.ae/20230505/إعلام-أمريكي-تجاهلنا-بوتين-فاضطر-لاتخاذ-القرار--1076691173.html
إعلام أمريكي: تجاهلنا بوتين فاضطر لاتخاذ القرار
إعلام أمريكي: تجاهلنا بوتين فاضطر لاتخاذ القرار
تحدث العقيد دوغلاس ماغريغور، المستشار السابق لرئيس البنتاغون، عن الوضع في أوكرنيا وصواب القرار الروسي لحماية روسيا. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T08:37+0000
2023-05-05T08:37+0000
2023-05-05T08:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
رصد عسكري
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ذكر ماغريغور: "إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صان بلاده من تهديدات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشن العملية الخاصة في أوكرانيا".وتطرق في مقطع له، على قناته على اليوتيوب، إلى النظرة الغربية لروسيا، مضيفا: "لقد قررنا أن لا نهتم بالسيد بوتين ونجاحه في إعادة رفع الدولة من أنقاض التاريخ".وخلص العقيد في نهاية حديثه إلى أن التحالف تجاهل تحذيرات بوتين، مما اضطر موسكو إلى اتخاذ إجراءات وقائية كي لا يصبح هذا التهديد أمرا واقعيا على الحدود الغربية لروسيا والبحر الأسود.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رصد عسكري
إعلام أمريكي: تجاهلنا بوتين فاضطر لاتخاذ القرار
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تحدث العقيد دوغلاس ماغريغور، المستشار السابق لرئيس البنتاغون، عن الوضع في أوكرنيا وصواب القرار الروسي لحماية روسيا.
ذكر ماغريغور: "إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صان بلاده من تهديدات الولايات المتحدة
وحلف شمال الأطلسي بشن العملية الخاصة في أوكرانيا".
وتابع ماغريغور: "لقد عملنا بلا كلل لمدة 20 عامًا على الأقل لإضعاف روسيا قدر الإمكان".
وتطرق في مقطع له، على قناته على اليوتيوب، إلى النظرة الغربية لروسيا
، مضيفا: "لقد قررنا أن لا نهتم بالسيد بوتين ونجاحه في إعادة رفع الدولة من أنقاض التاريخ".
ولفت العقيد السابق على قناته، أن روسيا أوضحت للولايات المتحدة أنها لن تتسامح مع توسع الناتو نحو حدودها.
وخلص العقيد في نهاية حديثه إلى أن التحالف تجاهل تحذيرات بوتين، مما اضطر موسكو إلى اتخاذ إجراءات وقائية كي لا يصبح هذا التهديد أمرا واقعيا على الحدود الغربية لروسيا والبحر الأسود.