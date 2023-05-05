https://sputnikarabic.ae/20230505/إيطاليا-تطالب-فرنسا-بالاعتذار-بسبب-إهانة-رئيسة-الحكومة-1076692984.html

إيطاليا تطالب فرنسا بالاعتذار بسبب "إهانة رئيسة الحكومة"

إيطاليا تطالب فرنسا بالاعتذار بسبب "إهانة رئيسة الحكومة"

طالب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الحكومة الفرنسية بالاعتذار، في أعقاب تصريحات أدلى بها وزير الداخلية الفرنسي، اعتبرتها إيطاليا إهانة غير مبررة لرئيسة... 05.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-05T09:37+0000

2023-05-05T09:37+0000

2023-05-05T09:37+0000

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ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية أن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، وصف رئيسة الحكومة الإيطالية جورجا ميلوني بأنها "عاجزة" عن حل مشكلات الهجرة المتدفقة عبر البحر الأبيض المتوسط تجاه سواحل إيطاليا الجنوبية.وأعرب تاياني عن استنكاره لتصريحات الوزير الفرنسي مؤكدا أنها "إهانة غير مبررة ومبتذلة لبلد صديق وحليف، وأنه يتعين الآن على فرنسا الاعتذار".وأضاف وزير الخارجية الإيطالي أنه ألغى لقاء كان من المقرر عقده مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، وقد اتصلت به مرتين لإبلاغه عن أسفها، مشيرا إلى أنها كانت ودية للغاية.وأبدى تاياني تفهمه أن باقي المسؤولين في الجهاز التنفيذي للرئيس إيمانويل ماكرون لا يفكرون بالضرورة مثيل وزير الداخلية جيرالد دارمانان، ولفت إلى أن البيان الصحفي التوضيحي الذي صدر لاحقا "ليس كافيا لأنه لم يتضمن اعتذارا، إلا أنه لاحظ على الجانب الفرنسي "علامات الاستياء والإحراج مما حدث"، على حد قوله.يذكر أن تونس شهدت خلال الربع الأول من العام الجاري زيادة غير مسبوقة في أعداد المهاجرين العابرين منها إلى جنوب أوروبا وتحديدا إلى إيطاليا.وقالت قناة "نسمة" التونسية إن بيانات صادرة عن وزارة الداخلية الإيطالية، كشفت عن زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين على إيطاليا في الربع الأول من عام 2023 انطلاقا من السواحل التونسية، ما يؤكد أن تونس باتت بلد العبور الأول متجاوزة بذلك ليبيا.وتشير البيانات إلى أن 24383 شخصا وصلوا إلى السواحل الإيطالية قادمين من تونس منذ مطلع العام حتى 2 مايو/ أيار الجاري، بمعدل 200 شخص يوميا وبزيادة تفوق نسبة 1000% مقارنة بـ 2201 وافد في نفس الفترة من العام الماضيوبحسب البيانات الإيطالية فإن أكثر من 44 ألف شخص وصلوا إلى إيطاليا أو حاولوا عبور وسط البحر الأبيض المتوسط انطلاقا من تونس منذ بداية العام، فيما تراجعت ليبيا إلى المرتبة الثانية كطريق للهجرة غير النظامية إلى إيطاليا.

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