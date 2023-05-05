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https://sputnikarabic.ae/20230505/الأرض-على-موعد-مع-خسوف-القمر-1076694686.html
الأرض على موعد مع خسوف القمر
الأرض على موعد مع خسوف القمر
سيتم رصد خسوف القمر، اليوم الجمعة، مع اقترابه من حافة ظل الأرض الخارجية، حيث سيحدث خسوف شبه ظلي للقمر، وتغطي منطقة شبه ظل الأرض 96.4 % تقريبًا من سطح القمر. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T10:47+0000
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وسيكون خسوف القمر مرئيًا في نصف الكرة الشرقي، الذي يشمل الكثير من أوروبا وأفريقيا وآسيا وأستراليا والمحيط الأطلنطي والمحيط الهندي والقارة القطبية الجنوبية.ويحدث الخسوف شبه القمري للقمر عندما يمر القمر عبر الظلمة، أو الجزء الأخف من ظل الأرض، ويبدو أن ضوء الشمس الساقط على القمر مقطوع جزئيًا، ويظل القمر مرئيًا، ولكن بدرجة سطوع أقل من المعتاد، مما يعني أن مراقبي السماء سيكونون قادرين على رؤيته.وفقًا لمجلة ProfoundSpace، سيبلغ الحدث ذروته في الساعة 10:54 مساءً. (بتوقيت غرينتش)، بعد حوالي ساعتين من البداية، وتنتهي الساعة 1:02 صباحًا (بتوقيت غرينتش) حيث يغادر ظل الأرض القمر مرة أخرى. المدة الإجمالية للخسوف هي 4 ساعات و 18 دقيقة.
https://sputnikarabic.ae/20230504/المركزي-الأوروبي-يرفع-أسعار-الفائدة-على-اليورو-1076670069.html
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معلومات, علوم
معلومات, علوم

الأرض على موعد مع خسوف القمر

10:47 GMT 05.05.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورالقمر خلال الكسوف في فلاديفوستوك الروسية. في 8 نوفمبر، بعد الظهر، سيُغطى القمر جزئيًا بظل الأرض، وسيغطي القمر أورانوس ويتحول إلى اللون الأحمر القرمزي (القمر الدموي). سيكمل هذا الحدث ممر الكسوف الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول. في المرة القادمة يمكن رؤية هذه الظاهرة فقط في غضون سنوات قليلة.
القمر خلال الكسوف في فلاديفوستوك الروسية. في 8 نوفمبر، بعد الظهر، سيُغطى القمر جزئيًا بظل الأرض، وسيغطي القمر أورانوس ويتحول إلى اللون الأحمر القرمزي (القمر الدموي). سيكمل هذا الحدث ممر الكسوف الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول. في المرة القادمة يمكن رؤية هذه الظاهرة فقط في غضون سنوات قليلة. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
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سيتم رصد خسوف القمر، اليوم الجمعة، مع اقترابه من حافة ظل الأرض الخارجية، حيث سيحدث خسوف شبه ظلي للقمر، وتغطي منطقة شبه ظل الأرض 96.4 % تقريبًا من سطح القمر.
وسيكون خسوف القمر مرئيًا في نصف الكرة الشرقي، الذي يشمل الكثير من أوروبا وأفريقيا وآسيا وأستراليا والمحيط الأطلنطي والمحيط الهندي والقارة القطبية الجنوبية.
ويحدث الخسوف شبه القمري للقمر عندما يمر القمر عبر الظلمة، أو الجزء الأخف من ظل الأرض، ويبدو أن ضوء الشمس الساقط على القمر مقطوع جزئيًا، ويظل القمر مرئيًا، ولكن بدرجة سطوع أقل من المعتاد، مما يعني أن مراقبي السماء سيكونون قادرين على رؤيته.
لوحة إلكترونية مع أسعار الصرف في أحد شوارع موسكو، روسيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
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وفقًا لمجلة ProfoundSpace، سيبلغ الحدث ذروته في الساعة 10:54 مساءً. (بتوقيت غرينتش)، بعد حوالي ساعتين من البداية، وتنتهي الساعة 1:02 صباحًا (بتوقيت غرينتش) حيث يغادر ظل الأرض القمر مرة أخرى. المدة الإجمالية للخسوف هي 4 ساعات و 18 دقيقة.
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