https://sputnikarabic.ae/20230505/الحرس-الثوري-إيران-تزيح-الستار-عن-حاملة-طائرات-فريدة--1076699644.html

الحرس الثوري: إيران تزيح الستار عن حاملة طائرات فريدة

الحرس الثوري: إيران تزيح الستار عن حاملة طائرات فريدة

أعلن قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، اليوم الجمعة، أن بلاده ستشهد في المستقبل القريب، إزاحة الستار عن حاملة طائرات ليس لها... 05.05.2023, سبوتنيك عربي

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وأفادت إذاعة طهران، مساء اليوم الجمعة، بأن تصريحات العميد علي رضا تنكسيري جاءت على هامش معرض إنجازات القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.وأكد القائد العسكري الإيراني أن البارجة البحرية سيكون لها القدرة على حمل الطائرات وحمل عدد من قاذفات الصواريخ بداخلها، واصفًا إياها بأنها "لا مثيل لها في العالم".وأشار العميد تنكسيري إلى أن "سفن الشهيد مهدوي والشهيد رودكي تجربة ناجحة في دخول هذا المجال وبناء السفن للنهوض بالقدرات البحرية لمسافات طويلة، وسنشهد أجيالا جديدة من السفن ذات قدرات أكبر في المستقبل".ولفت قائد البحرية في الحرس الثوري إلى بارجة "الشهيد سليماني" باعتبارها تجربة ناجحة، مضيفا أنه لديها القدرة على تنفيذ المهام بشكل مستقل في مديات تصل إلى أكثر من 5500 ميل بحري، كما تتمتع بتقنية خاصة نظرا لقيامها بمهامها في البحار الهائجة، في وقت تتميز هذه البارجة بأفضل أداء وكفاءة عالية في تنفيذ العمليات العسكرية.وأضاف قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني أنه "تم تشكيل بحرية حرس الثورة بمجموعة من الزوارق القاذفة للصواريخ، وهي مجهزة بمجموعة متنوعة من المعدات في مجال الصواريخ والسفن والطائرات المسيرة وغيرها، وكلها مصنوعة محليا، وتجري عمليات تحديث هذه المعدات بدقة أكبر يوميا، بحيث باتت السفن القاذفات للصواريخ التابعة للحرس مزودة الآن بصواريخ دقيقة".

https://sputnikarabic.ae/20230505/الحرس-الثوري-قدرات-إيران-السياسية-والدفاعية-تمتد-حتى-البحر-الأحمر-وتتوغل-في-العالم-1076695160.html

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