https://sputnikarabic.ae/20230505/الاتحاد-الأوروبي-يوافق-على-تخصيص-مليار-يورو-لشراء-قذائف-وصواريخ-لأوكرانيا-1076707803.html

الاتحاد الأوروبي يوافق على تخصيص مليار يورو لشراء قذائف وصواريخ لأوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يوافق على تخصيص مليار يورو لشراء قذائف وصواريخ لأوكرانيا

وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على تخصيص مليار يورو في إطار صندوق السلام الأوروبي للشراء المشترك للقذائف والصواريخ لأوكرانيا. 05.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-05T15:46+0000

2023-05-05T15:46+0000

2023-05-05T15:46+0000

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وجاء في بيان نشر على موقع المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة: "اليوم، اعتمد المجلس إجراء مساعدة بقيمة مليار يورو في إطار صندوق السلام الأوروبي، والذي سيزيد من تعزيز قدرات أوكرانيا. سيمول إجراء المساعدة هذا توفير قذائف مدفعية من عيار 155 ملم وصواريخ إلى القوات المسلحة الأوكرانية، تشتريها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل مشترك من صناعة الدفاع الأوروبية".كما يبرز البيان الصحفي، فقد تشمل سلاسل التوريد الخاصة بهؤلاء المشغلين المنشأة أو العاملة خارج الاتحاد الأوروبي أو النرويج.هذا وأعلن الرئيس الفنلندي سولي نينيست، يوم الأربعاء، أن فنلندا لن تكون قادرة على نقل مقاتلات "هورنت" إلى أوكرانيا على الأقل في السنوات المقبلة.وقال نينيست خلال مؤتمر صحفي مع زيلينسكي: "من الواضح أن الموقع الجغرافي لفنلندا مختلف تمامًا عن البلدان الأوروبية الأخرى. لا يمكننا التخلي عن "هورنت" حتى نحصل على مقاتلات جديدة. ولسوء الحظ، سيصبح هورنت عمليًا شيئًا من الماضي".وفي وقت سابق من اليوم، وصل زيلينسكي في زيارة غير معلنة، إلى فنلندا، حيث تعقد قمة دول أوروبا الشمالية وأوكرانيا.وتمتلك القوات الجوية الفنلندية حاليًا 62 مقاتلة من طراز "ماكدونيل دوغلاس إف/أيه-18 هورنت"، التي من المتوقع أن يتم استبدالها بدءًا من عام 2025، بمقاتلات "لوكهيد مارتن إف-35 أيه لايتنينع 2" الجديدة.

https://sputnikarabic.ae/20230503/فنلندا-تعلن-استحالة-نقل-مقاتلات-هورنت-إلى-أوكرانيا-1076629748.html

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العالم, طلب مساعدات عسكرية, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي