الأرض على موعد مع خسوف القمر
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورالقمر خلال الكسوف في فلاديفوستوك الروسية. في 8 نوفمبر، بعد الظهر، سيُغطى القمر جزئيًا بظل الأرض، وسيغطي القمر أورانوس ويتحول إلى اللون الأحمر القرمزي (القمر الدموي). سيكمل هذا الحدث ممر الكسوف الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول. في المرة القادمة يمكن رؤية هذه الظاهرة فقط في غضون سنوات قليلة.
© Sputnik . Vitaliy Ankov/
سيتم رصد خسوف القمر، اليوم الجمعة، مع اقترابه من حافة ظل الأرض الخارجية، حيث سيحدث خسوف شبه ظلي للقمر، وتغطي منطقة شبه ظل الأرض 96.4 % تقريبًا من سطح القمر.
وسيكون خسوف القمر مرئيًا في نصف الكرة الشرقي، الذي يشمل الكثير من أوروبا وأفريقيا وآسيا وأستراليا والمحيط الأطلنطي والمحيط الهندي والقارة القطبية الجنوبية.
Mad for the Moon? Then look up tomorrow. As the first lunar eclipse of 2023 will coincide with the May full Flower Moon on May 5, 2023.— Jason Nicholls (@JasonNichollsUK) May 4, 2023
This will be a penumbral lunar eclipse, which means that the Earth's shadow will only partially cover the Moon.
The eclipse will be visible in… pic.twitter.com/KgBIaGnXVu
ويحدث الخسوف شبه القمري للقمر عندما يمر القمر عبر الظلمة، أو الجزء الأخف من ظل الأرض، ويبدو أن ضوء الشمس الساقط على القمر مقطوع جزئيًا، ويظل القمر مرئيًا، ولكن بدرجة سطوع أقل من المعتاد، مما يعني أن مراقبي السماء سيكونون قادرين على رؤيته.
أمس, 13:04 GMT
وفقًا لمجلة ProfoundSpace، سيبلغ الحدث ذروته في الساعة 10:54 مساءً. (بتوقيت غرينتش)، بعد حوالي ساعتين من البداية، وتنتهي الساعة 1:02 صباحًا (بتوقيت غرينتش) حيث يغادر ظل الأرض القمر مرة أخرى. المدة الإجمالية للخسوف هي 4 ساعات و 18 دقيقة.
How to watch the Flower Moon lunar eclipse on May 5 in a free livestream https://t.co/p0YvwXvmt5 pic.twitter.com/wauP2paKeh— SPACE.com (@SPACEdotcom) May 4, 2023