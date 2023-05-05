https://sputnikarabic.ae/20230505/إيران-تطرد-4-دبلوماسيين-أذربيجانيين-باعتبارهم-أشخاصا-غير-مرغوب-فيهم-1076698902.html
إيران تطرد 4 دبلوماسيين أذربيجانيين باعتبارهم "أشخاصا غير مرغوب فيهم"
إيران تطرد 4 دبلوماسيين أذربيجانيين باعتبارهم "أشخاصا غير مرغوب فيهم"
أعلنت إيران، اليوم الجمعة، طرد 4 دبلوماسيين أذربيجانيين من البلاد، وذلك ردًا على خطوة مماثلة من باكو، الشهر الماضي. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T12:24+0000
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وذكرت وكالة "تسنيم" أن وزارة الخارجية الإيرانية قررت طرد 4 دبلوماسيين من أذربيجان في طهران وتبريز، رداً على طرد باكو 4 دبلوماسيين إيرانيين في أبريل/نيسان الماضي. وأضافت الوكالة أن وزارة الخارجية اعتبرت الدبلوماسيين الأذربيجانيين "أشخاصاً غير مرغوب فيهم".يذكر أن أذربيجان طردت، الشهر الماضي، 4 دبلوماسيين إيرانيين في أحدث مؤشر على تدهور العلاقات بين الجارتين.وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية، في بيان حينها، إنها استدعت السفير الإيراني وعبرت عن "استيائها الشديد من الأعمال الاستفزازية التي قامت بها بلاده فيما يتعلق بأذربيجان".وأعلنت الوزارة أن 4 دبلوماسيين إيرانيين غير مرغوب فيهم، ومنحتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد.وكانت أذربيجان قد أغلقت سفارتها في طهران، في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد مقتل قائد الأمن في هجوم.وتوترت العلاقات بين أذربيجان وإيران بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة، ووصل الخلاف إلى ذروته عندما فتحت باكو سفارة لدى إسرائيل في مارس/ آذار الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230406/أذربيجان-تستدعي-السفير-الإيراني-مجددا-وتعلن-طرد-4-دبلوماسيين-وتمهلهم-48-ساعة-1075608896.html
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إيران, أخبار إيران, أذربيجان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, أذربيجان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران تطرد 4 دبلوماسيين أذربيجانيين باعتبارهم "أشخاصا غير مرغوب فيهم"
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أعلنت إيران، اليوم الجمعة، طرد 4 دبلوماسيين أذربيجانيين من البلاد، وذلك ردًا على خطوة مماثلة من باكو، الشهر الماضي.
وذكرت
وكالة "تسنيم" أن وزارة الخارجية الإيرانية قررت طرد 4 دبلوماسيين من أذربيجان في طهران وتبريز، رداً على طرد باكو 4 دبلوماسيين إيرانيين في أبريل/نيسان الماضي.
وأضافت الوكالة أن وزارة الخارجية اعتبرت الدبلوماسيين الأذربيجانيين "أشخاصاً غير مرغوب فيهم".
يذكر أن أذربيجان طردت، الشهر الماضي، 4 دبلوماسيين إيرانيين
في أحدث مؤشر على تدهور العلاقات بين الجارتين.
وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية، في بيان حينها، إنها استدعت السفير الإيراني وعبرت عن "استيائها الشديد من الأعمال الاستفزازية التي قامت بها بلاده فيما يتعلق بأذربيجان".
وأعلنت الوزارة أن 4 دبلوماسيين إيرانيين غير مرغوب فيهم، ومنحتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد.
وكانت أذربيجان قد أغلقت سفارتها في طهران، في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد مقتل قائد الأمن في هجوم.
وتوترت العلاقات بين أذربيجان وإيران بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة، ووصل الخلاف إلى ذروته عندما فتحت باكو سفارة لدى إسرائيل
في مارس/ آذار الماضي.