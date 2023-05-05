https://sputnikarabic.ae/20230505/إعلام-صور-حديثة-لأقمار-صناعية-ترصد-نشاطا-جديدا-في-موقع-التجارب-النووية-لكوريا-الشمالية-1076705956.html

إعلام: صور حديثة لأقمار صناعية ترصد نشاطا جديدا في موقع التجارب النووية لكوريا الشمالية

إعلام: صور حديثة لأقمار صناعية ترصد نشاطا جديدا في موقع التجارب النووية لكوريا الشمالية

كشف تقرير، اليوم الجمعة، عن رصد إشارات توضح وجود نشاط جديد في موقع التجارب النووية ‏‏"بنجي- ري"، التابع لكوريا الشمالية.‏ 05.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-05T14:53+0000

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ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية عن تقرير نشره موقع "Beyond Parallel"، التابع لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكية، أن صور الأقمار الصناعية رصدت بتاريخ 21 نيسان/ أبريل، نشاطا جديدا في النفق رقم 4 في موقع التجارب النووية في "بنجي- ري".وأضاف التقرير أنه تم الانتهاء من بناء الطريق المؤدي إلى البوابة المنهارة للنفق رقم 4، وتم بناء مبنيين صغيرين مؤخرا أمام تلك البوابة.بينما ذكر أنه لا يوجد نشاط في النفقين الأول والثاني لموقع "بنجي- ري".وفيما لفت التقرير إلى أنه "على الرغم من أن النشاط الذي تمت ملاحظته مؤخرا ليس مؤشرا قويا على إجراء اختبار وشيك، إلا أن التجربة النووية السابعة التي طال انتظارها ستجري بالتأكيد في موقع التجارب النووية في بونغكيه - ري".وتابع أنه "لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا النشاط الجديد في النفق رقم 4 مصمم لتوسيع قدرات كوريا الشمالية على القيام بالتجارب النووية إلى ما بعد النفق رقم 3 أو مجرد جزء من خطة خداع استراتيجية".وكانت كوريا الشمالية قد أغلقت الموقع المسمى بنجي- ري عام 2018، عندما أعلنت من جانب واحد وقفًا مؤقتًا للتجارب على الأسلحة النووية، لكن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قال إن الوقف لم يعد ملزما في ظل توقف محادثات نزع السلاح النووي.وأكد خبراء مركز جيمس مارتن أن التغيرات التي طرأت على الموقع حدثت خلال الأيام القليلة الماضية، وما زال من الصعب التحديد على وجه الدقة ماذا يُبنى ولأي غرض.وجاء في التقرير: "من المحتمل أن كوريا الشمالية تعتزم جعل الموقع في حالة استعداد لإجراء تفجيرات نووية"، لكن الخبراء يقولون إن الأمر قد يستغرق شهورا وربما سنوات كي يكون الموقع مستعدا لتفجيرات نووية.وتوقفت المحادثات الرامية لإقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن ترسانتها من الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية البعيدة المدى منذ عام 2019.

https://sputnikarabic.ae/20230308/أمريكا-تتوقع-إجراء-كوريا-الشمالية-تجارب-نووية-جديدة-1074492555.html

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